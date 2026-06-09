«Σαρώνει» η IPO της SpaceX – Πώς συμμετέχουν οι επενδυτές εκτός ΗΠΑ

Επενδυτική φρενίτιδα έχει προκαλέσει η IPO της SpaceX του Ίλον Μασκ, η οποία έχει λάβει προσφορές που ξεπερνούν τα 250 δισ. δολάρια για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, η οποία αναμένεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη δημόσια προσφορά μετοχών στην ιστορία.

Οι προσφορές που έχει λάβει η εταιρεία υπερβαίνουν κατά πολύ τα 75 δισ. δολάρια που είχε ως στόχο να αντλήσει, ενώ όπως μεταδίδει το Reuters, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, η υπερκάλυψη είναι ήδη 4 φορές πάνω από το προγραμματισμένο μέγεθος της έκδοσης.

Σύμφωνα και πάλι με το διεθνές πρακτορείο, μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια έχουν καταθέσει ιδιαίτερα μεγάλες εντολές αγοράς.

Όπως ανέφερε, δε, άλλη πηγή ο ίδιος ο Μασκ συμμετείχε για σύντομο χρονικό διάστημα και σε ορισμένες συναντήσεις μέσω Zoom με πιθανούς επενδυτές, ενώ η εταιρεία του εξακολουθεί να βρίσκεται σε φάση προώθησης της δημόσιας εγγραφής προς τους επενδυτές.

Ανοίγει η «πόρτα» στους μικροεπενδυτές

Για πολλά χρόνια, οι πλέον περιζήτητες εταιρείες της Silicon Valley εισέρχονταν στο χρηματιστήριο όταν το μεγαλύτερο μέρος της αξίας τους είχε ήδη απορροφηθεί από venture capital funds και μεγάλους θεσμικούς επενδυτές. Η SpaceX, ωστόσο, επιδιώκει να ακολουθήσει διαφορετική πορεία.

Στο πλαίσιο της μεγαλύτερης δημόσιας εγγραφής που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, η εταιρεία του Έλον Μασκ σχεδιάζει να διαθέσει έως και το 30% των μετοχών της IPO σε ιδιώτες επενδυτές, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από εκείνο που συνηθίζεται στις περισσότερες εισαγωγές εταιρειών στις χρηματιστηριακές αγορές.

Παρά το γεγονός ότι το έντονο ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές έχει ήδη οδηγήσει τη δημόσια εγγραφή σε υπερκάλυψη, η διαδικασία παραμένει προσβάσιμη και για το ευρύ επενδυτικό κοινό. Οι ιδιώτες επενδυτές εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής μέσω συνεργαζόμενων χρηματιστηριακών εταιρειών και επενδυτικών πλατφορμών έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Επανάληψη του επιτυχημένου μοντέλου της Tesla

Η συγκεκριμένη επιλογή δεν θεωρείται τυχαία. Αναλυτές εκτιμούν ότι ο Έλον Μασκ επιχειρεί να επαναλάβει ένα μοντέλο που συνέβαλε καθοριστικά στην εξέλιξη της Tesla σε μία από τις πιο επιτυχημένες χρηματιστηριακές ιστορίες των τελευταίων δεκαετιών, αξιοποιώντας τη δυναμική των μικροεπενδυτών και το ισχυρό δίκτυο υποστηρικτών του.

Όπως επισημαίνει το Axios, η απόφαση της SpaceX να διαθέσει τόσο υψηλό ποσοστό της δημόσιας εγγραφής σε ιδιώτες επενδυτές φαίνεται να συνδέεται με τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισαν οι λιανικοί επενδυτές στην πορεία της Tesla μετά την είσοδό της στο χρηματιστήριο το 2010.

«Η απόφαση πιθανότατα αντανακλά τον τεράστιο ρόλο που διαδραμάτισαν οι ιδιώτες επενδυτές στην άνοδο της άλλης εταιρείας του Μασκ με αποτίμηση άνω του 1 τρισ. δολαρίων, της Tesla», αναφέρει χαρακτηριστικά η σχετική ανάλυση του Axios.

