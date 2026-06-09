Σε Telekom μετονομάζεται η Cosmote – Το μέρισμα και οι επόμενες κινήσεις

Η αλλαγή σηματοδοτεί τη νέα φάση του μετασχηματισμού του ΟΤΕ και συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική του γερμανικού ομίλου Deutsche Telekom για ισχυρότερη και πιο ενιαία παρουσία των θυγατρικών του στην Ευρώπη.

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«Το 2025 ενώσαμε τις δυνάμεις της Cosmote με την Telekom. Φέτος προχωρούμε ένα βήμα παραπέρα με τη μετονομασία της Cosmote Telekom σε Telekom, ώστε να αξιοποιήσουμε τη δυναμική μίας από τις κορυφαίες μάρκες στον κόσμο και να εδραιώσουμε περαιτέρω τη θέση μας ως μέλος ενός πανίσχυρου ομίλου με ευρύ διεθνές αποτύπωμα». Με τα λόγια αυτά ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, ανακοίνωσε από το βήμα της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων την πολυσυζητημένη μετονομασία της Cosmote Telekom σε Hellenic Telekom ή Telekom Greece ή Telekom Ελλάδος, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές πληροφορίες που κυκλοφορούσαν εδώ και μήνες στην αγορά.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Οργανισμού, η αλλαγή σηματοδοτεί τη νέα φάση του μετασχηματισμού του ΟΤΕ και συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική του γερμανικού ομίλου Deutsche Telekom για ισχυρότερη και πιο ενιαία παρουσία των θυγατρικών του στην Ευρώπη.

«Στόχος μας είναι να αναδειχθούμε ως ο κορυφαίος ψηφιακός πάροχος στην Ευρώπη, αξιοποιώντας τη δυναμική μίας παγκόσμιας μάρκας που είναι συνυφασμένη με την καινοτομία. Είμαστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθούμε στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών μας και θα συμβάλουμε στην ανάδειξη της Ελλάδας στις κορυφαίες θέσεις ψηφιοποίησης της ηπείρου μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ισχυρές επιδόσεις το 2025

Ο κ. Νεμπής χαρακτήρισε το 2025 ως μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για τον ΟΤΕ, υπογραμμίζοντας ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο εξορθολογισμός του χαρτοφυλακίου δραστηριοτήτων του ομίλου μέσω της αποεπένδυσης από τη Ρουμανία, κίνηση που συνέβαλε στην ενίσχυση των ταμειακών ροών και στην περαιτέρω εστίαση στις βασικές δραστηριότητες.

Υπενθύμισε ότι ο όμιλος κατέγραψε αύξηση εσόδων κατά 4% και ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) κατά 2%, με τη διοίκηση να εκτιμά ότι η αναπτυξιακή πορεία θα συνεχιστεί και το τρέχον έτος τοποθετώντας τον πήχη για την λειτουργική κερδοφορία κατά περίπου 3%.

Αυξάνει το μέρισμα

Αποτέλεσμα της αναπτυξιακής πορείας όπως είπε η διοίκηση είναι η υιοθέτηση μιας νέα πολιτική αμοιβών των μετόχων, η οποία όπως τόνισε ο κ. Νεμπής στοχεύει στη διαφάνεια και την ευελιξία. Για τη φετινή χρήση προτείνεται αύξηση του μερίσματος κατά 22%, ενώ το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ενισχύεται κατά 16%.

Η συνολική απόδοση προς τους μετόχους ανέρχεται στα 532 εκατ. ευρώ, ενώ λαμβάνοντας υπόψη και τις ίδιες μετοχές που κατέχει ο ΟΤΕ — οι οποίες αντιστοιχούν σε 10,63 εκατ. μετοχές ή 2,63% του μετοχικού κεφαλαίου – το μέρισμα εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 0,90 ευρώ ανά μετοχή ενώ η μερισματική απόδοση της μετοχής προσεγγίζει το 8%.

«Το 2025 ήταν μια χρονιά ισχυρών επιδόσεων και σημαντικών στρατηγικών κινήσεων. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε ο ΟΤΕ και η Telekom να πρωταγωνιστήσουν στην επόμενη ψηφιακή εποχή της χώρας», τόνισε ο κ. Νεμπής.

