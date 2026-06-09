Σχέδιο-της-airbus-για-ανάπτυξη-γερμανικού-μαχητικού-αεροσκάφους

Την ιδέα της ανάπτυξης γερμανικού μαχητικού υποστηρίζει σθεναρά και το συνδικάτο IG Metall, το οποίο είχε ταχθεί προηγουμένως και υπέρ της εγκατάλειψης του FCAS.

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Συμμαχία για την ανάπτυξη νέου μαχητικού αεροσκάφους σχεδιάζει η γερμανική αμυντική βιομηχανία, μετά την αποτυχία του εγχειρήματος FCAS Γερμανίας-Γαλλίας-Ισπανίας. Κομβικό ρόλο στο νέο σχέδιο θα έχει η Airbus.

Η ομάδα «Team Gen 6», με επικεφαλής την Airbus Defence and Space και εταίρους τις εταιρίες MBDA, Hensoldt, Diehl Defence, Liebherr, MTU Aero Engines, Rhode & Schwarz και Autopflug, σε επιστολή της προς τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς ανακοινώνει την πρόθεσή της να αναπτύξει μαχητικό αεροσκάφος έκτης γενιάς, με τα σχέδια, σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, να βρίσκονται ωστόσο σε πρώιμο στάδιο.

«Ο αρχικός στόχος ήταν να σταλεί ένα μήνυμα στη γερμανική κυβέρνηση», επισημαίνουν πηγές της ομάδας στο περιοδικό και προσθέτουν ότι η επίσημη ανακοίνωση θα γίνει αύριο στα εγκαίνια της Διεθνούς Αεροδιαστημικής Έκθεσης (ILA), παρουσία του καγκελάριου. «Τα σχέδια αφορούν ένα μικρότερο, λιγότερο περίπλοκο σε σύγκριση με την ιδέα του FCAS μαχητικό αεροσκάφος. Ο τρόπος διεξαγωγής πολέμου εξελίσσεται πλέον με τέτοιο τρόπο ώστε μεγαλύτερη σημασία να έχουν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στόχος μας δεν είναι να αναπτύξουμε ένα γερμανικό αντίγραφο του FCAS», επισημαίνει στην επιστολή της η ομάδα πίσω από το σχέδιο.

Όπως επισημαίνει το Spiegel, επιδιώκεται ακόμη συνεργασία με τη σουηδική Saab, η οποία διαθέτει την εμπειρία του Gripen, ενός μαχητικού το οποίο ωστόσο δεν θεωρείται κατάλληλο ως μοντέλο για αεροσκάφος έκτης γενιάς. Οι νέα ομάδα εταίρων απορρίπτει επίσης και τη συνεργασία με την κοινοπραξία GCAP, της οποίας η ιδέα δεν πληροί τις γερμανικές απαιτήσεις.

Την ιδέα της ανάπτυξης γερμανικού μαχητικού υποστηρίζει σθεναρά και το συνδικάτο IG Metall, το οποίο είχε ταχθεί προηγουμένως και υπέρ της εγκατάλειψης του FCAS. «Ο δρόμος προς τα εμπρός θα ήταν η Airbus Defense and Space να αναπτύξει μοντέλο έκτης γενιάς βασισμένο στο Eurofighter, συνεργαζόμενη με διάφορους εταίρους, προκειμένου να καλυφθούν τυχόν ελλείψεις», δήλωσε στο Spiegel το μέλος του διοικητικού συμβουλίου του συνδικάτου, Γιούργκεν Κέρνερ, υπενθυμίζοντας ότι η Airbus συνεργάζεται ήδη με την Saab.

«Δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για νέες κοινοπραξίες. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των χωρών από μόνες τους θα διαρκούσαν χρόνια», εκτίμησε ο κ. Κέρνερ.

- – ΜΠΕ