«Μετά την IPO της Tesla το 2010, η εταιρεία αγκαλιάστηκε από έναν στρατό εξαιρετικά πιστών και ιδιαίτερα δραστήριων στο διαδίκτυο υποστηρικτών, γνωστών ως “Tesla fanboys”».

Για αρκετά χρόνια, οι ίδιοι επενδυτές στήριζαν τόσο τα προϊόντα όσο και τη μετοχή της εταιρείας, ακόμη και σε περιόδους όπου η Tesla εμφάνιζε διαρκείς ζημιές και είχε βρεθεί αντιμέτωπη με τον κίνδυνο οικονομικής κατάρρευσης.

Η χρηματιστηριακή της αξία παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό ανθεκτική, γεγονός που έδωσε στην εταιρεία τη δυνατότητα να αντλεί επανειλημμένα νέα κεφάλαια μέσω εκδόσεων μετοχών, αποφεύγοντας έτσι δυσμενείς εξελίξεις.

Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι την περίοδο 2015–2020 η Tesla προχώρησε σε άντληση κεφαλαίων μέσω πώλησης μετοχών που ξεπέρασαν συνολικά τα 5,5 δισ. δολάρια. Η εξέλιξη αυτή συνέβαλε ώστε η εταιρεία όχι μόνο να παραμείνει βιώσιμη, αλλά και να περάσει σε φάση σταθερής κερδοφορίας, καταλήγοντας τελικά στην ένταξή της στον δείκτη S&P 500.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η δυναμική αυτή αποδείχθηκε ιδιαίτερα κερδοφόρα και για τους ίδιους τους υποστηρικτές της εταιρείας. Από τα τέλη του 2019 έως σήμερα, η μετοχή της Tesla έχει σημειώσει άνοδο της τάξης του περίπου 1.400%.

«Παράθυρο» για την Ευρώπη

Σε αντίθεση με άλλες δημόσιες εγγραφές, η εταιρεία του Μασκ επιδιώκει να δώσει πρόσβαση σε επενδυτές και εκτός ΗΠΑ.

Στην Ευρώπη, η συμμετοχή γίνεται μέσω τραπεζών, χρηματιστηριακών εταιρειών και επενδυτικών πλατφορμών που συμμετέχουν στη διαδικασία της δημόσιας εγγραφής για ενδιαφερόμενους που έχουν επενδυτικό λογαριασμό και αφού υποβάλουν έτοιμα συμμετοχής, δεσμεύοντας τα απαιτούμενα κεφάλαια.

Όπως έχει ανακοινώσει η εταιρεία, η λιανική διάθεση μετοχών θα είναι διαθέσιμη σε επτά χώρες της Ευρώπης μέσω των συνεργαζόμενων παρόχων επενδυτικών υπηρεσιών: Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ολλανδία, Σουηδία, Νορβηγία και Δανία.

Η τελική κατανομή εξαρτάται από τη ζήτηση, το ύψος της υπερκάλυψης και τις αποφάσεις που θα λάβουν η εταιρεία και οι ανάδοχοι μετά το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών.

Όπως αναφέρει το Reuters, η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη που μερικές πλατφόρμες προχώρησαν σε σημαντική μείωση των ελάχιστων ποσών συμμετοχής, διευκολύνοντας την πρόσβαση μικροεπενδυτών στη δημόσια εγγραφή.

Σημειώνεται πως όποιος διαθέτει λογαριασμό σε μία από τις συνεργαζόμενες εταιρείες έχει τη δυνατότητα να λάβει μέρος στη δημόσια εγγραφή, ακόμη κι αν το ίδιο το άτομο δεν προέρχεται από μία εκ των 7 χωρών που προαναφέρθηκαν, πράγμα που σημαίνει ότι ανοίγεται σημαντικό «παράθυρο» και για πολλούς ακόμη επενδυτές, αρκεί να έχουν τα κεφάλαιά τους σε κάποια από τις πλατφόρμες που συμμετέχουν στη διαδικασία.