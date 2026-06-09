«Οι Ρώσοι πρέπει να νιώσουν τι σημαίνει πόλεμος» λέει ο Ζελένσκι στον Guardian – Η αποκάλυψη για τη συνάντηση με Αμπράμοβιτς

Ο Ζελένσκι δεν αποκλείει αυτά τα σενάρια, ωστόσο θεωρεί ότι το ουσιαστικό ζήτημα είναι διαφορετικό. «Δεν έχει σημασία γιατί λέει ψέματα», σημειώνει.

Η αμετακίνητη στάση του Πούτιν έχει οδηγήσει αρκετούς αναλυτές να αναρωτηθούν εάν ο Ρώσος πρόεδρος έχει αποκοπεί από την πραγματικότητα ή εάν λαμβάνει λανθασμένες πληροφορίες από τους στρατιωτικούς του διοικητές.

Ο Πούτιν χαρακτήρισε την επιστολή «αγενή» και επανέλαβε ότι οι εδαφικές απαιτήσεις της Ρωσίας παραμένουν αμετάβλητες, επιμένοντας στη διεκδίκηση του Ντονμπάς και δύο ακόμη νότιων ουκρανικών περιφερειών. Παράλληλα δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν σε όλο το μήκος του μετώπου, καλώντας τους στρατιώτες να συνεχίσουν την προσπάθειά τους.

Την περασμένη εβδομάδα ο Ζελένσκι απέστειλε ανοικτή επιστολή προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν, προτείνοντας συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο με στόχο την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης. Ο Ρώσος πρόεδρος απέρριψε την πρόταση κατά τη διάρκεια του Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης.

Σε μία από τις πιο σφοδρές επιθέσεις, που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Τρίτη, χρησιμοποιήθηκαν 73 πύραυλοι και 656 drones. Δεκαοκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κίεβο και στο Ντνίπρο, ανάμεσά τους και ένα τρίχρονο αγόρι που καταπλακώθηκε από τα ερείπια πολυκατοικίας. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας, οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποιούν σκόπιμα πυρομαχικά διασποράς σε κατοικημένες περιοχές.

Παρά τη στασιμότητα στο μέτωπο, ο πόλεμος συνεχίζει να προκαλεί καταστροφές. Τους τελευταίους μήνες η Ρωσία έχει εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις, με στόχο – όπως εκτιμά το Κίεβο – να τρομοκρατήσει τον άμαχο πληθυσμό.

«Πρόκειται για έναν τεράστιο αριθμό. Αυτό σημαίνει ότι δεν κερδίζουν τον πόλεμο», τονίζει, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι και η Ουκρανία έχει υποστεί απώλειες, σε σαφώς μικρότερη κλίμακα.

Την ίδια στιγμή, στο ανατολικό μέτωπο, η ρωσική προέλαση έχει σχεδόν σταματήσει. Ο Ζελένσκι, ο οποίος από την αρχή της εισβολής επιμένει ότι η Ουκρανία μπορεί να αμυνθεί αποτελεσματικά εφόσον λάβει επαρκή υποστήριξη, υποστηρίζει ότι η Ρωσία χάνει περισσότερους από 30.000 στρατιώτες κάθε μήνα. Από αυτούς, σύμφωνα με τους ουκρανικούς υπολογισμούς, 23.000 έως 24.000 σκοτώνονται και οι υπόλοιποι τραυματίζονται σοβαρά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι βασικοί οδικοί άξονες ανεφοδιασμού έχουν παραλύσει, ενώ η χερσόνησος που η Ρωσία προσάρτησε το 2014 αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις καυσίμων. Μάλιστα, η συγκεκριμένη κατάσταση επιδεινώθηκε το πρωί της Τρίτης, καθώς ουκρανικά drones χτύπησαν γέφυρα στην περιοχή Χόνγκαρ, που συνδέει την ηπειρωτική Ουκρανία με την Κριμαία.

Την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, το Κρεμλίνο υπέστη μια σειρά από σοβαρά πλήγματα. Ουκρανικά drones μεγάλου βεληνεκούς έπληξαν την Αγία Πετρούπολη, γενέτειρα του Βλαντίμιρ Πούτιν, προκαλώντας πυρκαγιές σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και πυκνά σύννεφα καπνού πάνω από την πόλη. Ανάλογες επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν και στην κατεχόμενη Κριμαία, πλήττοντας κρίσιμες υποδομές ανεφοδιασμού.

