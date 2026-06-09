Τα-κέρδη-της-exxon-στη-Γουιάνα-το-2025-ανήλθαν-σε-4,67-δισεκατομμύρια-δολάρια

Η αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία Exxon Mobil ανακοίνωσε κέρδη 4,67 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις δραστηριότητές της στη Γουιάνα το 2025, ελαφρώς χαμηλότερα από το προηγούμενο έτος, όταν οι τιμές του πετρελαίου ήταν χαμηλότερες.

Η Exxon ηγείται της κοινοπραξίας που παράγει όλη την παραγωγή πετρελαίου της Γουιάνας και επί του παρόντος παράγει περισσότερα από 900.000 βαρέλια ημερησίως από τη χώρα.

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Η Hess, ​μειοψηφικός εταίρος στην ​κονσόρτσιουμ και τώρα ιδιοκτησίας της Chevron, ‌κερδίζοντας 2,89 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025 σύμφωνα με την οικονομική της κατάσταση, από 3,15 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024.

Οι τιμές αναφοράς του πετρελαίου Brent ήταν κατά μέσο όρο 68,19 δολάρια ανά βαρέλι πέρυσι, περίπου 15% χαμηλότερες από ό,τι το 2024.

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο έχει έκτοτε προκαλέσει την άνοδο των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent στο εύρος των 90 δολαρίων.

- Reuters