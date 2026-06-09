Τουλάχιστον-37-φορές-από-την-αρχή-του-πολέμου-έχει-πει-ο-Τραμπ-πως-ΗΠΑ-και-Ιράν-είναι-κοντά-σε-συμφωνία

Ήταν 7 Απριλίου, λίγο πριν το Πάσχα των Ορθόδοξων, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε εκεχειρία με το Ιράν, δηλώνοντας τότε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονταν πολύ κοντά σε συμφωνία.

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Τότε, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι διαπραγματεύσεις είχαν προχωρήσει «πολύ μακριά» και ότι απαιτούνταν ακόμη δύο εβδομάδες ώστε «η συμφωνία να οριστικοποιηθεί και να ολοκληρωθεί». Κατέληγε μάλιστα λέγοντας ότι «είναι τιμή να βλέπουμε αυτό το μακροχρόνιο πρόβλημα να πλησιάζει στη λύση του». Στην πράξη, η λύση που ευαγγελιζόταν, δεν ήρθε ποτέ.

Παρ’ όλα αυτά, ο Τραμπ συνέχισε επί δύο μήνες να υποστηρίζει ότι μια συμφωνία βρισκόταν προ των πυλών. Και μάλιστα επανειλημμένα και επίμονα.

➖ ‘We have a good chance of doing it. We should be able to do it in one hour’ ➖ ‘If we do the bombing, a lot of people are going to be killed’ ➖ ‘Their economy is really suffering and they’re going to make a deal’ US President Donald Trump says talks with Iran remain… pic.twitter.com/K8Zo0DzcMv — Anadolu English (@anadoluagency) June 9, 2026

Συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου πριν από την εκεχειρία, το έχει κάνει – σύμφωνα με τις καταγραφές του CNN – τουλάχιστον 37 φορές. Τόσες είναι οι περιπτώσεις κατά τις οποίες δήλωσε ευθέως – μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημόσιων εμφανίσεων ή τηλεφωνικών συνομιλιών με δημοσιογράφους – ότι η συμφωνία ήταν πολύ κοντά ή ότι το Ιράν επιθυμούσε απεγνωσμένα να την υπογράψει.

Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι αυτό ισχύει περισσότερο σήμερα απ’ ό,τι ίσχυε στις 7 Απριλίου. Παρ’ όλα αυτά, ο Τραμπ συνεχίζει να το επαναλαμβάνει, είτε επειδή το πιστεύει πραγματικά, είτε επειδή προσπαθεί να καθησυχάσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές, είτε επειδή θεωρεί ότι μπορεί να μετατρέψει την επιθυμία του σε πραγματικότητα.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για έναν ισχυρισμό που δύσκολα μπορεί, πλέον, να ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Πρώτο χτύπημα στις 23 Μαρτίου

Η αλυσίδα των προβλέψεων ξεκίνησε στις 23 Μαρτίου, λιγότερο από έναν μήνα μετά την έναρξη του πολέμου. Ο Τραμπ μιλούσε σε δημοσιογράφους έξω από το Air Force One για υποτιθέμενες ειρηνευτικές συνομιλίες και υποστήριζε ότι υπήρχαν «σημαντικά σημεία συμφωνίας – θα έλεγα σχεδόν συμφωνία σε όλα τα σημεία».

Στην πραγματικότητα, το Ιράν είχε διαψεύσει ότι διεξάγονταν τέτοιες διαπραγματεύσεις.

Την επόμενη ημέρα, ο Τραμπ υιοθέτησε ένα επιχείρημα που έκτοτε επανέλαβε πολλές φορές: ότι το Ιράν επιθυμούσε απεγνωσμένα μια συμφωνία. «Νομίζω ότι θα το τελειώσουμε», είπε τότε, προσθέτοντας, πάντως, πως «δεν μπορώ να σας το εγγυηθώ».

Στις 25 Μαρτίου δήλωνε ότι το Ιράν «θέλει τόσο πολύ να κάνει συμφωνία». Στις 26 Μαρτίου, κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ανέφερε ότι το Ιράν «εκλιπαρεί για συμφωνία». Παρά το γεγονός ότι εμφανιζόταν τόσο πρόθυμο, η συμφωνία δεν έχει επιτευχθεί ούτε 2,5 μήνες αργότερα.

Στις 29 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια συνομιλίας με δημοσιογράφους στο Air Force One, ερωτήθηκε εάν θεωρεί πιθανή την επίτευξη συμφωνίας μέσα στην επόμενη εβδομάδα. «Ναι, βλέπω να υπάρχει συμφωνία με το Ιράν», απάντησε.

Από εκείνο το σημείο και μετά, οι προβλέψεις του έγιναν ακόμη πιο κατηγορηματικές.

Στις 6 Απριλίου δήλωσε ότι οι δύο πλευρές είχαν βρεθεί «πολύ κοντά σε συμφωνία» πριν υπάρξει κάποια εμπλοκή.