«Δεν μπορούμε να πούμε ότι η Ρωσία χάνει τον πόλεμο. Μπορούμε όμως να πούμε ότι χάνει την πρωτοβουλία κάθε μέρα, μέρα με τη μέρα», υποστήριξε.

Περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πιστεύει – σε μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε τον Guardian – ότι η μεγαλύτερη πολεμική σύγκρουση στην Ευρώπη μετά το 1945 αρχίζει σταδιακά να εξελίσσεται υπέρ της Ουκρανίας. Όπως δηλώνει, η στρατιωτική κατάσταση είναι η πιο ενθαρρυντική για το Κίεβο εδώ και δυόμισι χρόνια.

Κατά τον Ουκρανό πρόεδρο, ο Πούτιν ψεύδεται από την πρώτη ημέρα του πολέμου, όταν υποστήριζε ότι η εισβολή ήταν απαραίτητη για τη διάσωση των ρωσόφωνων πληθυσμών της Ουκρανίας. Οι ισχυρισμοί αυτοί, εκτιμά, λειτουργούν ως συνεκτικός δεσμός που κρατά ενωμένα διαφορετικά τμήματα της ρωσικής κοινωνίας.

Οι πολιτικές ήττες της Μόσχας και η απομόνωση της Ρωσίας

Στο διπλωματικό πεδίο, ο Ζελένσκι θεωρεί ότι η Ρωσία έχει υποστεί μια σειρά από σημαντικές πολιτικές ήττες τους τελευταίους μήνες.

Υπενθυμίζει ότι τον Απρίλιο ο στενότερος πολιτικός σύμμαχος του Πούτιν στην Ευρώπη, ο Βίκτορ Όρμπαν, ηττήθηκε στις ουγγρικές εκλογές. Παράλληλα, οι προσπάθειες της Μόσχας να στηρίξει φιλορωσικούς υποψηφίους στη Μολδαβία και, πιο πρόσφατα, στην Αρμενία δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

«Χάνουν επιρροή σε διαφορετικές χώρες, ακόμη και στο Αζερμπαϊτζάν», υποστηρίζει. «Είναι απομονωμένοι μέσα στην Ευρώπη αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μόνοι τους», προσθέτει.

Η σχέση με τον Τραμπ και οι αιχμές κατά του Πούτιν

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε τη δεύτερη προεδρική του θητεία το 2025 υποσχόμενος ότι θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι, παρά τις δύσκολες στιγμές που σημάδεψαν τις σχέσεις τους – από την έντονη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο μέχρι τη σύνοδο Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα και τη μείωση της αμερικανικής βοήθειας προς το Κίεβο – συνεχίζει να εκφράζεται θετικά για τις διπλωματικές πρωτοβουλίες της Ουάσινγκτον.

«Πάντα έλεγα στον πρόεδρο Τραμπ ότι ο Πούτιν λέει ψέματα. Παίζει παιχνίδια μαζί σας, με τον Λευκό Οίκο», αναφέρει. Ταυτόχρονα εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς τον αμερικανικό λαό για τη στήριξη που έχει προσφέρει στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου.

«Η προσοχή της Ουάσιγκτον μεταφέρθηκε στο Ιράν»

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναγνωρίζει ότι η στρατηγική προτεραιότητα των Ηνωμένων Πολιτειών έχει πλέον μετατοπιστεί προς τη Μέση Ανατολή. «Από την αρχή του πολέμου με το Ιράν, η προσοχή τους μετακινήθηκε εκεί», λέει αναφερόμενος στην κυβέρνηση Τραμπ.

Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι κατανοεί γιατί η Ουάσιγκτον έχει δαπανήσει τεράστιες ποσότητες πυραύλων και οπλικών συστημάτων στην αντιπαράθεση με την Τεχεράνη. Ωστόσο δεν κρύβει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η Ουκρανία δεν έλαβε ποτέ ανάλογη υποστήριξη. «Είναι κρίμα», σχολιάζει χαρακτηριστικά.

