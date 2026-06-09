Νεμπής: Η Telekom αναδεικνύεται σε διεθνές superbrand, φυσική εξέλιξη η μετονομασία

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, κ. Κώστας Νεμπής, αναφέρθηκε στη μετάβαση της μάρκας COSMOTE TELEKOM σε TELEKOM κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του ομίλου.

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«Το 2025 συνδυάσαμε τις δυνάμεις της COSMOTE με την TELEKOM, την κορυφαία μάρκα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως. Φέτος, προχωρούμε στην εξέλιξη της μάρκας μας από COSMOTE TELEKOM σε TELEKOM. Αυτή η μετάβαση σηματοδοτεί μια φυσική εξέλιξη, επανατοποθετώντας το brand μας ως ένα διεθνές superbrand. Σκοπός μας είναι να ενισχύσουμε περαιτέρω τη διαφοροποίηση και την υπεροχή μας, αξιοποιώντας τη δυναμική της κορυφαίας παγκόσμιας μάρκας τηλεπικοινωνιών και μιας από τις καλύτερες στον κόσμο σε κάθε κλάδο, ενώ παράλληλα εδραιώνουμε τη θέση μας ως μέλος ενός ισχυρού, διεθνούς Ομίλου με σημαντικές οικονομίες κλίμακας», δήλωσε ο κ. Νεμπής.

Ο κ. Νεμπής ανέφερε ότι το 2025 ολοκληρώθηκε η αποεπένδυση του Ομίλου στη Ρουμανία, μια κίνηση που, σύμφωνα με τον ίδιο, επιτρέπει στον OΤΕ να εστιάσει στην ανάπτυξη στην εγχώρια αγορά και να συνεχίσει να δημιουργεί αξία για τους μετόχους του, καθώς οι δραστηριότητες εκεί ήταν ζημιογόνες.

«Αυτή η εξέλιξη συνέβαλε στην ενίσχυση των ετήσιων ταμειακών ροών και μας επέτρεψε να επιστρέψουμε έκτακτη αμοιβή στους μετόχους μας το 2025. Επιπλέον, έχει θέσει τα θεμέλια για περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών μας επιδόσεων το 2026. Φέτος, παρουσιάσαμε τη νέα πολιτική αμοιβών των μετόχων μας, με στόχο τη βελτίωση της διαφάνειας και της ευελιξίας», πρόσθεσε.

Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αύξηση του μερίσματος κατά 22% και του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών κατά 16%.

«Η συνολική αμοιβή προς τους μετόχους ανέρχεται σχεδόν στο 100% των ταμειακών ροών, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευσή μας για δημιουργία αξίας, δηλαδή 532 εκατ. ευρώ. Αυτό μεταφράζεται σε συνολική απόδοση περίπου 7-8%», επεσήμανε ο κ. Νεμπής.

«Λαμβάνοντας υπόψη τις ίδιες μετοχές της εταιρείας, το μέρισμα ανά μετοχή που θα διανεμηθεί τις επόμενες ημέρες θα ξεπεράσει το 0,9 ευρώ, ενώ η τιμή της μετοχής μας έχει σημειώσει αύξηση περίπου 8% από την αρχή της χρονιάς», πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του OΤΕ σημείωσε ότι το 2025 ο όμιλος κατέγραψε αύξηση εσόδων κατά 4%, ενώ τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 2%.

«Φέτος στοχεύουμε σε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση 3%, βασιζόμενοι στη θετική δυναμική των κύριων δραστηριοτήτων μας, τόσο στη σταθερή όσο και στην κινητή τηλεφωνία», τόνισε ο ίδιος.

Κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συμπεριλαμβανομένης της Τροποποίησης του άρθρου 1 (Επωνυμία) του Καταστατικού της Εταιρίας.

Η επίσημη νομική επωνυμία παραμένει «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», αλλά προστίθενται οι διακριτικοί τίτλοι «Hellenic Telekom», «Telekom Greece», «Telekom Ελλάδας» και «Telekom Ελλάδος».

Επιδόσεις σε 5G και οπτική ίνα

Στον τομέα της λιανικής σταθερής, ο κ. Νεμπής δήλωσε ότι ο όμιλος σταθεροποίησε τα μεγέθη του, μετά από τέσσερα χρόνια, επιτυγχάνοντας μια ουσιαστική αντιστροφή της τάσης. «Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή διαδραμάτισε η συνεχής επέκταση του δικτύου Fiber-to-the-Home (FTTH), το οποίο πλέον καλύπτει περισσότερα από 2,1 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Επίσης, καταγράψαμε ρεκόρ καθαρών νέων συνδέσεων και αυξημένη αξιοποίηση της υποδομής οπτικών ινών μας, παράγοντες κομβικής σημασίας για τη μεγιστοποίηση της αξίας των επενδύσεών μας. Παράλληλα, το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο stop-selling FTTC σε κτίρια ήδη συνδεδεμένα με FTTH επιτάχυνε τη μετάβαση σε δίκτυα οπτικών ινών», εξήγησε, προσθέτοντας ότι «στην Ελλάδα τα δίκτυα ήταν, είναι και θα είναι ταυτόσημα με τον ΟΤΕ. Γιατί αν υπάρχει μια εταιρεία που ξέρει να αναπτύσσει σύγχρονες υποδομές δικτύων προς όφελος των πελατών, της κοινωνίας και της χώρας, αυτή είναι ο ΟΤΕ».

