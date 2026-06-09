Ράλι ανακούφισης στο Χ.Α.: ο Γενικός Δείκτης +1,41% με οδηγό τις τράπεζες — στο στόχαστρο οι 2.400

Η εικόνα της συνεδρίασης

Με έντονα ανοδικές διαθέσεις και ευρεία συμμετοχή της υψηλής κεφαλαιοποίησης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Τρίτης το Χρηματιστήριο Αθηνών, ανακτώντας με το παραπάνω το έδαφος που είχε παραχωρήσει το προηγούμενο διάστημα. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.385,63 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 33,09 μονάδων ή 1,41% και επιστρέφοντας πάνω από τη ζώνη των 2.360 μονάδων, που μέχρι πρότινος λειτουργούσε ως αντίσταση.

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Μπροστάρης της ανόδου ήταν ο τραπεζικός κλάδος. Ο Τραπεζικός Δείκτης (ΔΤΡ) ενισχύθηκε κατά 1,52% στις 2.712,93 μονάδες, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE Large Cap (FTSE/ASE 25) πρόσθεσε 1,51% στις 6.055,49 μονάδες, ενώ ο FTSE Financial Services έκλεισε στις 12.683,57 μονάδες με κέρδη 1,51%. Άνοδο κατέγραψαν και οι ευρύτεροι δείκτες, με τον ATHEX ESG στο +1,48% και τον δείκτη συνολικής απόδοσης του Γενικού Δείκτη (ΣΑΓΔ) στο +1,41%.

Δείκτης Κλείσιμο Μεταβολή Μεταβολή % Γενικός Δείκτης (ΓΔ) 2.385,63 +33,09 +1,41% FTSE Large Cap (FTSE/ASE 25) 6.055,49 +90,01 +1,51% Τραπεζικός Δείκτης (ΔΤΡ) 2.712,93 +40,49 +1,52% FTSE Financial Services 12.683,57 +188,66 +1,51%

Η συνολική αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 262,61 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 182,52 εκατ. ευρώ αφορούσαν τη μεγάλη κεφαλαιοποίηση. Παρά το έντονα θετικό πρόσημο, ο τζίρος παρέμεινε χαμηλότερος του φετινού μέσου όρου (περίπου 347 εκατ. ευρώ), στοιχείο που υποδηλώνει ότι η σημερινή άνοδος στηρίχθηκε περισσότερο σε επιλεκτικές τοποθετήσεις παρά σε ευρεία ρευστότητα.

Σε ό,τι αφορά το ημερήσιο εύρος, με βάση το ενδοσυνεδριακό διάγραμμα ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε ζώνη περίπου 2.380 – 2.392 μονάδων (εύρος περί τις 12 μονάδες), διαμορφώνοντας το υψηλό του γύρω στο μεσημέρι και επιστρέφοντας κοντά στα υψηλά ημέρας λίγο πριν το κλείσιμο. Το συγκεκριμένο εύρος αποτελεί εκτίμηση από το γράφημα και χρήζει επιβεβαίωσης από τα επίσημα στοιχεία της αγοράς.

Πρωταγωνιστές και ουραγοί

Στις δεικτοβαρείς μετοχές κυριάρχησε το αγοραστικό ενδιαφέρον. Ξεχώρισαν η Allwyn και η Metlen με κέρδη άνω του 3,4%, ενώ η Alpha Bank ήταν η πρωταγωνίστρια του τραπεζικού κλάδου. Στον αντίποδα, οι πιέσεις συγκεντρώθηκαν κυρίως στον κλάδο των μετάλλων, με Cenergy και Elval Halcor να υποχωρούν πάνω από 3%.

Μετοχή Τιμή (€) Μεταβ. % Όγκος Allwyn (ALWN) 13,47 +3,50% 507 χιλ. Metlen (MTLN) 42,10 +3,49% 186 χιλ. Alpha Bank (ΑΛΦΑ) 3,905 +3,31% 8,18 εκατ. Coca-Cola HBC (EEE) 51,00 +2,62% 18.097 ΔΕΗ (PPC) 22,14 +2,31% 1,46 εκατ. Τράπεζα Πειραιώς (ΠΕΙΡ) 8,96 +1,84% 3,54 εκατ. Cenergy (CENER) 23,66 -3,59% 301 χιλ. Elval Halcor (ΕΛΧΑ) 4,90 -3,35% 366 χιλ. Viohalco (ΒΙΟ) 19,90 -1,49% 181 χιλ. HELLENiQ Energy (ΕΛΠΕ) 10,05 -1,28% 198 χιλ. Aktor (AKTR) 9,86 -1,10% 243 χιλ.