Η Ουκρανία ως υπερδύναμη των drones

Από το 2022 μέχρι σήμερα η Ουκρανία έχει μετατραπεί σε μια από τις πιο προηγμένες χώρες στον κόσμο στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Από χώρα που εξαρτιόταν σχεδόν αποκλειστικά από τη δυτική στρατιωτική βοήθεια, εξελίχθηκε σε σημαντικό κέντρο αμυντικής βιομηχανίας και τεχνολογικής καινοτομίας.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, αρκετές αραβικές χώρες έχουν ήδη ζητήσει την ουκρανική τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση των ιρανικών drones Shahed.

Παρά την πρόοδο αυτή, ο Ουκρανός πρόεδρος επισημαίνει ότι η χώρα του εξακολουθεί να έχει μία κρίσιμη έλλειψη: τα αμερικανικά συστήματα Patriot.

Όπως εξηγεί, πρόκειται για το μοναδικό οπλικό σύστημα που μπορεί να αναχαιτίζει αποτελεσματικά τους ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι πλήττουν σχεδόν κάθε βράδυ ουκρανικές πόλεις.

Έκκληση προς την Ευρώπη για κοινή αεράμυνα

Την Κυριακή ο Ζελένσκι είχε συνομιλίες στην Ντάουνινγκ Στριτ με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς και τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Κατά τη διάρκεια των επαφών αυτών επανέλαβε το αίτημά του προς τους Ευρωπαίους συμμάχους να βοηθήσουν την Ουκρανία να «κλείσει τον ουρανό της», ενισχύοντας τις δυνατότητες αντιμετώπισης μαζικών επιθέσεων με πυραύλους και drones.

Πέρα από τα συστήματα αναχαίτισης, ζητά και οικονομική στήριξη για τη μετατροπή των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων σε έναν επαγγελματικό στρατό ευρωπαϊκού τύπου.

Αναγνωρίζει ότι κάθε πύραυλος Patriot κοστίζει περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια και σημειώνει ότι η Βρετανία δεν διαθέτει αντίστοιχο πρόγραμμα αντιβαλλιστικής άμυνας. Γι’ αυτό καλεί το Λονδίνο, το Παρίσι, το Βερολίνο και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες να αναπτύξουν από κοινού μια εναλλακτική ευρωπαϊκή λύση.

Σε αντάλλαγμα, η Ουκρανία δηλώνει έτοιμη να μοιραστεί την εμπειρία που έχει αποκτήσει στον πόλεμο των drones. «Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ανάμεσα στις χώρες που ενδιαφέρονται. Και το ΝΑΤΟ επίσης. Πρόκειται για ανεκτίμητη γνώση. Υπάρχει τεράστιος όγκος πληροφοριών», τονίζει.

Η Κριμαία παραμένει στο στόχαστρο

Ο Ζελένσκι αποφεύγει να αποκαλύψει λεπτομέρειες για μελλοντικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ωστόσο παραδέχεται ότι οι επιθέσεις με drones μεγάλου και μεσαίου βεληνεκούς έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο επιστροφής της Κριμαίας στον ουκρανικό έλεγχο, έστω και αν αυτό παραμένει μακρινός στόχος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ουκρανικές δυνάμεις επικεντρώνονται στην καταστροφή των δικτύων ανεφοδιασμού της χερσονήσου και σε επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών και ενεργειακών εγκαταστάσεων σε ολόκληρη τη νότια κατεχόμενη Ουκρανία. «Όλα αφορούν κρίσιμες υποδομές. Μέσω αυτών στρατιωτικοποιούν την Κριμαία. Και εργαζόμαστε πάνω σε αυτό», δηλώνει.

«Οι Ρώσοι πρέπει να νιώσουν τι σημαίνει πόλεμος»

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, λέει ο Ζελένσκι, πολλοί Ρώσοι πολίτες προσπάθησαν να αγνοήσουν τον πόλεμο που διεξάγεται πέρα από τα σύνορα της χώρας τους.

Κατά τον Ουκρανό πρόεδρο, ο στόχος των επιθέσεων μεγάλου βεληνεκούς στο ρωσικό έδαφος δεν είναι μόνο στρατιωτικός. Είναι και πολιτικός και ψυχολογικός.

