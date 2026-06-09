Ρεκόρ εξαγωγών στις ΗΠΑ βάζει πλάτη στο ΑΕΠ του β΄ τριμήνου

Το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ μειώθηκε τον Απρίλιο, καθώς οι εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων και κεφαλαιουχικών αγαθών εκτινάχθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Εφόσον η τάση αυτή διατηρηθεί, το εξωτερικό εμπόριο μπορεί να βάλει πλάτη στην οικονομική ανάπτυξη του δεύτερου τριμήνου.

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Η έκθεση του υπουργείου Εμπορίου που δημοσιεύθηκε την Τρίτη έδειξε ότι δεν υπήρξε σημαντική επίπτωση στις εμπορικές ροές από τον πόλεμο με το Ιράν, στον οποίο έχουν εμπλακεί οι ΗΠΑ και ο οποίος έχει προκαλέσει αναταράξεις στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, οι δασμοί φαίνεται ότι δεν έχουν καταφέρει να περιορίσουν ουσιαστικά τις εισαγωγές.

Η αύξηση των επενδύσεων των επιχειρήσεων στην τεχνητή νοημοσύνη συνέβαλε στην άνοδο των εισαγωγών κεφαλαιουχικών αγαθών σε επίπεδο-ρεκόρ τον Απρίλιο.

«Η εκτίναξη των εξαγωγών πετρελαίου βοηθά στη συρρίκνωση του εμπορικού ελλείμματος των ΗΠΑ, με τους δασμούς να παίζουν πιο περιορισμένο ρόλο στην επιβράδυνση των εισαγωγών», δήλωσε ο Σαλ Γκουατιέρι, ανώτερος οικονομολόγος της BMO Capital Markets. «Αν και βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή του τριμήνου, τα στοιχεία υποδηλώνουν ανοδικό ρίσκο για τις εκτιμήσεις της ανάπτυξης του ΑΕΠ στο δεύτερο τρίμηνο».

Το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά 1,2%, στα 55,9 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Bureau of Economic Analysis και το Census Bureau του υπουργείου Εμπορίου. Τα στοιχεία του Μαρτίου αναθεωρήθηκαν χαμηλότερα, δείχνοντας έλλειμμα 56,6 δισ. δολαρίων, αντί των 60,3 δισ. δολαρίων που είχαν ανακοινωθεί αρχικά.

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν ότι το εμπορικό έλλειμμα θα υποχωρούσε στα 56,1 δισ. δολάρια τον Απρίλιο.

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,6%, στα 327,1 δισ. δολάρια, επίπεδο-ρεκόρ. Οι εξαγωγές αγαθών ενισχύθηκαν κατά 4,1%, φτάνοντας επίσης σε ιστορικό υψηλό, στα 221,3 δισ. δολάρια.

Οι εξαγωγές πετρελαίου ανήλθαν σε επίπεδο-ρεκόρ, στα 36,7 δισ. δολάρια, από 27,6 δισ. δολάρια τον Μάρτιο, με την άνοδο να αποδίδεται τόσο στους μεγαλύτερους όγκους όσο και στις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου που συνδέονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.