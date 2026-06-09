Μαρινάκης: Εκλογές το 2027, κάθε μήνας είναι σημαντικός – Έρχονται νέες φοροελαφρύνσεις

Τα σενάρια περί πρόωρης προσφυγής της χώρας μας στις κάλπες θέλησε να διαψεύσει σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027.

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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» ξεκαθάρισε ότι ο εκλογικός κύκλος δεν πρόκειται να διαταραχθεί, τονίζοντας ότι η εξάντληση της τετραετίας αποτελεί ζήτημα θεσμικής συνέπειας απέναντι στους πολίτες. Όπως σημείωσε, πρόκειται τόσο για μια «συνεπή στάση» όσο και για στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης, προκειμένου να ολοκληρωθούν δεσμεύσεις όπως η αύξηση μισθών και η υλοποίηση μεγάλων έργων.

Υπογράμμισε ότι «κάθε μήνας είναι σημαντικός» για την επίτευξη στόχων όπως ο κατώτατος μισθός και η παράδοση έργων υποδομής, απορρίπτοντας κάθε σύνδεση του χρόνου των εκλογών με πρόσωπα ή ανασχηματισμούς.

Για τα σενάρια περί δεξιάς στροφής

Αναφερόμενος στον χθεσινό ανασχηματισμό, ο κ. Μαρινάκης απέρριψε τα σενάρια περί «δεξιάς στροφής» της κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι τα κριτήρια επιλογής προσώπων είναι η αποτελεσματικότητα και η στάση τους σε κρίσιμες στιγμές.

Τόνισε ότι η κυβερνητική πολιτική αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες ενέργειες, όπως η ενίσχυση της άμυνας, οι συμφωνίες για ΑΟΖ και η διαχείριση κρίσεων, και όχι σε «ρητορικές ή συμβολισμούς».

Απαντώντας στην κριτική που ασκείται από τους πρώην πρωθυπουργούς, Αντώνη Σαμαρά και Κωνσταντίνο Καραμανλή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι την περίοδο διακυβέρνησης Μητσοτάκη έχουν γίνει περισσότερα στον τομέα της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής από ό,τι τις προηγούμενες δεκαετίες συνολικά.

Έφερε ως παράδειγμα την ανάδειξη του ζητήματος άρσης του casus belli από την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση επιλέγει «στρατηγική με αποτέλεσμα» και όχι επικοινωνιακές κινήσεις.

Ακρίβεια και οικονομία: «Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις»

Για το ζήτημα της ακρίβειας, ο κ. Μαρινάκης αναγνώρισε την πίεση που υφίστανται νοικοκυριά, ιδιαίτερα στα ενοίκια και σε βασικά αγαθά, επιμένοντας ωστόσο ότι πρόκειται για ευρωπαϊκό φαινόμενο.

Αντιπαραβάλλοντας την κυβερνητική πολιτική με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, υποστήριξε ότι η λύση δεν βρίσκεται σε «ακοστολόγητες παροχές», αλλά στην ενίσχυση της οικονομίας μέσω επενδύσεων και εξαγωγών.

Αναφέρθηκε στην αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών, καθώς και τη δημιουργία εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας, ως βάση για τη μελλοντική ενίσχυση εισοδημάτων.

Έρχονται νέες φοροελαφρύνσεις

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι έχουν ήδη εφαρμοστεί μειώσεις φόρων, ενώ προανήγγειλε νέο κύκλο ελαφρύνσεων, εφόσον το επιτρέψουν τα δημοσιονομικά περιθώρια. Όπως σημείωσε, στόχος είναι η περαιτέρω στήριξη της μεσαίας τάξης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με πόρους που εκτιμάται ότι θα είναι διαθέσιμοι έως το 2027.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον χώρο των ΜΜΕ, τονίζοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για νέα συλλογική σύμβαση εργασίας σε ΕΡΤ και ΑΠΕ. Παράλληλα, έκανε λόγο για ρυθμίσεις που επιλύουν εκκρεμότητες δεκαετιών, επισημαίνοντας ότι μπαίνει «τάξη» στο τοπίο των μέσων ενημέρωσης, με ενίσχυση της διαφάνειας και θεσμικό ρόλο του ΕΣΡ.

Ο κ. Μαρινάκης άσκησε έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον για έλλειψη αυτοκριτικής και για επιλογές προσώπων και πολιτικών που, όπως είπε, οδήγησαν σε προβλήματα. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι η κυβέρνηση δεν θα επιλέξει αντίπαλο ενόψει εκλογών, αλλά θα επιδιώξει να κριθεί με βάση το έργο της και την αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων.

Για παραίτηση του γγ του υπουργείου Περιβάλλοντος

Τέλος, σχετικά με την παραίτηση του γενικού γραμματέα του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθ. Μπακογιάννη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν το όνομά του με υποθέσεις διαφθοράς, κάνοντας λόγο για προσωπικούς λόγους αποχώρησης.

- sofokleous10.gr

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