Σε-620-ανέρχονται-οι-παρεμβάσεις-του-Γιώργου-Αυτιά-στο-Ευρωκοινοβούλιο

Στις 620 ανέρχονται οι κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, του ευρωβουλευτή της ΝΔ και μόνιμου εισηγητή του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού για την Επιτροπή Οικονομικών έως το 2029, Γιώργου Αυτιά, στην έως τώρα διετή παρουσία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως κοινοποιείται με σχετική ανακοίνωση.

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Η δραστηριότητά του περιλαμβάνει: 136 ομιλίες, 284 τροπολογίες, 50 ερωτήσεις, 46 ακροάσεις Επιτρόπων και ανώτατων Ευρωπαίων αξιωματούχων, 21 επιστολές προς Επιτρόπους, 40 ενημερώσεις σε σχολεία, περιοδείες σε 40 πόλεις της Ελλάδας, ενώ ορίστηκε εισηγητής σε 3 εκθέσεις για ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, μετανάστευση και φυσικές καταστροφές, όπως αναφέρει.

Ο κ. Αυτιάς, με τις παρεμβάσεις του, «ανέδειξε την τουρκική προκλητικότητα, απέτρεψε στην οικονομική επιτροπή τις βλέψεις της Τουρκίας για χρηματοδότηση στην άμυνα και ζήτησε την περικοπή ευρωπαϊκών κονδυλίων προς την Τουρκία, όταν αυτή απειλεί την Ελλάδα».

«Διεκδίκησε ισότιμη στήριξη των ελληνικών συνόρων και πρόβαλε την ανάγκη χρηματοδότησης όλων των ελληνικών περιφερειών και έδωσε έμφαση στην επίλυση του δημογραφικού προβλήματος και της στεγαστικής κρίσης με υποστήριξη των νέων ζευγαριών και των νέων οικογενειών», συνεχίζει η ίδια ανακοίνωση.

«Στήριξε μέτρα για την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από τις ασιατικές πλατφόρμες και την καλύτερη πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ενώ, παράλληλα, πίεσε τους Ευρωπαίους επιτρόπους για την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη για τη μείωση της υψηλής τιμής του ρεύματος», καταλήγει η ανακοίνωση.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

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