Η προαναφερθείσα ανάπτυξη, όπως εξήγησε στηρίζεται κυρίως στις επιδόσεις της σταθερής και της κινητής τηλεφωνίας, καθώς και στις επενδύσεις που πραγματοποιεί ο οργανισμός σε δίκτυα νέας γενιάς και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως επεσήμανε ο κ. Νεμπής.

FTTH και κινητή στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο επικεφαλής του οργανισμού στη σταθερή τηλεφωνία, όπου ο ΟΤΕ κατάφερε να σταθεροποιήσει τα μεγέθη του και να αναστρέψει την πτωτική τάση προηγούμενων ετών.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την πορεία διαδραμάτισε η ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH), το οποίο καλύπτει πλέον, όπως ανέφερε, περισσότερα από 2,1 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με τον οργανισμό να καταγράφει το προηγούμεν διάστημα αριθμό-ρεκόρ νέων συνδέσεων.

Η διοίκηση στάθηκε ιδιαίτερα και στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα κτίρια που είναι ήδη διασυνδεδεμένα με δίκτυα οπτικών ινών, εκτιμώντας ότι θα επιταχύνει σημαντικά τη διείσδυση του FTTH στην ελληνική αγορά.

Παράλληλα, ο κ. Νεμπής στάθηκε και στην αξιοποίηση της εξαγοράς της Terna Fiber, επισημαίνοντας ότι θα συμβάλλει στην επέκταση του δικτύου οπτικών ινών ώστε να φτάνει τα 3.5 εκατ. Νοικοκυριά κι επιχειρήσεις έως το 2030.

Όσν αφορά την κινητή τηλεφωνία, επεσήμανε την στροφή πελατών από την καρτοκινητή σε συμβόλαια, η οποία σε συνδυασμό με την αύξηση της διείσδυσης των 5G συσκευών και με την τάση των απεριόριστων δεδομένων στους καταναλωτές θα συνεχίσει να αποδίσει καρπούς

Όπως είπε ο ΟΤΕ διατηρεί την πρωτοπορία στα δίκτυα νέας γενιάς, με πληθυσμιακή κάλυψη 5G που αγγίζει το 99% και κάλυψη 5G+ στο 82%, τονίζοντας μάλιστα ότι ο ΟΤΕ ήταν ο πρώτος πάροχος στην Ελλάδα που διέθεσε εμπορικά δίκτυο 5G Standalone (5G SA).

Διψήφια ανάπτυξη στην τηλεόραση

Επιπλέον, ο κ. Νεμπής στάθηκε στην θετική εικόνα που καταγράφηκε το προηγούμενο διάστημα και στην συνδρομητική τηλεόραση, η οποία σημείωσε διψήφια ανάπτυξη, αποτέλεσμα της στρατηγικής συνεργασίας για το αθλητικό περιεχόμενο αλλά και της κατάργησης του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης.

Η διοίκηση υπογράμμισε επίσης ότι η εντατικοποίηση των δράσεων κατά της πειρατείας λειτουργεί υποστηρικτικά για την ανάπτυξη της αγοράς και τη διατήρηση ενός βιώσιμου μοντέλου επενδύσεων σε περιεχόμενο.

Αυξάνει το αποτύπωμα σε BOX, Payzy και ασφαλιστικές υπηρεσίες

Πέρα από τις παραδοσιακές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να επενδύει σε νέες ψηφιακές δραστηριότητες που λειτουργούν συμπληρωματικά προς τον βασικό του πυρήνα. Ήδη άλλωστε οι σχετικές δραστηρικότητες αποδίδουν καρπούς. Όπως ανέφερε ο κ. Νεμπής η πλατφόρμα BOX αριθμεί πλέον περισσότερα από 16.000 συνεργαζόμενα καταστήματα και πάνω από ένα εκατομμύριο χρήστες, ενώ η ψηφιακή εφαρμογή πληρωμών Payzy έχει ξεπεράσει τους 400.000 χρήστες σε Ελλάδα και Γερμανία. Αντίστοιχα, η ασφαλιστική πλατφόρμα του ομίλου αριθμούσε στις αρχές του 2026 περίπου 126.000 πελάτες.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, οι δραστηριότητες αυτές αποτελούν σημαντικά εργαλεία διαφοροποίησης του ΟΤΕ έναντι του ανταγωνισμού και δημιουργούν νέες πηγές εσόδων πέρα από τις παραδοσιακές τηλεπικοινωνίες.