Στο επίκεντρο: τράπεζες, Allwyn, Metlen και ΔΕΗ

Οι τράπεζες έδωσαν τον τόνο της ανάκαμψης. Η Alpha Bank ενισχύθηκε κατά 3,31% στα 3,905 ευρώ, η Τράπεζα Πειραιώς κέρδισε 1,84% στα 8,96 ευρώ, η Eurobank πρόσθεσε 1,22% στα 3,995 ευρώ και η Τράπεζα Κύπρου ανέβηκε 1,28% στα 9,53 ευρώ. Πιο συγκρατημένη παρέμεινε η Εθνική Τράπεζα με άνοδο 0,44% στα 14,715 ευρώ, ενώ η Optima Bank έκλεισε στο +0,30%.

Αύριο, Τετάρτη 10 Ιουνίου, αποκόπτουν μέρισμα η Εθνική Τράπεζα (0,288 ευρώ ανά μετοχή) και η Eurobank (0,071 ευρώ ανά μετοχή) — αποκοπή που είχε μετατεθεί λόγω εκκρεμούσας εποπτικής έγκρισης. Από την πλευρά της, η Τράπεζα Πειραιώς μετέθεσε για τις αρχές Αυγούστου την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,398 ευρώ ανά μετοχή.

Στα μη τραπεζικά χαρτιά, η Allwyn ενισχύθηκε κατά 3,50% στα 13,47 ευρώ, συνεχίζοντας την ανάκαμψη από τα πρόσφατα χαμηλά κοντά στα 11,7 ευρώ. Η εταιρεία εμφάνισε στο πρώτο τρίμηνο του 2026 αύξηση καθαρών κερδών της τάξης του 6%, στα περίπου 169 εκατ. ευρώ. Η Metlen, που το προηγούμενο διάστημα υστερούσε και βρισκόταν στο στόχαστρο ανοιχτών πωλήσεων, σημείωσε ισχυρή αντίδραση 3,49% στα 42,10 ευρώ. Άνοδο 2,31% στα 22,14 ευρώ κατέγραψε και η ΔΕΗ, η οποία παραμένει από τις βασικές αναπτυξιακές ιστορίες της αγοράς μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου.

Στον αντίποδα, οι πιέσεις επικεντρώθηκαν στον κλάδο μετάλλων, με την Cenergy να υποχωρεί 3,59% στα 23,66 ευρώ, την Elval Halcor κατά 3,35% στα 4,90 ευρώ και τη Viohalco κατά 1,49% στα 19,90 ευρώ. Ηπιότερες απώλειες σημείωσαν οι πετρελαϊκές HELLENiQ Energy (-1,28%) και Motor Oil (-0,50%), καθώς οι τιμές του αργού αποκλιμακώθηκαν από τα πρόσφατα υψηλά.

Τεχνική εικόνα

Με το κλείσιμο στις 2.385,63 μονάδες, ο Γενικός Δείκτης ανέκτησε τη ζώνη των 2.360 μονάδων, η οποία μετατρέπεται εκ νέου σε επίπεδο στήριξης. Η αμέσως επόμενη και κρίσιμη αντίσταση εντοπίζεται στις 2.400 μονάδες, ακριβώς κάτω από το υψηλό έτους των 2.407,07 μονάδων που είχε καταγραφεί στις 4 Φεβρουαρίου 2026. Πειστική υπέρβαση της περιοχής αυτής, με τη συνδρομή ικανοποιητικού τζίρου, θα άνοιγε τον δρόμο προς τη ζώνη των 2.440 μονάδων, όπου τοποθετείται μια συγκρατημένη αισιοδοξία για νέα υψηλά.

Προς τα κάτω, η πρώτη γραμμή άμυνας παραμένει η ανακτηθείσα ζώνη των 2.360 μονάδων και, χαμηλότερα, η περιοχή των 2.340 – 2.330 μονάδων, η διατήρηση της οποίας θεωρείται κρίσιμη για τη βραχυπρόθεσμη εικόνα. Η σημερινή αντίδραση από τα επίπεδα των 2.350 μονάδων διατηρεί ανέπαφη την ανοδική δομή των τελευταίων εβδομάδων.

Σε όρους κινητών μέσων, ο δείκτης παραμένει πάνω από τους βασικούς βραχυπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους κινητούς μέσους όρους (ΚΜΟ 50 και 200 ημερών), με δεδομένη την άνοδο της τάξης του 11% από την αρχή του έτους. Ο δείκτης σχετικής ισχύος (RSI) φαίνεται να επανέρχεται σε ουδέτερα προς θετικά επίπεδα μετά την αποφόρτιση της προηγούμενης εβδομάδας, ενώ ο MACD επιχειρεί να γυρίσει εκ νέου ανοδικά. Οι τιμές των τεχνικών δεικτών (ΚΜΟ, RSI, MACD) αποτελούν εκτιμήσεις από τα διαθέσιμα γραφήματα και χρήζουν επιβεβαίωσης από τα επίσημα στοιχεία.

