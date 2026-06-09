Τι-σημαίνει-για-το-δολάριο-ο-πόλεμος-ή-η-ειρήνη-στη-Μ.-Ανατολή

Με τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή να αποκλιμακώνονται μετά την παρέμβαση του προέδρου Τραμπ προς το Ισραήλ και το Ιράν, υποχωρεί και το δολάριο από τα υψηλά των τελευταίων δύο μηνών, εγκαταλείποντας τα αρχικά του κέρδη έναντι των κύριων νομισμάτων.

Το αμερικανικό νόμισμα υποχωρεί ελαφρά έναντι του ευρώ, με το ενιαίο νόμισμα να διαμορφώνεται σήμερα το πρωί στα 1,1544 δολάρια.

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Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε -για άλλη μία φορά-ότι έχει μια «ιδέα» για μια συμφωνία με το Ιράν εντός των ημερών, αυξάνοντας τις ελπίδες των επενδυτών.

Ωστόσο, οι κινήσεις παρέμειναν περιορισμένες, καθώς οι αγορές αναμένουν να δουν αυξήσεις των επιτοκίων από την Fed και την ΕΚΤ.

Δύο κίνδυνοι

Η Κριστίνα Κλίφτον, ανώτερη οικονομολόγος και στρατηγική αναλύτρια συναλλάγματος στην Commonwealth Bank of Australia, επεσήμανε ότι το αμερικανικό δολάριο αντιμετωπίζει δυο κινδύνους αυτή την εβδομάδα. «Μια συμφωνία στη Μέση Ανατολή θα αποδυνάμωνε προσωρινά το δολάριο- λόγω της αντιστροφής των ροών προς ασφαλή περιουσιακά στοιχεία- αν και οι κίνδυνοι περαιτέρω κλιμάκωσης θα μπορούσαν να ωθήσουν το δολάριο υψηλότερα», τόνισε.

Στην ισοτιμία ευρώ-δολαρίου θα παίξει ρόλο και η αναμενόμενη απόφαση της ΕΚΤ την προσεχή Πέμπτη για αύξηση του βασικού επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης. Η αγορά αναμένει επίσης τις αποφάσεις της Fed στις 17 Ιουνίου.

Με τις τιμές του πετρελαίου πάντως να παραμένουν ψηλές, η ING αναμένει ότι η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου θα παραμείνει υπό πίεση και το επίπεδο του 1,15 θα παραμείνει ευάλωτο. «Προς το παρόν, πιστεύουμε ότι η στήριξη στην περιοχή του 1,14-1,15 θα μπορούσε να διατηρηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά το ενιαίο νόμισμα θα παραμείνει υπό πίεση όσο η αγορά συνεχίζει να αποτιμά την πιθανότητα ενός κύκλου σύσφιξης της Fed», σχολίασε ο Κρίς Τέρνερ, αναλυτής της ING.

Πληθωρισμός και εντάσεις

Η ING αναμένει ότι το δολάριο θα παραμείνει υποστηριζόμενο μέχρι τη συνεδρίαση της Fed, καθώς η αγορά αναμένει ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα άρει την υπονοούμενη ευνοϊκή στάση της για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

«Ταυτόχρονα, οι αυξανόμενες προσδοκίες για σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής από την Fed προσελκύουν επενδυτές με υψηλή έκθεση τόσο σε μετοχές όσο και σε αναδυόμενες αγορές», πρόσθεσε ο Τέρνερ.

Η εβδομάδα στις ΗΠΑ θα σημαδευτεί επίσης από την αυριανή ανακοίνωση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή στις ΗΠΑ για τον Μάιο.

Ο πληθωρισμός Μαΐου στις ΗΠΑ αναμένεται να υπερβεί το 4% σε ετήσια βάση, ενώ ο δείκτης τιμών παραγωγού για την τελική ζήτηση αναμένεται να παραμείνει κοντά στο 6%.

Η προσωρινή εκεχειρία μεταξύ Ιράν και Ισραήλ έχει μειώσει τις εντάσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ως αποτέλεσμα, οι τιμές του πετρελαίου έχουν επίσης μειωθεί σημαντικά- το Brent λίγο πάνω από τα 92 δολάρια και το αμερικανικό αργό κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι.

