Οι-τιμές-του-πετρελαίου-πέφτουν-κάτω-από-τα-90-δολάρια-το-βαρέλι

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν περίπου 5% και διαμορφώθηκαν κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, καθώς ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν ενδέχεται να είναι κοντά.

Το διεθνές σημείο αναφοράς, το πετρέλαιο τύπου Brent, υποχώρησε κάτω από τα 90 δολάρια για πρώτη φορά από τις 14 Απριλίου, ενώ το αμερικανικό αντίστοιχό του, το West Texas Intermediate (WTI), έπεσε στα περίπου 86 δολάρια το βαρέλι.

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Η αποκλιμάκωση αυτή ήρθε μόλις μία ημέρα αφότου οι τιμές του αργού πετρελαίου εκτινάχθηκαν, καθώς το Ιράν και το Ισραήλ επανέλαβαν προσωρινά τις επιθέσεις τους εν μέσω μιας εύθραυστης εκεχειρίας στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής.