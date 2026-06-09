Στα 19 του πούλησε την startup του καταγραφής θερμίδων, αξίας 30 εκατ. δολαρίων. Επόμενος στόχος του το αδιάκοπο σκρολάρισμα

Είναι μόλις 19 ετών όταν και έχει ήδη πουλήσει την εφαρμογή αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων που είχε δημιουργήσει. Ο λόγος για τον Ζακ Γιαντεγκάρι και την εφαρμογή του Cal AI που καταγράφει θερμίδες.

Η MyFitnessPal απέκτησε τον Δεκέμβριο του 2025 την εφαρμογή παρακολούθησης θερμίδων με τεχνητή νοημοσύνη, την οποία δημιούργησε ο Γιαντεγκάρι ενώ ήταν στο λύκειο, στα τέλη του περασμένου έτους.

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Το app κυκλοφόρησε επίσημα τον Μάιο του 2024, συγκεντρώνοντας 10 εκατ. χρήστες και 30 εκατ. δολάρια έσοδα.

Αν και υπάρχουν πολλοί λόγοι, όπως χρήματα, συνεργασίες, μεταβαλλόμενες καταναλωτικές τάσεις, για να πουλήσει κανείς μια δημοφιλή εφαρμογή. Ο Γιαντεγκάρι ωστόσο αναφέρει ότι πήρε την απόφασή του μετά από μια ειλικρινή συζήτηση που είχαν τα ιδρυτικά μέλη της εφαρμογής.

«Τελικά, κατέληξε στο να συζητήσουμε τις προτεραιότητες και τους στόχους του καθενός στη ζωή. Αυτό το πλαίσιο μας βοήθησε πραγματικά στο συμφωνήσουμε για το τι θέλαμε όλοι να κάνουμε», δήλωσε στο Business Insider.

Για τον ίδιο, αυτό σήμαινε οικονομική ελευθερία και την ικανότητα να αναζητήσει νέα projects.

«Θέλουμε η κληρονομιά της Τεχνητής Νοημοσύνης της Καλιφόρνια να υπάρχει για πάντα και να συνεχίζει να αναπτύσσεται», δήλωσε. «Ταυτόχρονα, η αποστολή της ζωής μου δεν είναι η δημιουργία μιας εφαρμογής παρακολούθησης θερμίδων».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γιαντεγκάρι είχε γίνει γνωστός στον χώρο της τεχνολογίας πριν από την εφαρμογή Cal AI. Πούλησε το πρώτο του app, Totally Science, έναν ιστότοπο που επιτρέπει στους μαθητές να παίζουν παιχνίδια κατά τη διάρκεια του σχολείου, για 100.000 δολάρια όταν ήταν 16 ετών.

Επόμενος σταθμός το doomscrolling

Αμέσως μετά δημιούργησε μια ομάδα για να καταπιαστεί με νέα του επιχειρηματική δραστηριότητα, την εφαρμογή Flow που στοχεύει στην παραγωγικότητα και τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων.

Το Flow Alarm Clock, που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο, βοηθά άτομα που δυσκολεύονται να ακούσουν τα ξυπνητήρια τους πατώντας αναβολή πάρα πολλές φορές ή αφιερώνουν τα πρωινά τους κάνοντας doomscrolling (αδιάκοπη ενημέρωση σχετικά με ένα δυσάρεστο γεγονός).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αγοράσουν μια μικρή, φορητή βάση σύνδεσης που μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε στο σπίτι τους και να κατεβάσουν την εφαρμογή Flow.

Στην εφαρμογή Flow, οι πελάτες μπορούν να ορίσουν ξυπνητήρια και να επιλέξουν ποιες εφαρμογές θέλουν να αποκλείσουν. Όταν χτυπήσει το ξυπνητήρι, οι πελάτες πρέπει να σηκωθούν και να ακουμπήσουν το τηλέφωνό τους στη βάση σύνδεσης για να την απενεργοποιήσουν. Πατώντας στη βάση σύνδεσης, ξεμπλοκάρονται επίσης οι εφαρμογές.

Όσοι διαθέτουν την εφαρμογή μπορούν να ορίσουν ξυπνητήρια και να επιλέξουν ποιες εφαρμογές θέλουν να αποκλείσουν. Όταν χτυπήσει το ξυπνητήρι, πρέπει να σηκωθούν και να ακουμπήσουν το τηλέφωνό τους στη βάση σύνδεσης για να την απενεργοποιήσουν. Πατώντας στη βάση σύνδεσης, ξεμπλοκάρονται και οι εφαρμογές.

Επιπλέον, η εφαρμογή μπορεί να παρακολουθεί τα pattern ύπνου των χρηστών και να καταγράφει ήχους ύπνου.

«Ήθελα να φτιάξω κάτι που να σχετίζεται με προμήθεια φυσικών προϊόντων, αλλά δεν ήθελα να χρειαστεί ένας χρόνος ΄για έρευνα και ανάπτυξη», ανέφερε ο Γιαντεγκάρι. «Είναι επίσης κάτι που θα λύσει τα δικά μου προβλήματα. Μερικές φορές ξυπνάω και κάνω scroll στο τηλέφωνό μου για 30 λεπτά».

Τα φυσικά προϊόντα είναι κάτι νέο για τον ίδιο, ο οποίος αναγνωρίζει τις προκλήσεις του εγχειρήματος. «Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να στέλνουμε φυσικά προϊόντα και να τα κατασκευάζουμε», εξήγησε. «Πρέπει να προσαρμόζουμε την ποσότητα της προσφοράς που διαθέτουμε, και αυτό είναι δύσκολο. Οι καθυστερήσεις στις αποστολές μπορούν επίσης να μας επιβραδύνουν».

Σε κάθε περίπτωση πάντως η εμπειρία που διαθέτει στον χώρο του έχει δημιουργήσει την αυτοπεποίθηση να θέλει να ξεκινήσει από το μηδέν και να δοκιμάσει τις δυνάμεις του σε κάτι νέο. Ειδικά όταν ο κλάδος της υγείας και της ευεξίας γνωρίζει άνθηση.

Το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ευεξίας δήλωσε ότι η οικονομία της ευεξίας έφτασε τα 6,8 τρισ. δολάρια το 2024 και προβλέπεται να φτάσει τα 9,8 τρισ. δολάρια έως το 2029.

«Αυτοί είναι οι αγαπημένοι μου κλάδοι εργασίας — υγεία, παραγωγικότητα και ευεξία — επειδή έχουν πραγματικό αντίκτυπο στη ζωή των ανθρώπων», όπως είπε.

Με πληροφορίες από Business Insider