Τα τελευταία χρόνια ουκρανικά drones έχουν φτάσει επανειλημμένα πάνω από συνοικίες της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης, φέρνοντας τον πόλεμο πιο κοντά στην καθημερινότητα των Ρώσων πολιτών. «Ο σκοπός είναι να αισθανθούν τι σημαίνει πόλεμος», εξηγεί.

Ο Ζελένσκι πιστεύει ότι η πραγματική νίκη θα έρθει όταν η ίδια η ρωσική κοινωνία αντιληφθεί το κόστος της σύγκρουσης.

«Νίκη σε αυτόν τον πόλεμο θα είναι η στιγμή που η ρωσική κοινωνία θα αναγνωρίσει ότι ο πόλεμος είναι κάτι φρικτό, ότι αποτελεί τραγωδία όχι για κάποιον άλλον κάπου αλλού, αλλά για τους ίδιους. Και πιστεύω ότι προς τα εκεί κινούνται τα πράγματα», δηλώνει.

Η μυστική συνάντηση με τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς

Ο Ουκρανός πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι τον Μάιο είχε συνάντηση στο Κίεβο με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο και πρώην ιδιοκτήτη της Τσέλσι, Ρόμαν Αμπράμοβιτς.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, στη διάρκεια της συνάντησης ξεκαθάρισε ότι η Ουκρανία δεν πρόκειται να εγκαταλείψει το Ντονμπάς, όπως επιθυμεί η Μόσχα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος χρησιμοποίησε τη συνάντηση για να περιγράψει και τις διαφορετικές τάσεις που, κατά την άποψή του, υπάρχουν στο εσωτερικό της ρωσικής εξουσίας. «Νομίζω ότι γύρω από τον Πούτιν υπάρχουν διαφορετικοί άνθρωποι. Οι μισοί θέλουν να συνεχιστεί ο πόλεμος. Οι άλλοι μισοί θέλουν να σταματήσει», υποστηρίζει.

Κατά τον ίδιο, ιδιαίτερα οι επιχειρηματικοί κύκλοι αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα της οικονομικής κατάστασης. «Οι άνθρωποι του επιχειρηματικού κόσμου καταλαβαίνουν ότι η οικονομία της Ρωσίας βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση. Είναι πολύ κοντά στην κατάρρευση», ισχυρίζεται.

Η ιδιαίτερη σχέση με τον βασιλιά Κάρολο

Η συνέντευξη παραχωρήθηκε λίγο πριν από τη συνάντηση του Ζελένσκι με τον Βασιλιά Κάρολο.

Όπως σημειώνει ο Guardian, οι δύο άνδρες φαίνεται να έχουν αναπτύξει μια θερμή και σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Ο Ζελένσκι έχει αποκαλύψει στο παρελθόν ότι ο Βρετανός μονάρχης είχε ενθαρρύνει τον Ντόναλντ Τραμπ, κατά την επίσημη επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, να συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία, κάτι που ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανιζόταν πιο επιφυλακτικός να πράξει.

Όταν οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν αν, εφόσον ο πόλεμος συνεχίσει να εξελίσσεται ευνοϊκά για την Ουκρανία, θα μπορούσε κάποια ημέρα να υποδεχθεί τον βασιλιά Κάρολο στο προεδρικό μέγαρο του Κιέβου, ο Ζελένσκι χαμογέλασε πλατιά.

Κούνησε καταφατικά το κεφάλι και αποκάλυψε ένα στιγμιότυπο από τηλεφωνική συνομιλία που είχε νωρίτερα με τη σύζυγό του, Ολένα Ζελένσκα. «Ξέρετε, σήμερα το πρωί όταν μιλούσα στο τηλέφωνο με τη γυναίκα μου, με όλο τον σεβασμό προς τον Κιρ Στάρμερ, εκείνη έστειλε πρώτα τους χαιρετισμούς της στον βασιλιά. Και μετά στον πρωθυπουργό», είπε γελώντας.

Και συμπλήρωσε: «Η Ουκρανία αγαπά την Αυτού Μεγαλειότητα. Θα ήθελα πάρα πολύ να τον προσκαλέσω στο Κίεβο. Ίσως ακόμη και φέτος. Δεν ξέρω αν θα το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας, αλλά φυσικά θα θέλαμε να τον δούμε εδώ».