Γιατί χαίρεται ο Τραμπ;

«Το δολάριο τα πάει περίφημα» – αυτή ήταν η απάντηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τη συνεχιζόμενη αδυναμία του δολαρίου. Μέσα σε 12 μήνες, το αμερικανικό νόμισμα έχει υποχωρήσει πάνω από 10%.

Τι σημαίνει όμως ένα αδύναμο δολάριο για την οικονομία των ΗΠΑ; «Ένα αδύναμο δολάριο λειτουργεί σαν ένας πρόσθετος δασμός στις εισαγωγές στις ΗΠΑ, καθώς τις καθιστά πιο ακριβές. Σύμφωνα με τη λογική του Τραμπ, αυτό υποτίθεται ότι ενισχύει την εγχώρια οικονομία, επειδή οι καταναλωτές υποτίθεται ότι θα απαιτούσαν περισσότερα αμερικανικά προϊόντα», λένε παράγοντες της αγοράς. «Επιπλέον, ένα αδύναμο δολάριο λέγεται ότι είναι επωφελές για τις αμερικανικές εξαγωγές. Ωστόσο, οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν μόνο περίπου το 11% του ΑΕΠ των ΗΠΑ», τονίζουν και προσθέτουν: Αντίθετα, οι ΗΠΑ εξαρτώνται από τις εισαγωγές από το εξωτερικό. Ένα αδύναμο δολάριο οδηγεί επομένως σε υψηλότερο, εισαγόμενο πληθωρισμό μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Αυτό όχι μόνο θα έπληττε σκληρά τους Αμερικανούς καταναλωτές, αλλά θα μπορούσε επίσης να ωθήσει την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να αυξήσει τα επιτόκια. Δηλαδή, ένα αδύναμο δολάριο ευνοεί ακριβώς το σενάριο που ο Τραμπ θέλει απεγνωσμένα να αποφύγει.

Επικίνδυνη η ραγδαία πτώση του δολαρίου

Η υποχώρηση όμως του δολαρίου έχει επιπτώσεις και στην παγκόσμια οικονομία. Αυτό οφείλεται στον ιδιαίτερο ρόλο του δολαρίου ως παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος.

Οι κεντρικές τράπεζες, οι κυβερνήσεις και οι διεθνείς οργανισμοί διατηρούν μεγάλο μέρος των συναλλαγματικών τους αποθεμάτων σε δολάρια. Το μερίδιο του δολαρίου στα παγκόσμια συναλλαγματικά αποθέματα ήταν πρόσφατα σχεδόν 58% Συγκριτικά, το ευρώ, το δεύτερο σημαντικότερο αποθεματικό νόμισμα, αντιπροσωπεύει περίπου το 20%.

«Μια ανεξέλεγκτη πτώση του δολαρίου έχει επομένως τη δυνατότητα να θέσει σε κίνδυνο τη σταθερότητα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος», λένε οι ειδικοί.

Το τέλος του δολαρίου ως παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος θα είχε δραματικές συνέπειες και για τις ίδιες τις ΗΠΑ: «Η μέχρι τώρα τόσο εύκολη αναχρηματοδότηση του γιγαντιαίου εθνικού χρέους των ΗΠΑ στις χρηματοπιστωτικές αγορές θα τεθεί σε κίνδυνο. Οι ΗΠΑ δεν θα μπορούν πλέον να δανείζονται απεριόριστα ποσά χρημάτων – κάτι που χρειάζονται απεγνωσμένα», λένε οι ίδιες πηγές.

Το μήνυμα του Τσώρτσιλ

Η στάση του Τραμπ απέναντι στο δολάριο θυμίζει επομένως την πολιτική διελκυστίνδα που έλαβε χώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1925 σχετικά με την επιστροφή της λίρας Αγγλίας στην προ του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου ισοτιμία της, με βάση τον κανόνα του χρυσού. Παρά την υποστήριξη των οικονομικών συμφερόντων και την ισχυρή λίρα, ο τότε υπουργός Οικονομικών, Ουίνστον Τσώρτσιλ, δήλωσε: «Θα προτιμούσα να βλέπω τον χρηματοπιστωτικό τομέα λιγότερο περήφανο και τη βιομηχανία πιο ικανοποιημένη».