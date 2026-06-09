Ο-«άλλος»-λόγος-που-θα-κρατήσει-ψηλά-τις-τιμές-του-πετρελαίου-για-καιρό

Όσοι προετοιμάζονται για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης συσσωρεύουν αγαθά, όπως νερό, τρόφιμα και καύσιμα. Πληγείσες από τη δεύτερη παγκόσμια ενεργειακή κρίση εντός τετραετίας, οι κυβερνήσεις στρέφονται σε ανάλογες στρατηγικές αυτοπροστασίας.

Η συγκεκριμένη τάση προληπτικών αγορών από πλευράς κρατών αλλάζει τα δεδομένα στην αγορά. Οι χώρες δεν αγοράζουν καύσιμα για άμεση κατανάλωση, αλλά για αποθεματοποίηση, γεγονός που θα κρατήσει υψηλά τις τιμές του πετρελαίου.

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Εάν τα κράτη υλοποιήσουν τα σχέδια για αποθήκευση περισσότερου πετρελαίου, οι τιμές της ενέργειας ενδέχεται να παραμείνουν υψηλές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Επί του παρόντος, οι τιμές του πετρελαίου διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας ωστόσο έντονη μεταβλητότητα, ανάλογα με τις εξελίξεις στο πεδίο της Μέσης Ανατολής και τη συνέχιση της «ομηρείας» στα Στενά του Ορμούζ.

Περαιτέρω άνοδος των τιμών, αν και λιγότερο επιθετική σε σύγκριση με τα μέσα Μαρτίου

«Βρισκόμαστε σε κρίσιμη καμπή», επισημαίνει ο Ρικ Μπανταζιάν, trader και ιδρυτής της πλατφόρμας ανάλυσης συναλλαγών Offsides Macro. Με βάση τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) του West Texas Intermediate (WTI), οι traders πετρελαίου προβλέπουν περαιτέρω άνοδο των τιμών, αν και λιγότερο επιθετική σε σύγκριση με τα μέσα Μαρτίου, όταν οι ανοδικές εκτιμήσεις είχαν κορυφωθεί.

Ακόμα κι αν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία, η τιμή του πετρελαίου πιθανότατα δεν θα υποχωρήσει στα προπολεμικά επίπεδα.

Χρειάζεται χρόνος

Εκατοντάδες δεξαμενόπλοια παραμένουν εγκλωβισμένα ακόμη, φορτωμένα με περίπου 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, τα οποία πρέπει να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, απαιτείται χρόνος προκειμένου να αξιολογήσουν οι ναυτιλιακές και ασφαλιστικές εταιρείες τους κινδύνους από την επανέναρξη της κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την S&P Global Energy, την οποία επικαλείται η Wall Street Journal, απαιτούνται σχεδόν 500 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και προϊόντων διύλισης για την αναπλήρωση των αποθεμάτων που έχουν αναλωθεί εκτός Περσικού Κόλπου, αριθμός που αυξάνεται κατά 5,8 εκατομμύρια βαρέλια για κάθε ημέρα αποκλεισμού των στενών. Ακόμα και στην περίπτωση εμφάνισης πλεονάσματος 1 εκατομμυρίου βαρελιών ημερησίως, θα χρειαζόταν περισσότερο από έτος για την επαναφορά των παγκόσμιων αποθεμάτων στα προπολεμικά επίπεδα.

Αναζητώντας «μαξιλάρι» ασφαλείας

Ωστόσο, οι κυβερνήσεις που επλήγησαν από την πρόσφατη εμπειρία επιδιώκουν κάτι περισσότερο από απλή επιστροφή στην κανονικότητα. Αναλυτές εκτιμούν ότι τα αποθέματα τελικά θα διαμορφωθούν σε υψηλότερα επίπεδα από τα προπολεμικά, καθώς τα κράτη επιζητούν μεγαλύτερο «μαξιλάρι» ασφαλείας έναντι μελλοντικών ενεργειακών σοκ.

«Κράτη-εισαγωγείς θέτουν το ερώτημα: «Τι θα κάνουμε για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα βρεθούμε ξανά σε αυτή την κατάσταση;», επισημαίνει ο Κέβιν Μπουκ, συνιδρυτής της ClearView Energy Partners.

H «Ενεργειακή Πόλη» του Πακιστάν

Το Πακιστάν, στερούμενο στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, σχεδιάζει πλέον τη δημιουργία τους. Στόχος είναι η προσέλκυση διεθνών παραγωγών για τη δημιουργία εμπορικών αποθεμάτων στη νέα «Ενεργειακή Πόλη», με πιθανή τοποθεσία το Πορτ Κασίμ, κοντά στο Καράτσι. Παράλληλα, οι Φιλιππίνες θεσπίζουν το πρώτο πρόγραμμα στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου.

Παράλληλα, η ινδονησιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων αποθήκευσης για την ενίσχυση των αποθεμάτων, ενώ και η Ινδία προχωρά σε επέκταση των δικών της. Η Ιαπωνία έχει δεσμευτεί για την παροχή οικονομικής βοήθειας ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με σκοπό τη στήριξη ασιατικών χωρών που επιθυμούν να δημιουργήσουν υποδομές αποθήκευσης και αποθέματα πετρελαίου. Οι παράγοντες αυτοί αναμένεται να διατηρήσουν την αγορά πετρελαίου σε εύθραυστη κατάσταση.

Η ανάγκη για μακροχρόνια διαδικασία αναπλήρωσης των αποθεμάτων, καθώς και η τάση των κρατών για συσσώρευση καυσίμων, καθίστανται απόλυτα κατανοητές.

Δομικές αλλαγές ακόμη κι αν τα αποθέματα επιστρέψουν σε πιο φυσιολογικά επίπεδα

Kαι μόλις τα αποθέματα επιστρέψουν σε πιο φυσιολογικά επίπεδα; Τα πράγματα γίνονται πιο περίπλοκα από εκεί και πέρα, ειδικά όσον αφορά τη ζήτηση πετρελαίου.

Προηγούμενες κρίσεις προκάλεσαν δομικές αλλαγές στις ενεργειακές στρατηγικές. Οι πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970 ανάγκασαν τις ΗΠΑ να ενισχύσουν την ενεργειακή αποδοτικότητα και να στραφούν σε εναλλακτικά καύσιμα. Για τον λόγο αυτό, οι ΗΠΑ παράγουν πλέον μόλις το 1% της ηλεκτρικής ενέργειας από πετρέλαιο, έναντι σχεδόν του ενός πέμπτου στις αρχές της δεκαετίας του 1970.

Ανάλογες μεταβολές ενδέχεται να συντελούνται σήμερα και σε άλλους τομείς. Υπουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητούν την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, απόφαση η οποία θα φάνταζε αδιανόητη πριν από λίγα χρόνια.

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