Το «αγκάθι» της εικόνας παραμένει ο υποτονικός τζίρος. Με αξία συναλλαγών στα 262,61 εκατ. ευρώ, κάτω από τον φετινό μέσο όρο, η αγορά χρειάζεται ισχυρότερη συναλλακτική δραστηριότητα και διατηρήσιμη τραπεζική στήριξη ώστε η σημερινή άνοδος να εξελιχθεί σε καθαρή ανοδική κίνηση και όχι σε μεμονωμένη αντίδραση.

Διεθνές φόντο

Το θετικό κλίμα στην Αθήνα συνέπεσε με την προσπάθεια ανάκαμψης των διεθνών αγορών. Στην Ευρώπη, τα βασικά χρηματιστήρια κινούνταν ανοδικά την ώρα του ελληνικού κλεισίματος, επιχειρώντας να ανακτήσουν μέρος των απωλειών που είχε προκαλέσει το προηγούμενο διάστημα η ένταση στη Μέση Ανατολή.

Στη Wall Street, η προηγούμενη συνεδρίαση είχε κλείσει με τον δείκτη S&P 500 στο +0,30% (7.405,73 μονάδες) και τον Nasdaq στο +0,86% (25.929,66 μονάδες), με τον κλάδο των ημιαγωγών — Micron, Nvidia, Broadcom — να ηγείται της ανάκαμψης μετά τη βουτιά της προηγούμενης Παρασκευής. Η ανοδική αντίδραση των τεχνολογικών τίτλων συνεχιζόταν και κατά τη σημερινή συνεδρίαση.

Στο μέτωπο των εμπορευμάτων, οι τιμές του πετρελαίου αποκλιμακώθηκαν από τα πρόσφατα υψηλά (με το αμερικανικό αργό WTI κοντά στα 91 δολάρια και το Brent περί τα 94 δολάρια το βαρέλι), χάρη στην εύθραυστη εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν, αν και ο κίνδυνος αναζωπύρωσης γύρω από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει ζωντανός.

Όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) Μαΐου των ΗΠΑ, που ανακοινώνεται την Τετάρτη και αναμένεται να σκαρφαλώσει κοντά στο 4,2% σε ετήσια βάση, από 3,8% τον Απρίλιο, επιβεβαιώνοντας τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις. Με αυτό το φόντο και υπό τη νέα ηγεσία του Kevin Warsh, η Federal Reserve αναμένεται με συντριπτική πιθανότητα να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο εύρος 3,50% – 3,75% κατά τη συνεδρίαση της 16–17 Ιουνίου. Η εμμονή σε μια στάση «higher for longer», σε συνδυασμό με τη ρητορική του νέου προέδρου υπέρ ταχύτερης συρρίκνωσης του ισολογισμού της Fed, συνεχίζει να βαραίνει το διεθνές επενδυτικό κλίμα.

Γνώμες ειδικών

Από τεχνικής πλευράς, οι αναλυτές της αγοράς τοποθετούν την κοντινότερη στήριξη στις 2.360 μονάδες και τονίζουν τον κρίσιμο χαρακτήρα της αντίστασης των 2.400 μονάδων, λίγο κάτω από το φετινό υψηλό των 2.407,07 μονάδων. Η κυρίαρχη ανάγνωση θέλει τον δείκτη να κινείται εντός εύρους, με ανώτερο όριο τη ζώνη πέριξ των 2.410 μονάδων και συγκρατημένη αισιοδοξία για κατάκτηση νέων υψηλών προς τις 2.440 μονάδες, υπό την προϋπόθεση βελτίωσης του τζίρου και σταθερότερης τραπεζικής στήριξης.

Στις τράπεζες, η UBS διατηρεί θετική στάση, με τιμές-στόχους που υποδηλώνουν αξιόλογα περιθώρια ανόδου: 4,90 ευρώ για την Alpha Bank, 11,20 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς, 18,20 ευρώ για την Εθνική Τράπεζα και 4,70 ευρώ για τη Eurobank. Η Eurobank Equities, από την πλευρά της, χαρακτηρίζει το 2026 ως χρονιά των «stock pickers» με υπερστάθμιση στις τράπεζες, τοποθετώντας ως κορυφαία επιλογή την Τράπεζα Πειραιώς και ακολούθως την Τράπεζα Κύπρου, ενώ στις μη τραπεζικές μετοχές προκρίνει Metlen, Motor Oil και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, εκτιμώντας περιθώριο ανόδου περί το 16% για την αγορά.

Ειδικά για την Allwyn, η Citi διατηρεί ουδέτερη σύσταση με τιμή-στόχο τα 13,10 ευρώ — επίπεδο που η μετοχή ελαφρώς υπερέβη στη σημερινή συνεδρίαση. Συνολικά, οι αναλυτές συγκλίνουν στο ότι η αγορά παραμένει σε θετική μεσοπρόθεσμη τροχιά, με τη συναλλακτική δραστηριότητα και τη στάση των διεθνών αγορών να αποτελούν τους βασικούς καταλύτες για τη συνέχεια.