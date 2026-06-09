Νέα-γραμμή-300-εκατ.-δολαρίων-για-helleniq-energy-και-επιμήκυνση-λήξεων

Σε κινήσεις αναδιάρθρωσης και ενίσχυσης των γραμμών χρηματοδότησής της προχώρησε η Helleniq Energy στις αρχές του τρέχοντος έτους.

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Σε κινήσεις αναδιάρθρωσης και ενίσχυσης των γραμμών χρηματοδότησής της προχώρησε η Helleniq Energy στις αρχές του τρέχοντος έτους, εξασφαλίζοντας νέα δολαριακή ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή (revolving credit facility) ύψους 300 εκατ. δολαρίων, ενώ παράλληλα προχώρησε και σε νέα συμφωνία χρηματοδότησης έργου (project finance) ύψους 16 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του χρηματοδοτικού της σχήματος και της επιμήκυνσης των λήξεων μέρους του δανεισμού της, η θυγατρική του ομίλου, Helleniq Petroleum, υπέγραψε revolving credit facility (RCF) 300 εκατ. δολαρίων με λήξη τον Νοέμβριο του 2030, ενώ παράλληλα τροποποίησε υφιστάμενη γραμμή 400 εκατ. ευρώ με την ίδια λήξη. Η δολαριακή γραμμή στοχεύει και στη μερική αντιστάθμιση της έκθεσης που εμφανίζει ο όμιλος σε δολάριο, καθώς σημαντικό μέρος του κεφαλαίου κίνησης συνδέεται με προϊόντα πετρελαίου που τιμολογούνται στο αμερικανικό νόμισμα.

Το συνολικό όριο των δύο γραμμών παραμένει ισοδύναμο των 400 εκατ. ευρώ, ενώ στο τέλος Μαρτίου το ανεξόφλητο υπόλοιπο ανερχόταν σε περίπου 398 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η Helpe Energy Finance Cyprus προχώρησε σε νέα συμφωνία project finance ύψους 16 εκατ. ευρώ με λήξη τον Δεκέμβριο του 2043. Αν και μέχρι το τέλος Μαρτίου δεν είχε πραγματοποιηθεί εκταμίευση, η χρηματοδότηση αφορά μέρος της επένδυσης σε φωτοβολταϊκά πάρκα στην Κύπρο και εντάσσεται στη διαμόρφωση της βέλτιστης κεφαλαιακής δομής του έργου. Πρόκειται για χρηματοδότηση τύπου non-recourse, όπως συνηθίζεται σε αντίστοιχα έργα ΑΠΕ.

Οι κινήσεις αυτές συνοδεύτηκαν από αναδιάταξη των διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης και επιμήκυνση του προφίλ ωρίμανσης χρέους. Στα τέλη Μαρτίου, ο δανεισμός διαμορφωνόταν σε 3,18 δισ. ευρώ, από 2,99 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, με το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης να προέρχεται από τον μακροπρόθεσμο δανεισμό, ο οποίος ανήλθε σε 3,03 δισ. ευρώ. Αντίθετα, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υποχώρησαν στα 150 εκατ. ευρώ από 221 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, οι δεσμευμένες πιστωτικές γραμμές αυξήθηκαν κατά περίπου 260 εκατ. ευρώ μέσα σε ένα τρίμηνο, στα 1,71 δισ. ευρώ, ενισχύοντας το διαθέσιμο πλαίσιο χρηματοδότησης του ομίλου.