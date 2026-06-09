Πτωτικά κινήθηκαν οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq – Με άνοδο έκλεισε ο Dow Jones

Έχασαν έδαφος οι δείκτες S&P 500 και ο Nasdaq, ακόμη και καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν, καθώς το ράλι στις μετοχές ημιαγωγών έχασε τη δυναμική του μετά από μία ημέρα ανόδου.

Ο S&P 500 υποχώρησε 0,26%, στις 7.386,65 μονάδες, ενώ ο Nasdaq σημείωσε πτώση 0,97% για να κλείσει στις 25.678,82 μονάδες. Αντίθετα, ο Dow Jones ενισχύθηκε 0,17% για να τερματίσει στις 50.872,11 μονάδες.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Το ETF ημιαγωγών iShares Semiconductor ETF υποχώρησε κατά 1% μετά από ανάκαμψη 6% τη Δευτέρα. Το ETF είχε καταρρεύσει 10% στο γενικευμένο κύμα ρευστοποιήσεων της Παρασκευής, σημειώνοντας τη χειρότερη συνεδρίασή του εδώ και έξι χρόνια, καθώς οι επενδυτές φοβήθηκαν ότι το ράλι των ημιαγωγών που καθοδηγείται από την τεχνητή νοημοσύνη είχε προχωρήσει υπερβολικά και πολύ γρήγορα.

Η Micron Technology υποχώρησε κατά 1% μετά την άνοδο 10% της Δευτέρας. Η μετοχή απώλεσε περίπου 20% σε δύο ημέρες την περασμένη εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης της πτώσης 13% την Παρασκευή.

Η Broadcom, η οποία είχε εξίσου απότομη διήμερη πτώση την περασμένη εβδομάδα, υποχώρησε περισσότερο από 2%, καθώς η ανάκαμψη της Δευτέρας εξασθένησε.

Οι αγορές είχαν ενισχυθεί νωρίτερα, καθώς οι τιμές της ενέργειας υποχώρησαν εν μέσω ελπίδων για μια διαρκή παύση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου West Texas Intermediate crude υποχώρησαν κατά 3,4%, κλείνοντας στα 88,20 δολάρια το βαρέλι, αφού ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ δήλωσε ότι η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ αυξάνεται «πολύ σημαντικά».

Η κίνηση αυτή έρχεται επίσης μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σε «δύο ή τρεις ημέρες», η οποία θα επανανοίξει άμεσα τα Στενά του Ορμούζ.

Παρότι οι ενεργειακές μετοχές του S&P 500 υποχώρησαν σχεδόν 2%, η πτώση του πετρελαίου είχε κατά τα άλλα θετική επίδραση σε ορισμένους κλάδους. Οι κλάδοι πρώτων υλών και καταναλωτικών διακριτικών αγαθών ηγήθηκαν του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, ενώ ανοδικά κινήθηκε και ο κλάδος ακινήτων μετά από καλύτερα του αναμενομένου στοιχεία για τις πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών. Ο κλάδος της πληροφορικής υποχώρησε σχεδόν 2%.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Infrastructure Capital Advisors, Τζέι Χάτφιλντ, σημείωσε ότι οι επενδυτές μετακινούνται από μετοχές δομικής ανάπτυξης προς κυκλικές μετοχές ανάπτυξης, όπως η Home Depot, οι οποίες θα μπορούσαν να ωφεληθούν από την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Επιπλέον, δεδομένου ότι ο Ιούνιος δεν είναι συνήθως «θετικός μήνας» για τις μετοχές, ο Χάτφιλντ απέδωσε μέρος της πρόσφατης πίεσης πωλήσεων στην επερχόμενη IPO της SpaceX, λέγοντας ότι το γεγονός πιθανόν λειτουργεί ως βαρίδι για την αγορά.

«Νομίζω ότι όλοι είναι λίγο νευρικο. Πιστεύω ότι θα έχουμε έντονες διακυμάνσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η IPO της SpaceX», δήλωσε στο CNBC.

Η OpenAI κατέθεσε εμπιστευτικά αίτηση για IPO αργά τη Δευτέρα, ενισχύοντας τον ενθουσιασμό γύρω από το “AI trade”. Η SpaceX, που δραστηριοποιείται στον χώρο του διαστήματος και της τεχνητής νοημοσύνης, αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο της την Παρασκευή στη μεγαλύτερη IPO όλων των εποχών. Η δημόσια εγγραφή θεωρείται από ορισμένους ότι ενισχύει το ανοδικό ράλι που καθοδηγείται από την AI, αλλά άλλοι επενδυτές ανησυχούν ότι μπορεί να σηματοδοτεί κορύφωση της τάσης με αποτίμηση 1,75 τρισ. δολαρίων.