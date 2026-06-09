Πιερρακάκης:-Το-gov.gr-είναι-η-απόδειξη-ότι-η-Ελλάδα-μπορεί-να-μετατρέπει-τις-αδυναμίες-της-σε-πλεονεκτήματα

Το gov.gr αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις του ελληνικού κράτους, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με θέμα «6 χρόνια gov.gr: Κλικ και έγινε! Πιο φιλικά, πιο αποτελεσματικά με το CRM».

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Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στην απαρχή του εγχειρήματος, λίγους μήνες πριν από τις εκλογές του 2019, όταν τέθηκε το ερώτημα αν η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει ένα κράτος που λειτουργεί διαφορετικά. Όπως σημείωσε, ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτέλεσε κεντρική πολιτική επιλογή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με στόχο τη μετατροπή της τεχνολογίας από σύνθημα σε καθημερινή πραγματικότητα για τους πολίτες.

Στην ομιλία του, υπενθύμισε ότι από τις πρώτες προτεραιότητες της νέας τότε πολιτικής ηγεσίας ήταν η ενεργοποίηση του συστήματος έκτακτης ειδοποίησης 112 και η υλοποίηση της άυλης συνταγογράφησης, υπηρεσίες που αποδείχθηκαν ιδιαίτερα κρίσιμες τα επόμενα χρόνια. Ειδικά η άυλη συνταγογράφηση, όπως ανέφερε, εξελίχθηκε σε βασικό εργαλείο κατά τη διάρκεια της πανδημίας και σε θεμέλιο του σύγχρονου ψηφιακού οικοσυστήματος της χώρας.

Ο υπουργός περιέγραψε τις εντατικές προσπάθειες που προηγήθηκαν της έναρξης λειτουργίας του gov.gr, τονίζοντας τη συμβολή στελεχών του δημοσίου, της Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας και της Κοινωνία της Πληροφορίας. Όπως είπε, στόχος δεν ήταν απλώς η δημιουργία μιας νέας πλατφόρμας, αλλά η απόδειξη ότι το ελληνικό κράτος μπορεί να αλλάξει τρόπο λειτουργίας.

Αναφερόμενος στην περίοδο της πανδημίας, σημείωσε ότι το gov.gr συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση της λειτουργίας του κράτους, στη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, καθώς και στην υλοποίηση του εθνικού προγράμματος εμβολιασμού. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εμπειρία αυτή απέδειξε ότι η τεχνολογία, όταν συνδυάζεται με σχέδιο και πολιτική βούληση, μπορεί να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής εθνικής ισχύος.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνεχή επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών, επισημαίνοντας ότι σήμερα το gov.gr διαθέτει περισσότερες από 2.250 υπηρεσίες. Από τις πρώτες υπεύθυνες δηλώσεις και τα ψηφιακά πιστοποιητικά έως το ψηφιακό πορτοφόλι και τις ενιαίες κρατικές υποδομές, το ελληνικό Δημόσιο έχει μεταβάλει σημαντικά τη σχέση του με τους πολίτες.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η μεγαλύτερη επιτυχία του gov.gr δεν αποτυπώνεται μόνο στους αριθμούς, αλλά κυρίως στην αλλαγή των προσδοκιών των πολιτών. Όπως είπε, οι πολίτες θεωρούν πλέον αυτονόητο ότι μπορούν να ολοκληρώνουν δημόσιες διαδικασίες από το κινητό τους τηλέφωνο, απαιτώντας ταχύτερες και αποτελεσματικότερες υπηρεσίες.

Κλείνοντας την ομιλία του, στάθηκε στις προοπτικές που ανοίγονται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα εισέρχεται στη νέα εποχή με ισχυρά ψηφιακά θεμέλια. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα επόμενα χρόνια η τεχνολογία θα συμβάλει στη δημιουργία ενός κράτους πιο αποτελεσματικού, πιο δίκαιου και πιο παραγωγικού, επισημαίνοντας ότι το gov.gr απέδειξε πως η χώρα μπορεί να αλλάζει και να ξεπερνά χρόνιες αδυναμίες.

«Το gov.gr μάς έκανε να πιστέψουμε ξανά ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει», ανέφερε χαρακτηριστικά, καταλήγοντας ότι όταν μια κοινωνία αποκτά αυτή την αυτοπεποίθηση, «πολύ λίγα πράγματα είναι αδύνατα».



- sofokleous10.gr

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