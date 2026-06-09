Στα-«πράσινα»-η-wall-street-καθώς-συνεχίζεται-το-τεχνολογικό-ράλι

Με σημαντικά κέρδη άνοιξε το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σήμερα, Τρίτη (9/6), καθώς οι μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών συνεχίζουν για δεύτερη ημέρα την ανάκαμψή τους μετά το sell off της περασμένης Παρασκευής, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν λόγω των προσδοκιών ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία.

Στο ταμπλό, λίγη ώρα μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο S&P 500 «παίζει» στις 7.475,46 μονάδες με κέρδη 0,94%, ο Nasdaq κάνει άλμα της τάξης του 1,12% στις 26.218,08 μονάδες και ο Dow Jones ενισχύεται κατά 0,90% αγγίζοντας τις 51.242,36 μονάδες.

Η μετοχή της Micron Technology κινείται ανοδικά κατά περίπου 4%, προσθέτοντας στα κέρδη περίπου 10% που κατέγραψε τη Δευτέρα (8/6). Η μετοχή είχε υποχωρήσει περίπου 20% στις δύο συνεδριάσεις έως το τέλος της περασμένης εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένης πτώσης 13% την Παρασκευή.

Παράλληλα, το iShares Semiconductor ETF ενισχύθηκε κατά 2%, μετά την ανάκαμψη 6% της Δευτέρας, ενώ είχε καταγράψει πτώση 10% την περασμένη Παρασκευή, στη χειρότερη ημερήσια επίδοσή του εδώ και έξι χρόνια, καθώς οι επενδυτές ανησύχησαν ότι το ράλι των μετοχών ημιαγωγών που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη είχε προχωρήσει υπερβολικά γρήγορα.

Παρότι οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και στους ημιαγωγούς αποτελούν τον βασικό μοχλό της αγοράς το τελευταίο διάστημα, ο Brian Kersmanc, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην GQG Partners, εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα αυτής της τάσης.

Όπως ανέφερε στο CNBC, το βασικό ερώτημα αφορά το κατά πόσο η δυναμική αυτή μπορεί να διατηρηθεί σε βάθος χρόνου. Σημείωσε ακόμη ότι πολλές εταιρείες του κλάδου των ημιαγωγών λειτουργούν ουσιαστικά ως εμπορεύματα και υπενθύμισε πως σε ορισμένους τομείς της αγοράς μνήμης οι τιμές αυξήθηκαν έως και 15 φορές μέσα στον τελευταίο χρόνο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια ανάλογη εξέλιξη στην αγορά ενέργειας —για παράδειγμα η άνοδος του πετρελαίου από τα 60 στα 900 δολάρια το βαρέλι— θα δημιουργούσε σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσο οι επενδυτές θα συνέχιζαν να αγοράζουν ενεργειακές μετοχές.

Εν τω μεταξύ, τα futures του αμερικανικού αργού WTI υποχωρούν περί το 3%, διαπραγματευόμενα κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, καθώς ο Τραμπ δήλωσε ότι μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες «δύο ή τρεις ημέρες», επιτρέποντας το άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Η αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, μετά τη διακοπή των επιθέσεων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, έχει επιδράσει θετικά στο επενδυτικό κλίμα, παρά τις δηλώσεις Νετανιάχου, σύμφωνα με τις οποίες η σύγκρουση στον Λίβανο «δεν έχει τελειώσει ακόμη», που συνεχίζουν να εμπνέουν ανησυχία στις αγορές.

Στα επιχειρηματικά νέα, η αίτηση για δημόσια εγγραφή (IPO) που κατέθεσε εμπιστευτικά η OpenAI τη Δευτέρα είναι ένας από τους παράγοντες που έδωσε ώθηση στο νέο τεχνολογικό ράλι, ενώ την ίδια στιγμή το ενδιαφέρον γύρω από την SpaceX έχει κορυφωθεί, αφού αναμένεται η εισαγωγή της μετοχή της στο Χρηματιστήριο στο τέλος της εβδομάδας, σε μια κίνηση που εκτιμάται ότι θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή όλων των εποχών.

Η αποτίμησή της, ύψους 1,75 τρισ. δολαρίων, θεωρείται από ορισμένους επενδυτές επιπλέον καύσιμο για την ανοδική πορεία των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ άλλοι ανησυχούν ότι ενδέχεται να σηματοδοτεί την κορύφωση του συγκεκριμένου επενδυτικού κύκλου.