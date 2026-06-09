Νέα θέση ευθύνης στην UCB για τη Μαριάντζελα Οικονομοπούλου

Η UCB ανακοινώνει με ενθουσιασμό την πρόσληψη της Μαριάντζελας Οικονομοπούλου στη θέση της SEE Head of Access & External Engagement για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ισχύουσα από τις 2 Ιουνίου 2026.

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Στον νέο της ρόλο, η κα Οικονομοπούλου θα αναλάβει την ηγεσία της στρατηγικής Access & External Engagement στην περιοχή, στοχεύοντας στη βελτίωση της έγκαιρης και ίσης πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, καθώς και στην ανάπτυξη ουσιαστικών συνεργασιών με τους κεντρικούς ενδιαφερόμενους του οικοσυστήματος υγείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, διαθέτει πάνω από 18 χρόνια εμπειρίας στους τομείς των Εξωτερικών Υποθέσεων και της Πρόσβασης στην αγορά, με σημαντική πορεία στη φαρμακοβιομηχανία και τον τομέα MedTech. Πριν από την UCB, κατείχε τη θέση της Head of External Affairs and Patient Value Access στην Takeda για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα. Επιπλέον, έχει διατελέσει Γενική Διευθύντρια και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο PhARMA Innovation Forum (PIF) Ελλάδας και Head of External Affairs & Market Access στη Medtronic Hellas.

Είναι κάτοχος Διδακτορικού στη Βιολογία και MBA, συνδυάζοντας επιστημονική εξειδίκευση με στρατηγική επιχειρηματική σκέψη.

Με επίκεντρο τον ασθενή και εις βάθος γνώση του οικοσυστήματος υγείας, η Μαριάντζελα Οικονομοπούλου στοχεύει να συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία καινοτόμων λύσεων που θα βελτιώσουν την πρόσβαση και τη ζωή των ανθρώπων.

Με αφορμή την ανάληψη των νέων της καθηκόντων, η κα Οικονομοπούλου δήλωσε: «Είναι μεγάλη τιμή για μένα να ενταχθώ στην ομάδα της UCB και να αναλάβω αυτόν τον ρόλο σε μια τόσο κρίσιμη περιοχή. Προσβλέπω στη συνεργασία με τις ομάδες της εταιρείας και τους φορείς του οικοσυστήματος υγειας, με κοινό στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπευτικές λύσεις».

Ο Γιάννης Κόκκοτος, Country Lead Greece, και η Florentina Pancescu, Γενική Διευθύντρια του SEE cluster, δήλωσαν: «Καλωσορίζουμε την Μαριάντζελα Οικονομοπούλου στην ομάδα της UCB. Η εμπειρία της και η στρατηγική της προσέγγιση στον τομέα της υγείας ενισχύουν σημαντικά την ομάδα μας και την αποστολή μας να βελτιώνουμε τη ζωή των ασθενών μέσω της καινοτομίας».