«Στήνεται» η επόμενη φάση στη μάχη κατά της ακρίβειας – Τι σχεδιάζεται

Συναντήσεις με εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και του οργανωμένου λιανεμπορίου θα έχει τα επόμενα 24ωρα ο Τάκης Θεοδωρικάκος, προκειμένου να ζητήσει μειώσεις τιμών στο ράφι. Έρχεται η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokanei για συγκρίσεις τιμών. Τι εξετάζεται για το πλαφόν που λήγει στις 30 Ιουνίου.

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Στην επόμενη φάση ετοιμάζεται να περάσει η μάχη κατά της ακρίβειας, με το υπουργείο Ανάπτυξης να δρομολογεί σχέδιο για νέες παρεμβάσεις στο ράφι, την ώρα που τα ελληνικά νοικοκυριά εξακολουθούν να δρουν μέσα σε συνθήκες υψηλής πίεσης.

Με την κρίση στη Μέση Ανατολή να συντηρεί την αβεβαιότητα, το υπουργείο Ανάπτυξης εντατικοποιεί το πλαίσιο δράσης του, προκειμένου να συγκρατήσει το μέγεθος των επιπτώσεων της κρίσης που θα «περάσουν» στο ράφι και δη στον τελικό καταναλωτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στις επόμενες ημέρες ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σχεδιάζει να πραγματοποιήσει συναντήσεις με εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ, προκειμένου να τους κοινοποιήσει την πρόθεσή του να υπάρξει μια συμφωνία για συντονισμένες μειώσεις τιμών σε σειρά βασικών αγαθών, με στόχο την ελάφρυνση των καταναλωτών.

Εθνική κοινωνική συμφωνία

«Χρειάζεται μια εθνική κοινωνική συμφωνία. Να αναλάβουν την ευθύνη τους οι δυνάμεις της επιχειρηματικότητας, η βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, μειώνοντας τις τιμές σε μια σειρά προϊόντα», έχει ήδη δηλώσει ο κ. Θεοδωρικάκος, ζητώντας εδώ και μέρες «συστράτευση» κατά της ακρίβειας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε μια ελεύθερη οικονομία οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλάβουν και τη δική τους ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, καθώς «υπάρχει ένα σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας το οποίο δεν τα βγάζει εύκολα πέρα ή και δεν τα βγάζει καθόλου πέρα». «Δεν λέει κανείς να μην κερδίζουν οι επιχειρήσεις, γιατί προφανώς οι επιχειρήσεις πηγαίνουν μπροστά όταν έχουν κέρδος. Αλλά μπορούν να κρατήσουν ισορροπίες και να προχωρήσουν σε μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα», τόνιζε πριν από μερικά 24ωρα.

Κατά τις πληροφορίες, ο υπουργός αναμένεται να ζητήσει από τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ να βάλουν πλάτη, ζητώντας τους να προχωρήσουν σε μειώσεις τιμών σε μια ευρεία γκάμα ειδών πρώτης ανάγκης που είναι απαραίτητα για κάθε νοικοκυριό.

Αντίστροφη μέτρηση για την πλατφόρμα PosoKanei

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Ανάπτυξης επιταχύνει τους σχεδιασμούς του στην κατεύθυνση παρακολούθησης των τιμών, χτίζοντας ένα ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα με αιχμή την Τεχνητή Νοημοσύνη και την αξιοποίηση δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο.

Στο επίκεντρο αυτών των σχεδιασμών βρίσκεται η νέα πλατφόρμα PosoKanei, η οποία έρχεται τις αμέσως επόμενες ημέρες να αντικαταστήσει την πλατφόρμα e-katanalotis, επιχειρώντας να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και διαδραστικό εργαλείο σύγκρισης τιμών και αγοραστικών επιλογών για τους πολίτες. Μέσω αυτού, ο καταναλωτής θα έχει πρόσβαση σε πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για τιμές και συγκρίσεις αναφορικά με τα προϊόντα που φιγουράρουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Ειδικότερα, μέσα από τη νέα πλατφόρμα, ο καταναλωτής θα είναι σε θέση να ψάχνει ένα προϊόν και να ενημερώνεται σε ποια αλυσίδα σούπερ μάρκετ διατίθεται στη χαμηλότερη τιμή. Ταυτόχρονα, θα μπορεί να βλέπει την πορεία της τιμής του προϊόντος τους τελευταίους μήνες, ώστε να διακρίνει εάν έχουν σημειωθεί αναπροσαρμογές στην τιμή, ενώ ο χρήστης θα είναι, επίσης, σε θέση να δημιουργεί προσωπικό καλάθι αγορών, μέσα από συγκρίσεις τιμών ανά αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Τέλος, η νέα ψηφιακή πλατφόρμα θα παρέχει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν τις τιμές που καταγράφονται στην Ελλάδα με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι ο στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και ενιαίου μηχανισμού εποπτείας της αγοράς στα πρότυπα προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών, όπου η τεχνητή νοημοσύνη και τα ψηφιακά δεδομένα αξιοποιούνται ήδη για την παρακολούθηση των τιμών και την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας.

