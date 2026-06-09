Νερό: Υποσχόμενες ευκαιρίες ανάπτυξης και απαραίτητες επενδύσεις στις υποδομές

Η κλιματική πίεση, οι εξελίξεις στο κανονιστικό πλαίσιο και οι αυξανόμενες απαιτήσεις για εκσυγχρονισμό των υποδομών μετασχηματίζουν ριζικά τον τομέα διαχείρισης των υδατικών πόρων στην Ελλάδα, επηρεάζοντας άμεσα τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τους δήμους, το κανονιστικό πλαίσιο που διαμορφώνεται, τους επενδυτές και το ευρύτερο οικοσύστημα. Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας νέας ανάλυσης από την EY-Parthenon, τον τομέα εταιρικής στρατηγικής και συναλλαγών της EY Ελλάδος.

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Η ανάλυση αποκαλύπτει ότι οι υποδομές του νερού δεν περιορίζονται μόνο σε ένα βασικό δημόσιο αγαθό, αλλά αποτελούν στρατηγικές και κρίσιμες υποδομές με αυξανόμενη σημασία για την οικονομική ανθεκτικότητα, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τον σχεδιασμό δημόσιας πολιτικής.

Όπως σημειώνει η EY-Parthenon, ο τομέας βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο καμπής. Οι παρατεταμένες συνθήκες ξηρασίας, η μείωση των αποθεμάτων νερού και οι απώλειες στα δίκτυα αυξάνουν την ανάγκη εξασφάλισης ασφάλειας εφοδιασμού υδάτων στην Ελλάδα, και σε συνδυασμό με το νέο κανονιστικό πλαίσιο και τις αυστηρότερες υποχρεώσεις συμμόρφωσης, μεταβάλλουν τον σχεδιασμό, την αναγκαία χρηματοδότηση και τη διαχείριση των υπηρεσιών ύδρευσης γενικότερα. Αυτές οι εξελίξεις επιταχύνουν την ανάγκη για εκσυγχρονισμό και την υιοθέτηση μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για λήψη πιο δομημένων αποφάσεων, που θα ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις περιβαλλοντικές προκλήσεις και στην ανάγκη προσαρμογής των φορέων διαχείρισης.

Υψηλός κατακερματισμός του τομέα

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του τομέα διαχείρισης υδατικών πόρων στην Ελλάδα παραμένει ο υψηλός κατακερματισμός: η αγορά περιλαμβάνει σήμερα 129 δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), περισσότερους από 450 οργανισμούς άρδευσης και ένα ευρύ δίκτυο τοπικών αρχών, με τις δύο μεγαλύτερες επιχειρήσεις να καλύπτουν περίπου το ήμισυ του πληθυσμού της χώρας. Αυτός ο κατακερματισμός επηρεάζει την κλίμακα, την αποδοτικότητα και τον ρυθμό εκσυγχρονισμού, ιδίως σε ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων για ανθεκτικότητα, διακυβέρνηση, ποιότητα υπηρεσιών και κανονιστική συμμόρφωση.

Ενδείξεις δυναμικής ανάπτυξης παρά τις προκλήσεις

Η επισκόπηση της EY-Parthenon υπογραμμίζει και μια σειρά από πρακτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πάροχοι υπηρεσιών ύδρευσης. Πολλοί από τους μικρότερους φορείς παραμένουν υπό οικονομική πίεση, καθώς τα έσοδα από τις εισπράξεις μέσω των τιμολογίων συχνά δεν καλύπτουν πλήρως το κόστος λειτουργίας, περιορίζοντας έτσι τις δυνατότητες για επενδύσεις.

Σε λειτουργικό επίπεδο, οι απώλειες νερού υπερβαίνουν το 30% με 40%, και σε ορισμένα σημεία του δικτύου μπορεί να φτάσουν ακόμα και το 50%, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη γήρανση των υποδομών και την ανάγκη για καλύτερη συντήρηση, την απαιτούμενη ενίσχυση της διαφάνειας των δεδομένων ροής και κατανάλωσης και τη βελτιστοποίηση των συστημάτων. Η επαναχρησιμοποίηση νερού παραμένει περιορισμένη (περίπου 2%), ενώ η άρδευση αντιπροσωπεύει περίπου το 85% της συνολικής χρήσης νερού, με άνω του 70% να προέρχεται από υπόγεια υδάτινα αποθέματα. Αυτά τα ποσοστά αναδεικνύουν την ανάγκη για πιο αποδοτικές και κυκλικές προσεγγίσεις στην αλυσίδα αξίας.