Την επόμενη ημέρα ανακοίνωσε την εκεχειρία, η οποία υποτίθεται ότι θα διαρκούσε δύο εβδομάδες, διάστημα κατά το οποίο οι δύο πλευρές θα κατέληγαν σε οριστική συμφωνία.

Μία εβδομάδα αργότερα, στις 15 Απριλίου, δήλωνε στο Fox Business: «Νομίζω ότι πλησιάζουμε στο τέλος. Το βλέπω πολύ κοντά». «Θα δούμε τι θα συμβεί», πρόσθεσε. «Νομίζω ότι θέλουν πάρα πολύ να κάνουν συμφωνία».

Τις επόμενες ημέρες, ο Τραμπ εμφανιζόταν σχεδόν βέβαιος ότι το ζήτημα είχε λυθεί.

Στις 16 Απριλίου είπε σε δημοσιογράφους: «Φαίνεται πολύ πιθανό ότι θα πετύχουμε συμφωνία με το Ιράν και θα είναι μια καλή συμφωνία».

Στις 17 Απριλίου, σε τρεις διαφορετικές δημόσιες εμφανίσεις, υποστήριξε ότι το Ιράν «έχει συμφωνήσει σε όλα», ότι «θα έχουμε συμφωνία μέσα στην επόμενη μία ή δύο ημέρες» και ότι «δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών».

Στις 20 Απριλίου, μέσω ανάρτησης στο Truth Social, προέβλεψε ότι «όλα θα γίνουν σχετικά γρήγορα». Όταν ούτε αυτό επαληθεύτηκε, στις 30 Απριλίου ο Τραμπ συνέχισε να υποστηρίζει ότι το Ιράν «πεθαίνει να κάνει συμφωνία». «Όταν τελειώσει ο πόλεμος, κάτι που δεν θα αργήσει», είπε σε δημοσιογράφους την 1η Μαΐου.

Ακολούθησε μια σύντομη περίοδος κατά την οποία περιόρισε τις σχετικές δηλώσεις του, μέχρι τις 18 Μαΐου, όταν ανακοίνωσε ότι ανέβαλλε στρατιωτικά πλήγματα για «δύο ή τρεις ημέρες» έπειτα από αίτημα χωρών της Μέσης Ανατολής, επειδή – όπως είπε – «πιστεύουν ότι βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία».

Σε εκείνο το σημείο, ακόμη και ο ίδιος φάνηκε να αναγνωρίζει ότι οι προηγούμενες προβλέψεις του είχαν διαψευστεί. «Υπήρξαν περίοδοι κατά τις οποίες πιστεύαμε ότι βρισκόμασταν πολύ κοντά σε συμφωνία και τελικά αυτό δεν συνέβη», παραδέχθηκε. Αμέσως όμως πρόσθεσε: «Αυτή τη φορά είναι λίγο διαφορετικά».

Δεν ήταν διαφορετικά. Ωστόσο, ο Τραμπ συνέχισε ακάθεκτος. «Θα τελειώσουμε αυτόν τον πόλεμο πολύ γρήγορα», δήλωσε στις 19 Μαΐου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του Κογκρέσου.

Στις 23 Μαΐου επανέλαβε το ίδιο μοτίβο. Δήλωσε ότι η κυβέρνησή του «πλησιάζει πολύ περισσότερο» σε συμφωνία, ότι η συμφωνία έχει «σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί και απομένει η οριστικοποίησή της» και ότι θα ανακοινωθεί «σύντομα», καθώς συζητούνται μόνο οι τελευταίες λεπτομέρειες.

Στις 28 Μαΐου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη νύφη του, Λάρα Τραμπ, υποστήριξε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται «κοντά σε μια πολύ καλή συμφωνία».

Ακόμη και την Κυριακή διαβεβαίωνε ότι «βρισκόμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία», προσθέτοντας ότι το Ιράν και το Ισραήλ θέτουν τη διαδικασία σε κίνδυνο λόγω της μεταξύ τους σύγκρουσης.

«Είμαστε πολύ κοντά σε μια τελική συμφωνία με το Ιράν», δήλωσε στο Axios. «Θα είναι μια καλή συμφωνία. Δεν θέλω να τιναχθεί στον αέρα εξαιτίας όσων συμβαίνουν τώρα». Ήταν τουλάχιστον η τρίτη φορά που ο Τραμπ έλεγε στο Axios ότι η συμφωνία ήταν επικείμενη.

President Trump on Iran: We’re negotiating now, and they want to make a very good deal. They’re willing to give us everything. They’re willing to give us “no nuclear weapon.” pic.twitter.com/8OkPAhEVgR — World Source News (@Worldsource24) June 8, 2026

Στη συνέχεια, τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια πολιτικής εκδήλωσης υπέρ του γερουσιαστή της Νότιας Καρολίνας Λίντσεϊ Γκρέιαμ, προέβλεψε εκ νέου ότι μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα υπάρξει «πλήρης νίκη».

«Διαπραγματευόμαστε αυτή τη στιγμή. Θέλουν να κάνουν μια πολύ καλή συμφωνία», είπε. Και κατέληξε: «Είναι διατεθειμένοι να μας δώσουν τα πάντα».