Πλαφόν

Ταυτόχρονα, μέσα στον Ιούνιο «κληρώνει» για την επόμενη μέρα του πλαφόν που έχει επιβληθεί στο μεικτό περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων, στη σκιά της αβεβαιότητας που γεννά η κρίση στη Μέση Ανατολή.

«Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι ένα αυστηρό και σκληρό μέτρο, το οποίο δεν αποτελεί μόνιμη επιλογή, αλλά εφαρμόστηκε για να αντιμετωπιστούν φαινόμενα αισχροκέρδειας σε μια δύσκολη περίοδο για τα νοικοκυριά», δήλωσε πρόσφατα ο υπουργός. Όπως εξήγησε, «ορισμένοι αξιοποιούν την πράγματι μεγάλη πληθωριστική πίεση, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, για να ξεφεύγουν σε υπερβολικά περιθώρια κέρδους». Σημείωσε πως ως μέτρο είναι έξω από την ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας για την ελεύθερη οικονομία και πρόσθεσε: «Δεν θέλουμε να έχει μόνιμο χαρακτήρα, γιατί θέλουμε να υπάρχει κανονικός, υγιής ανταγωνισμός και να δουλεύει σωστά η αγορά».

Επικαλούμενος δε πρόσφατα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και της Προστασίας του Καταναλωτή, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι στις 63 κατηγορίες προϊόντων που αφορά το πλαφόν «έχουν γίνει 50 φορές λιγότερες ανατιμήσεις τον μήνα απ’ ό,τι γίνονταν πριν και 67 φορές περισσότερες μειώσεις τιμών». Όπως επεσήμανε, αυτό αποδεικνύει «τη χρησιμότητα του ελέγχου και τη χρησιμότητα του μέτρου».

Υπενθυμίζεται εδώ ότι το πλαφόν επιβλήθηκε στα μέσα Μαρτίου με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα τέλη Ιουνίου και αφορά σε περισσότερες από 60 κατηγορίες τροφίμων και άλλων απαραίτητων ειδών για κάθε ελληνικό νοικοκυριό. Ωστόσο, όπως έχει αποκαλύψει ο κ. Θεοδωρικάκος, το πιθανότερο είναι πως σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων η επιβολή πλαφόν θα παραταθεί και μετά τις 30 Ιουνίου. Σύμφωνα με το μέτρο, κανείς δεν μπορεί να πουλά με μεγαλύτερο μικτό περιθώριο ποσοστού κέρδους ανά κωδικό, από αυτό που είχε για τον κωδικό κατά μέσο όρο το 2025.

Σύμφωνα, δε, με πηγές της αγοράς, η επιβολή πλαφόν επηρεάζει περίπου 5.000 με 6.000 κωδικούς, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 55% – 60% επί των συνολικών πωλήσεων των αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

Σαρωτικοί έλεγχοι

Παράλληλα, συνεχίζονται οι σαρωτικοί έλεγχοι στην αγορά προκειμένου να διαπιστωθεί εάν παρατηρούνται φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Ήδη η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και της Προστασίας του Καταναλωτή έχει εδώ και καιρό εντείνει τους ελέγχους στην αγορά, προχωρώντας μάλιστα και στην επιβολή «τσουχτερών» προστίμων σε αρκετές επιχειρήσεις για αθέμιτη κερδοφορία. Η Αρχή συνεχίζει, δε, με αμείωτους ρυθμούς τους ελέγχους «κλείνοντας» το μάτι για νέες «καμπάνες» το προσεχές διάστημα. Υπενθυμίζεται ότι ελέγχει το τελευταίο διάστημα περισσότερες από 100 εταιρείες τροφίμων και δη 22 επιχειρήσεις χονδρεμπορίου κρέατος, 23 επιχειρήσεις χονδρεμπορίου φρούτων και λαχανικών, καθώς και περισσότερες από 57 εταιρείες τροφίμων και ποτών.