Παπακωνσταντίνου: Υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης των Attica – Είμαστε εδώ και δεν βιαζόμαστε να φύγουμε

Τι αποκάλυψε ο επικεφαλής της Ideal Holdings για το μέλλον της Αττικά Πολυκαταστήματα.

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Τη στήριξη της Ideal Holdings στην επόμενη ημέρα της Αττικά Πολυκαταστήματα επανέλαβε ο πρόεδρος του ΔΣ του ομίλου Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, καθώς η εταιρεία ετοιμάζεται να περάσει το κατώφλι του Χρηματιστηρίου.

«(Σαν Ideal Holdings) κάναμε μια επένδυση στα Attica το 2023. Ήταν μια επένδυση σε μια εταιρεία που πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις. Η εταιρεία μας αρέσει, θέλουμε να την κρατήσουμε, είμαστε εδώ», τόνισε χαρακτηριστικά το μεσημέρι της Τρίτης ο κ. Παπακωνσταντίνου, σε εκδήλωση παρουσίασης του business plan για την Αττικά Πολυκαταστήματα έως το 2030, σπεύδοντας να ξεκαθαρίσει πως η διάθεση μετοχών δεν συνιστά μέσο αποεπένδυσης από την εταιρεία.

«Υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης των Attica. Η αγορά είναι καλή και είπαμε να προχωρήσουμε σε διάθεση μετοχών. Με αυτό τον τρόπο πάμε στην επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα σημαίνει να μεγαλώσουμε την εταιρεία. Είμαστε εδώ και δεν βιαζόμαστε να φύγουμε», πρόσθεσε.

Ταυτόχρονα, ο κ. Παπακωνσταντίνου χαρακτήρισε τα Attica ως μια εταιρεία με υγιή ισολογισμό, η οποία μπορεί μόνη της να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξή της. «Ακόμη είμαστε με ίδια κεφάλαια», έσπευσε να διευκρινίσει.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι, όπως έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της Ideals Holdings στις 4 Ιουνίου, η εισαγωγή της Αττικά Πολυκαταστήματα στο Χρηματιστήριο προγραμματίζεται για το διάστημα 24-26 Ιουνίου.

Η διάθεση των μετοχών

Όπως έγινε νωρίτερα σήμερα γνωστό, η Ideal Holdings δρομολογεί τη διάθεση στο επενδυτικό κοινό μέρους των μετοχών που κατέχει στην Attica Πολυκαταστήματα, παράλληλα με την εισαγωγή των μετοχών της προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens.

Ειδικότερα, η Kymora Limited, εταιρεία ελεγχόμενη από την Ideal Holdings και μοναδική μέτοχος της Attica Πολυκαταστήματα, αποφάσισε να διαθέσει έως 18 εκατ. υφιστάμενες κοινές ονομαστικές μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό έως 29,92% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η διάθεση των μετοχών θα γίνει μέσω δημόσιας προσφοράς προς ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, καθώς και μέσω παράλληλης διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Παράλληλα, δυνάμει απόφασης της από 8 Ιουνίου 2026 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της attica, εγκρίθηκε η εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens. Η Διάθεση και η Εισαγωγή τελούν, μεταξύ άλλων, υπό την αίρεση της έγκρισης του σχετικού ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και της έγκρισης της αίτησης εισαγωγής των μετοχών της attica προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens.