Ο-ceo-της-airbus-«δεν-βλέπει-κανένα-σημάδι»-ακύρωσης-παραγγελιών-αεροσκαφών-παρά-τις-πιέσεις-στα-καύσιμα

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Airbus, Γκιγιόμ Φορί, δήλωσε ότι δεν βλέπει καμία ζήτηση για ακυρώσεις παραγγελιών αεροσκαφών παρά την πρόσφατη αναταραχή που έχει πλήξει τον κλάδο των αερομεταφορών, μιλώντας σε εκδήλωση του κλάδου την Τρίτη.

Ο Φορί, επικεφαλής του μεγαλύτερου αεροδιαστημικού ομίλου της Ευρώπης, δήλωσε ότι οι αεροπορικές εταιρείες «έχουν περάσει από κόλαση» τα τελευταία χρόνια, αλλά εξακολουθούν να διατηρούν τις παραγγελίες τους, υπογραμμίζοντας την ανθεκτική μακροπρόθεσμη ζήτηση για νέα αεροσκάφη.

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Οι παγκόσμιες αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν το υψηλότερο κόστος καυσίμων που οφείλεται στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, ο οποίος έχει περιορίσει τις προμήθειες καυσίμων αεροσκαφών και έχει διαταράξει βασικούς αεροπορικούς διαδρόμους, αναγκάζοντας τους αερομεταφορείς να κάνουν δαπανηρές παρακάμψεις, αλλά ο Φορί δήλωσε ότι αυτό δεν έχει ακόμη μεταφραστεί σε καμία ουσιαστική μείωση των παραγγελιών.

- Reuters