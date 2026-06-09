Τουρνάς-στον-ΣΚΑΪ:-Η-απειλή-για-εμάς-φέτος-είναι-η-καύσιμη-ύλη-που-έχει-συσσωρευτεί

Στην πορεία των καθαρισμών οικοπέδων, στην αντιπυρική προετοιμασία της χώρας, στα μέτρα πρόληψης και επιτήρησης, καθώς και στις δράσεις για τη μείωση των πυρκαγιών αναφέρθηκε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στον Ρ/Σ “ΣΚΑΪ 100,3”.

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Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η βασική πρόκληση της φετινής αντιπυρικής περιόδου είναι η μεγάλη συσσώρευση καύσιμης ύλης λόγω των αυξημένων βροχοπτώσεων του προηγούμενου διαστήματος, επισημαίνοντας ότι «η απειλή για εμάς φέτος είναι η καύσιμη ύλη που έχει συσσωρευτεί» και ότι «άνεμος, θερμοκρασία, ξηρή βλάστηση, θα μας προκαλέσουν μεγάλα προβλήματα τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο».

Αναφερόμενος στους καθαρισμούς οικοπέδων, ο κ. Τουρνάς σημείωσε ότι μέχρι σήμερα έχουν δηλωθεί περίπου 300.000 έως 350.000 καθαρισμοί, αριθμός που, όπως είπε, «δεν είναι ικανοποιητικός», επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι καιρικές συνθήκες των προηγούμενων εβδομάδων επηρέασαν την πορεία των εργασιών. «Δέχομαι ότι είχαμε υγρασία, τις προηγούμενες ημέρες είχαμε και κάποιες βροχές, οπότε έχει καθυστερήσει αυτή η προσπάθεια. Εντούτοις θα πρέπει να εντείνουμε τις επόμενες ημέρες τις εργασίες καθαρισμού, να απομακρυνθεί η καύσιμη ύλη και να μειώσουμε τον κίνδυνο. Έχουμε μειώσει τον κίνδυνο, έχουμε αυξήσει την ανθεκτικότητα, αυτό είναι το ζητούμενο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι δήμοι οφείλουν να υποδεικνύουν στους πολίτες τα προβλεπόμενα «πράσινα σημεία» για την εναπόθεση των κλαδεμάτων, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα ΚΥΑ, ενώ, όπως είπε, έχει προηγηθεί σχετική συνεννόηση με την ΚΕΔΕ και το υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι χώροι και οι διαδικασίες διαχείρισης. Όπως ανέφερε, πολλοί δήμοι έχουν ήδη οργανώσει προσωρινούς χώρους συγκέντρωσης των κλαδεμάτων και με κατάλληλο εξοπλισμό προχωρούν στη μεταφορά τους στα σημεία τελικής διαχείρισης. Τόνισε, ωστόσο, ότι υπάρχουν ακόμη δήμοι που δεν έχουν προχωρήσει στις απαραίτητες αποφάσεις για τους καθαρισμούς των δημόσιων χώρων και κάλεσε όλους να επιταχύνουν τις διαδικασίες.

Ο υπουργός επανέλαβε ότι «σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς», υπογραμμίζοντας πως η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί κοινή ευθύνη Πολιτείας, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πολιτών. «Έχει αποδειχθεί ότι όπου υπάρχει αυτή η βλάστηση, διευκολύνει να τρέξει η φωτιά, να απλωθεί γρήγορα και να είναι δύσκολη στον έλεγχό της, ειδικά στις μεικτές ζώνες όπου συνυπάρχουν κατοικίες και δέντρα», σημείωσε, καλώντας όλους να «παραδειγματιστούν» από τις καταστροφές προηγούμενων ετών και να συμβάλουν ενεργά στην πρόληψη.

Ο κ. Τουρνάς επανέλαβε ότι η καταληκτική ημερομηνία για τους καθαρισμούς παραμένει η 15η Ιουνίου, τονίζοντας ότι «η αναβολή δεν βοηθάει» και ότι όλοι οι πολίτες θα πρέπει να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους εγκαίρως. Υπενθύμισε, επίσης, ότι το πλαίσιο κυρώσεων έχει αυστηροποιηθεί σημαντικά, με πρόστιμο 500 ευρώ για ακαθάριστα και μη δηλωμένα οικόπεδα, 100 ευρώ για μη υποβολή δήλωσης σε καθαρισμένο οικόπεδο, ενώ προβλέπονται επιπλέον χρεώσεις καθαρισμού, πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για ψευδείς δηλώσεις και ποινικές κυρώσεις που φθάνουν έως και τους έξι μήνες φυλάκισης.

Αναφερόμενος στον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σημείωσε ότι οι δήμοι έχουν στη διάθεσή τους σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων. Όπως ανέφερε, η κρατική χρηματοδότηση για τους καθαρισμούς ανέρχεται φέτος στα 50 εκατ. ευρώ, ενώ υπάρχουν και επιπλέον δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω του Πράσινου Ταμείου. «Είμαστε υπεύθυνοι όλοι. Εμείς, η κεντρική κυβέρνηση με τα προγράμματα AntiNero, είναι υπεύθυνοι οι δήμοι και βέβαια ο κάθε πολίτης. Όλοι μαζί πρέπει να περιορίσουμε τον κίνδυνο», τόνισε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη μείωση των ενάρξεων πυρκαγιών, επισημαίνοντας ότι από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου έχουν καταγραφεί 556 πυρκαγιές, αριθμός, όπως είπε, μειωμένος κατά 17% σε σχέση με πέρυσι, αλλά, όπως προσέθεσε, εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία. Όπως σημείωσε, «κάθε χρόνο το 85% των πυρκαγιών είναι ανθρώπινη αμέλεια», ενώ υπογράμμισε ότι η Πολιτεία ενισχύει σημαντικά τις δράσεις πρόληψης και ελέγχου.

Ο υπουργός ανέφερε ότι έχουν επιβληθεί ήδη 404 διοικητικά πρόστιμα, έχουν εισπραχθεί 391.000 ευρώ και έχουν πραγματοποιηθεί 74 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια ή πρόθεση. «Δεν θα το αφήσουμε αυτό έτσι. Θα κυνηγήσουμε αυτούς τους λίγους που θέτουν σε κίνδυνο τους πολλούς», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στα μέσα επιτήρησης, ο κ. Τουρνάς επισήμανε ότι φέτος επιχειρούν 109 drones επιτήρησης, έναντι 80 την προηγούμενη χρονιά, ενώ το Πυροσβεστικό Σώμα διαθέτει επιπλέον 47 κινητά drones. «Μόνο στην Αττική έχουμε 30 drones», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «δουλεύουν πραγματικά μέρα-νύχτα» και συμβάλλουν καθοριστικά στην επιτήρηση και στην έγκαιρη προειδοποίηση.

Τέλος, ο υπουργός αναφέρθηκε στις αυτοψίες που πραγματοποιούνται σε περιοχές υψηλού κινδύνου γύρω από τους μεγάλους ορεινούς όγκους της Αττικής, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένο πρόγραμμα προληπτικών παρεμβάσεων και καθαρισμών, με τη συνδρομή και της ΔΙ.Κ.Α.Φ.Κ.Α. των Ενόπλων Δυνάμεων, σε περιοχές όπως η Πεντέλη, ο Υμηττός, ο Διόνυσος και η Δυτική Αττική.

- sofokleous10.gr

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