Παρά τις πιέσεις, ο τομέας του νερού στην Ελλάδα παρουσιάζει σαφή σημάδια δυναμικής ανάπτυξης, καθώς διαμορφώνεται ένας ευρύτερος κύκλος επενδύσεων, υποστηριζόμενος από δημόσια χρηματοδότηση, χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ, κεφαλαιακές δαπάνες των επιχειρήσεων και αυξανόμενο στρατηγικό ενδιαφέρον. Οι μεσο-μακροπρόθεσμες ανάγκες για υποδομές ύδατος εκτιμώνται περίπου στα €10 δισ., ενώ μόνο από τις δύο μεγαλύτερες επιχειρήσεις σχεδιάζονται ή είναι σε εξέλιξη επενδύσεις που ξεπερνούν τα €3 δισ για αναβάθμιση, επέκταση, εκσυγχρονισμό και βελτίωση της απόδοσης των δικτύων. Η εμπιστοσύνη και η ορατότητα των επενδυτών σχετικά με τις προοπτικές του τομέα δείχνουν να ενισχύονται, γεγονός που αντανακλάται και στην χρηματιστηριακή απόδοση των εισηγμένων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην αγορά νερού τους τελευταίους μήνες.

Το κανονιστικό πλαίσιο δημιουργεί ευκαιρίες και απαιτήσεις

Οι εξελίξεις στο κανονιστικό πλαίσιο είναι ένας ακόμη κρίσιμος παράγοντας αλλαγής. Η επέκταση των αρμοδιοτήτων της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) στις υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδάτων, οι αυστηρότερες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τα λύματα και η έμφαση σε πολιτικές μείωσης του κατακερματισμού, μετακινούν τον τομέα από τη θεωρητική πρόθεση για μεταρρύθμιση στην φάση της υλοποίησης. Έτσι, δημιουργούνται σημαντικές ευκαιρίες, αλλά και αυξημένες απαιτήσεις: μια πιο δομημένη και διαφανής προσδιορισμένη περιγραφή των εσόδων και χρηματοροών, αυξημένες υποχρεώσεις για παροχή δεδομένων και αναφορών, καθώς και μεγαλύτερη λογοδοσία και ανάγκη για αξιόπιστο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Οι επιπτώσεις επηρεάζουν ολόκληρο το οικοσύστημα, επηρεάζοντας τις επιχειρήσεις, τους επενδυτές, τις ρυθμιστικές αρχές, τους δήμους και, τελικά, τους καταναλωτές, οι οποίοι θα πρέπει να είναι οι άμεσα ωφελούμενοι.

Οι προκλήσεις δεν είναι πλέον αποκλειστικά τεχνικές ή λειτουργικές, αλλά επεκτείνονται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, την ιεράρχηση επενδύσεων, τη χρηματοδοτική βιωσιμότητα, την πολιτική τιμολόγησης, την ανοιχτή επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, τη ρυθμιστική υποστήριξη και τον σχεδιασμό λειτουργικών μοντέλων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, οι φορείς του τομέα ύδρευσης χρειάζονται υποστήριξη που να συνδυάζει στρατηγική γνώση με δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της ανάλυσης, ο κ. Τάσος Ιωσηφίδης, Εταίρος της EY Ελλάδος και Επικεφαλής της EY-Parthenon στην Ελλάδα, δήλωσε: «Εκτός από βασικό δημόσιο αγαθό, το νερό σχετίζεται με στρατηγικές και κρίσιμες υποδομές που είναι καθοριστικές για την ανθεκτικότητα της οικονομίας, την κοινωνική συνοχή και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Σήμερα, οι προκλήσεις του τομέα δεν περιορίζονται μόνο στην κλιματική αλλαγή και τα προβλήματα υποδομών, αλλά επεκτείνονται στη χρηματοδοτική βιωσιμότητα, την πολιτική τιμολόγησης, τη ρυθμιστική συμμόρφωση και τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Σε ένα τέτοιο πολυπαραγοντικό περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί – ιδιωτικοί και δημόσιοι – της αλυσίδας αξίας του νερού, θα πρέπει να συνεργαστούν για να διαμορφώσουν έναν σαφή στρατηγικό χάρτη, που να συνδυάζει την οικονομική ανάπτυξη και την ανάπτυξη υποδομών με την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα».

Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Θανάσκος, Director και Επικεφαλής Οικονομικών Μελετών της EY-Parthenon στην Ελλάδα, συμπλήρωσε: «Ο τομέας των υδάτων αναμένεται να αποτελέσει χώρο μεγάλου και εντεινόμενου ενδιαφέροντος τα επόμενα χρόνια, ως μια αγορά που θα εξισορροπεί τη χρηματοδότηση και την ανάκτηση των επενδύσεων που θα εξασφαλίζουν βιωσιμότητα, ασφάλεια και επάρκεια εφοδιασμού, με την τήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού, ως αγαθού που θα είναι προσβάσιμο από όλα τα νοικοκυριά. Η δημόσια πολιτική και η οικονομική στήριξη, σε συνδυασμό με την ιδιωτική πρωτοβουλία και την κανονιστική πρακτική, αναμένεται να συνθέσουν το κατάλληλο μείγμα, που θα οδηγήσει ένα ολόκληρο οικοσύστημα δραστηριοτήτων στην επόμενη ημέρα».

Μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη ανάλυση, εδώ.