Μητσοτάκης-για-6-χρόνια-gov.gr:-Η-τεχνολογία-μπορεί-να-εξαλείψει-εστίες-διαφθοράς-της-γραφειοκρατίας

Στη συμβολή της τεχνολογίας στην αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς και στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην επετειακή εκδήλωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης για τη συμπλήρωση 6 ετών λειτουργίας του gov.gr. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η ψηφιακή μετάβαση έχει ήδη αποδείξει πως μπορεί να μετασχηματίσει ουσιαστικά το κράτος και τον τρόπο με τον οποίο αυτό εξυπηρετεί τον πολίτη.

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Όπως σημείωσε, η τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια λειτουργεί ως εργαλείο ισότιμης αντιμετώπισης όλων των πολιτών, παρέχοντας δυνατότητες εξυπηρέτησης ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές. «Αποδείξαμε ότι με τη χρήση της τεχνολογίας το κράτος μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά» ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η ψηφιακή πολιτική έχει άμεσο κοινωνικό και «ιδεολογικό πρόσημο», καθώς ενισχύει την ισότητα στην πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες.

Μάλιστα ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον χρόνο των εκλογών. Συγκεκριμένα, σχολιάζοντας την εκτίμηση του ChatGPT που έγινε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και ανέφερε ότι οι εκλογές στην Ελλάδα θα γίνουν το 2027, απάντησε:

«Κοιτάζουμε προς το 2027, σωστά απάντησε το ChatGPT σε ό,τι αφορά στον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας ώστε να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών».

Όλη η εκδήλωση:

Με αναδρομή στην περίοδο πριν από τις εθνικές εκλογές του 2019, όταν, όπως είπε, σχεδίαζε μαζί με τον τότε υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη και μια μικρή ομάδα συνεργατών τη «μεγάλη ψηφιακή επανάσταση» που σήμερα συμπληρώνει 6 χρόνια, ξεκίνησε την ομιλία του ο πρωθυπουργός.

Όπως σημείωσε, η πορεία της ψηφιακής διακυβέρνησης τον γύρισε ακόμη πιο πίσω, στην περίοδο που ο ίδιος ήταν υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι τότε ο συγκεκριμένος τομέας «ήταν ουσιαστικά ένα κενό γράμμα», χωρίς πραγματικές αρμοδιότητες και χωρίς τη δυνατότητα χάραξης ολιστικής στρατηγικής, που θα επέτρεπε στην τεχνολογία να μετασχηματίσει το κράτος.

«Το ερώτημα που μου έθεταν τότε οι πολίτες ήταν αν αλλάζει το κράτος», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η σημερινή εμπειρία του gov.gr αποδεικνύει πως το κράτος μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά μέσα από την τεχνολογία.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι 6 χρόνια μετά την παρουσίαση της πλατφόρμας στην ελληνική κοινωνία υπάρχει ικανοποίηση για το αποτέλεσμα, αλλά και «μεγάλη φιλοδοξία για τα επόμενα βήματα». Όπως είπε, το gov.gr σηματοδότησε ένα κράτος που σέβεται τον χρόνο του πολίτη, που δεν τον ταλαιπωρεί και που βλέπει τις διαδικασίες από τη σκοπιά του πολίτη και όχι του ίδιου του κράτους.

Τόνισε ακόμη ότι η τεχνολογία δεν αποτελεί μόνο εργαλείο εξυπηρέτησης, αλλά συμβάλλει και στην εξοικονόμηση πόρων και στην αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς, τα οποία χαρακτήρισε «ενδημικά σε κάθε κρατική δομή». Όπως ανέφερε, πίσω από κάθε περίπλοκη διαδικασία και κάθε περιττή γραφειοκρατία μπορεί να κρύβεται και μια εστία διαφθοράς, ενώ η απλοποίηση των διαδικασιών ενισχύει τη διαφάνεια και τη νομιμότητα.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η ψηφιακή μετάβαση αποτελεί και ζήτημα δημοκρατικής ευθύνης, καθώς διασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις υπηρεσίες του κράτους, δίνοντας ευκαιρίες και σε απομακρυσμένες περιοχές αλλά και σε άτομα με αναπηρία.

«Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε ικανοποιημένοι», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει «πολύ μεγαλύτερο ψηφιακό άλμα από πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και ότι η χώρα μπορεί πλέον όχι μόνο να καλύπτει αποστάσεις, αλλά και να πρωταγωνιστεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Επικαλέστηκε μάλιστα το παράδειγμα του ψηφιακού πιστοποιητικού εμβολιασμού την περίοδο της πανδημίας, το οποίο – όπως είπε – αποτέλεσε ευρωπαϊκή πρωτοβουλία με ελληνική συμβολή, ενώ σημείωσε ότι σήμερα η Ελλάδα παρέχει τεχνογνωσία ακόμη και σε χώρες όπως η Γερμανία.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες και φυσική φωνή μέσω ΑΙ

Αναφερόμενος στις επόμενες προτεραιότητες, έκανε λόγο για το CRM σύστημα που επιτρέπει προσωποποιημένες υπηρεσίες προς τους πολίτες, αλλά και για τις μεγάλες δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση.

Όπως είπε, πρόσφατη συμφωνία με την εταιρεία Eleven Labs δίνει τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών με φυσική φωνή μέσω ΑΙ, επιτρέποντας στους πολίτες να «συνομιλούν» με το gov.gr και να λαμβάνουν απαντήσεις όπως σε ένα φυσικό γκισέ εξυπηρέτησης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να απαλλάξει τους δημοσίους υπαλλήλους από επαναλαμβανόμενες εργασίες και να τους επιτρέψει να επικεντρωθούν σε υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, ενώ μπορεί να συμβάλει και σε σημαντική εξοικονόμηση πόρων, ιδιαίτερα στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι στον σχεδιασμό της κυβέρνησης έως το 2027 η τεχνολογία παραμένει κεντρικός άξονας για τον μετασχηματισμό του κράτους και της σχέσης του με τον πολίτη, με βασικές αξίες τον σεβασμό και την αξιοπρέπεια.

- sofokleous10.gr

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