Σύμφωνα με τον κ. Νεμπή, σήμερα ο OTE διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο FTTH στην Ελλάδα, ενώ η στρατηγική κίνηση απόκτησης της TERNA FIBER στο πλαίσιο του έργου UFBB, επιτρέπει στον όμιλο να επεκτείνει την κάλυψη FTTH σε περίπου 3,5 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις έως το 2030, με στόχο τη κάλυψη πάνω από το 70% των γραμμών της χώρας.

Οι επιδόσεις στις ευρυζωνικές υπηρεσίες παρουσίασαν σημαντική βελτίωση, υποστηριζόμενες από την εμπορική διάθεση της υπηρεσίας Fixed Wireless Access (FWA), η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά του δικτύου οπτικών ινών, καλύπτοντας τις ανάγκες για υψηλές ταχύτητες συνδεσιμότητας σε περιοχές όπου δεν έχουν φτάσει οι οπτικές ίνες.

Επιπλέον, οι υπηρεσίες τηλεόρασης σημείωσαν ισχυρή διψήφια ανάπτυξη, ως αποτέλεσμα στρατηγικών συνεργασιών στον τομέα του αθλητικού περιεχομένου και ενίσχυσης των μέτρων κατά της πειρατείας, ενώ η κατάργηση του ειδικού φόρου φέτος στηρίζει περαιτέρω αυτή τη θετική δυναμική.

Ταυτόχρονα, ο τομέας της κινητής συνέχισε να καταγράφει ισχυρές επιδόσεις, ενισχύοντας την ηγετική θέση του OTE στην αγορά. Η μετάβαση πελατών από καρτοκινητή σε υπηρεσίες συμβολαίου, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη υιοθέτηση πακέτων απεριόριστων δεδομένων και συσκευών 5G, συνεχίζουν να αποδίδουν καρπούς.

Η πληθυσμιακή κάλυψη του COSMOTE 5G ξεπερνά το 99%, ενώ του δικτύου 5G+ (5G Stand-Alone) το 82%.

Στον τομέα B2B, ο OTE συνέχισε να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην προώθηση της ψηφιοποίησης τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, με τον τομέα του ICT να σημειώνει και φέτος ισχυρή διψήφια ανάπτυξη και να επεκτείνεται περαιτέρω με την ανάληψη και υλοποίηση διεθνών έργων για ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

Ανάπτυξη των ‘’non-core’’ υπηρεσιών

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, ο όμιλος σημείωσε σημαντική πρόοδο στην ανάπτυξη των μη τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, γνωστών ως ‘’non-core’’. Η υπηρεσία online παραγγελίας φαγητού Box, με 16 χιλιάδες συνεργαζόμενα καταστήματα, ξεπέρασε τους 1 εκατομμύριο χρήστες.

Η εφαρμογή payzy στον τομέα των ψηφιακών συναλλαγών διαθέτει περισσότερους από 450 χιλιάδες χρήστες, ενώ η ασφαλιστική πλατφόρμα συνεχίζει να κερδίζει έδαφος, με τον συνολικό αριθμό χρηστών της να φτάνει στο τέλος του έτους τις 126 χιλιάδες.

Κλείνοντας, ο κ. Νεμπής αναφέρθηκε και στην πρόσφατη αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του ομίλου, τονίζοντας ότι «ο οίκος S&P Global Ratings προχώρησε σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του ΟΤΕ σε «Α-» από «ΒΒΒ+», καθιστώντας μας τη μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα με rating στην κατηγορία Α. Σύμφωνα με την S&P, η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει την πρόσφατη αναβάθμιση της μητρικής μας TELEKOM, τη σταθερή χρηματοοικονομική θέση του ΟΤΕ, καθώς και τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική και τις θετικές προοπτικές της χώρας».

«Κοιτάζοντας μπροστά, παραμένουμε προσηλωμένοι στους στόχους μας να επιταχύνουμε τον ρυθμό ανάπτυξής μας, να ηγηθούμε του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και να παραμείνουμε ηγέτες στα δίκτυα Gigabit.

Ο τελικός μας στόχος είναι να αναδειχθούμε ως ο κορυφαίος ψηφιακός τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ευρώπη. Μέσω συνεχών επενδύσεων σε κορυφαία δίκτυα και καινοτόμες υπηρεσίες, και με τη δυναμική μιας παγκόσμιας μάρκας συνυφασμένης με την καινοτομία, είμαστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθούμε στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών μας, θα δημιουργήσουμε διαχρονική αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τους συνεργάτες μας και τις τοπικές κοινωνίες, και θα συμβάλουμε στην ανέλιξη της Ελλάδας στις κορυφαίες θέσεις ψηφιοποίησης στην Ευρώπη», κατέληξε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ.