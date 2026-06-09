Το gov.gr γιόρτασε 6 χρόνια παρουσία Μητσοτάκη – Η Ελλάδα σε νέα ψηφιακή τροχιά με το σύστημα CRM

H συμπλήρωση έξι ετών από την έναρξη λειτουργίας του gov.gr δεν αποτελεί απλώς μία επέτειο τεχνολογικής προόδου, αλλά το επιστέγασμα μίας βαθιάς θεσμικής τομής που άλλαξε τη μοίρα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.

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H συμπλήρωση έξι ετών από την έναρξη λειτουργίας του gov.gr δεν αποτελεί απλώς μία επέτειο τεχνολογικής προόδου, αλλά το επιστέγασμα μίας βαθιάς θεσμικής τομής που άλλαξε τη μοίρα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Στην εκδήλωση που διοργάνωσε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, με κεντρικό σύνθημα «Κλικ και έγινε!», παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, αναδείχθηκε η πορεία μίας χώρας που τόλμησε να αναμετρηθεί με τις παθογένειες δεκαετιών.

Όπως τονίστηκε από τους ομιλητές της εκδήλωσης, ο ρόλος της κυβέρνησης που επιθυμούσε να πάει τη χώρα στην επόμενη μέρα, υπήρξε καταλυτικός, καθώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός τέθηκε από τον ίδιο τον πρωθυπουργό ως προσωπικό στοίχημα και κεντρική πολιτική προτεραιότητα, ήδη, από το 2019. Με την καθοδήγησή του, η ψηφιοποίηση έπαψε να είναι μία αποσπασματική δράση και έγινε ένας ενιαίος, οριζόντιος στρατηγικός σχεδιασμός που διαπέρασε κάθε πτυχή του κράτους. Αυτή η πολιτική βούληση οδήγησε στην εντυπωσιακή βελτίωση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας, η οποία από ουραγός της γραφειοκρατίας εξελίχθηκε σε «ψηφιακό πρωταθλητή» και πρότυπο προς μίμηση για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποσπώντας διεθνείς επαίνους για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των μεταρρυθμίσεών της.

Μητσοτάκης: «Όσο το κράτος γίνεται φιλικό προς τον πολίτη, περιορίζονται τα περιθώρια διαφθοράς»

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε η νέα «Ενιαία Ψηφιακή Υποδομή CRM», μία επένδυση που με τη στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης δημιουργεί ένα κράτος που «θυμάται» και εξυπηρετεί προσωποποιημένα. Στο βήμα της εκδήλωσης βρέθηκαν για να αναλύσουν το όραμα και την υλοποίηση του έργου οι: Δημήτρης Παπαστεργίου (υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης), Κυριάκος Πιερρακάκης (υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών & πρόεδρος του Eurogroup), Νίκος Παπαθανάσης (αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών), Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος (γγ Πληροφοριακών Συστημάτων), Άκης Σκέρτσος (υπουργός Επικρατείας) και Θεόδωρος Λιβάνιος (υπουργός Εσωτερικών).

Δ. Παπαστεργίου: «Το gov.gr ξεκίνησε ως μία μεγάλη μεταρρύθμιση εμπιστοσύνης και σήμερα είναι η απόδειξη ότι το κράτος αλλάζει»

Σε έναν εκτενή απολογισμό της εξαετούς πορείας του gov.gr, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, περιέγραψε τη μετάβαση της Ελλάδας σε ένα νέο μοντέλο ψηφιακής εξυπηρέτησης, επισημαίνοντας ότι η τεχνολογία, πλέον, υπηρετεί έμπρακτα την καθημερινότητα του πολίτη.

«Αυτό που βλέπουμε είναι το αποτέλεσμα των έξι πρώτων χρόνων λειτουργίας. Πολίτες που έχουν κερδίσει το δικαίωμα να μην πηγαίνουν σε μια δημόσια υπηρεσία, αλλά και δημόσιοι υπάλληλοι που κάνουν τη δουλειά τους με λιγότερη πίεση και περισσότερη ασφάλεια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός στην έναρξη της ομιλίας του.

Ο κ. Παπαστεργίου στάθηκε ιδιαίτερα στην αλλαγή της σχέσης κράτους-πολίτη, σημειώνοντας: «Το gov.gr ξεκίνησε ως μια μεγάλη μεταρρύθμιση εμπιστοσύνης και σήμερα είναι η απόδειξη ότι το κράτος μπορεί να αλλάξει, να εξελίσσεται και να σέβεται τον χρόνο του πολίτη. Ο πολίτης δεν χρειάζεται, πλέον, να γνωρίζει πού βρίσκεται μια δημόσια υπηρεσία, αν το πρωτόκολλο είναι στον πρώτο όροφο ή στο ισόγειο ή αν έχει υπογράψει ο διευθυντής. Απλώς γνωρίζει ότι η υπηρεσία είναι εκεί και λειτουργεί 24/7».

Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της αποτίμησης από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ο υπουργός ανέφερε: «Σήμερα το gov.gr διαθέτει 2.257 ψηφιακές υπηρεσίες. Η ουσία, όμως, βρίσκεται στις καθημερινές στιγμές που κερδίζουν οι πολίτες: Σε μια μετακίνηση στην Αθήνα που δεν χρειάστηκε να γίνει, σε μια ουρά στην Κρήτη που καταργήθηκε, σε ένα πιστοποιητικό στον Έβρο που βγήκε επιτόπου με ένα κλικ». Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι «η ψηφιοποίηση οδήγησε σε μια εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ύψους 312 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο χρόνος ολοκλήρωσης των διαδικασιών μειώθηκε κατά 97% για τη δημόσια διοίκηση».

Για τις νέες τεχνολογίες, ο κ. Παπαστεργίου τόνισε την επιτυχία του ψηφιακού βοηθού: «Ήταν το gov.gr που έφερε για πρώτη φορά την Τεχνητή Νοημοσύνη στο ελληνικό Δημόσιο με τον ψηφιακό βοηθό mAIgov, ο οποίος έχει απαντήσει μέχρι σήμερα σε 4,5 εκατομμύρια ερωτήσεις». Κλείνοντας, έδωσε το στίγμα για το μέλλον της δημόσιας διοίκησης: «Φέρνουμε κάτι πολύ σημαντικό: Την ακόμη πιο προσωποποιημένη πληροφόρηση του πολίτη για τα αιτήματά του. Ο πολίτης δεν θα χρειάζεται να αποδεικνύει κάθε φορά ποιος είναι και τι κάνει. Μέσω του gov.gr θα έχει μια πλήρη εικόνα της πορείας της υπόθεσής του: Ποιος είναι αρμόδιος, πώς προχωράει και πότε θα ολοκληρωθεί. Γιατί αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουμε: Μια Ελλάδα πιο γρήγορη και πιο αποτελεσματική».

Κυρ. Πιερρακάκης: «Το gov.gr είναι η ιστορία μιας χώρας που αποφάσισε να αλλάξει»

Σε μία φορτισμένη αναδρομή στην πορεία της ψηφιακής επανάστασης στην Ελλάδα, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών & πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος είχε διατελέσει υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης πριν τον κ. Παπαστεργίου, περιέγραψε τη διαδρομή από το «δεν γίνεται» στην οικοδόμηση ενός κράτους που σέβεται τον πολίτη. «Όταν οι μεγάλες αλλαγές ξεκινούν μοιάζουν μικρές, όταν πετυχαίνουν μοιάζουν αυτονόητες», επεσήμανε.

Ξεκινώντας την ομιλία του, ο κ. Πιερρακάκης μίλησε για τις ρίζες του εγχειρήματος, πριν τις εκλογές του 2019, όταν μία μικρή ομάδα προσπαθούσε να απαντήσει σε ένα θεμελιώδες ερώτημα που είχε θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης: «Μπορεί η Ελλάδα να αποκτήσει ένα κράτος που να λειτουργεί αλλιώς;».

Για τον υπουργό, η επιτυχία του gov.gr δεν μετριέται μόνο με αριθμούς, αλλά με την αλλαγή της καθημερινότητας.

«Εκείνο που είχε σημασία ήταν το να παραχθεί αποτέλεσμα. Να δημιουργηθούν υπηρεσίες, να λυθούν προβλήματα, απλά και καθημερινά, να αποδείξουμε ότι το κράτος μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά», δήλωσε, συμπληρώνοντας πως ο στόχος ήταν «να μετατραπεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός από σύνθημα σε καθημερινή πραγματικότητα για κάθε πολίτη».

Αναφερόμενος στην αρχή της θητείας του, ο κ. Πιερρακάκης θυμήθηκε την αγωνία για τη λειτουργία του 112: «Είχαν προηγηθεί το Μάτι και η Μάνδρα, είχαν χαθεί ζωές και ήταν σαφές ότι η τεχνολογία ήταν ένα εργαλείο το οποίο μπορούσε να προστατεύσει ανθρώπους».

Στη συνέχεια, στάθηκε στην άυλη συνταγογράφηση, η οποία, όπως εξήγησε, «αποτέλεσε ένα από τα θεμέλια πάνω στα οποία θα χτιζόταν όλο το ψηφιακό οικοσύστημα της χώρας», αν και αρχικά κανείς δεν γνώριζε ότι θα γινόταν η πλέον κρίσιμη υπηρεσία κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε τη φιλοσοφική αλλαγή που έφερε το gov.gr: «Για δεκαετίες ο πολίτης έπρεπε να προσαρμόζει τη ζωή του στις ανάγκες του κράτους… Το gov.gr γεννήθηκε από μια διαφορετική ιδέα: Ότι επιτέλους το κράτος πρέπει να προσαρμόζει εκείνο στον πολίτη. Αυτό ήταν το πραγματικό στοίχημα και το στοίχημα αυτό κερδήθηκε».

Επίσης, στάθηκε στην ψυχολογική επίδραση της μεταρρύθμισης: «Οι πολίτες άρχισαν να θεωρούν αυτονόητο ότι μια δημόσια υπηρεσία μπορεί να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί από το κινητό τους τηλέφωνο. Άρχισαν να θεωρούν δεδομένο ότι το κράτος είναι γρήγορο, αποτελεσματικό και σέβεται τον χρόνο τους. Και όταν αλλάζουν οι προσδοκίες μιας κοινωνίας, αλλάζουν και οι δυνατότητές της».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην επόμενη μέρα, σημειώνοντας πως η Ελλάδα διαθέτει, πλέον, την εμπειρία για τη μεγάλη μετάβαση: «Αν τα πρώτα έξι χρόνια του gov.gr απέδειξαν ότι η Ελλάδα μπορεί να ψηφιοποιήσει το κράτος της, τα επόμενα χρόνια θα αποδείξουν ότι μπορεί να αξιοποιήσει την τεχνολογία για να γίνει μια χώρα πιο αποτελεσματική, πιο δίκαιη και πιο παραγωγική. Το gov.gr μάς έκανε να πιστέψουμε ξανά πως η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει. Και όταν μια χώρα το πιστέψει αυτό, τότε πολύ λίγα πράγματα είναι αδύνατα. Τότε, από το “δεν γίνεται” με το οποίο μια ολόκληρη γενιά μεγάλωσε, μπορείς κάλλιστα να σβήνεις το “δεν”».

Ν. Παπαθανάσης: «Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ο “κινητήρας” πίσω από τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας»

Στον καθοριστικό ρόλο των εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων, με έμφαση στο Ταμείο Ανάκαμψης, εστίασε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας για τα έξι χρόνια του gov.gr. «Η Ελλάδα επέλεξε να μη μείνει στο παρελθόν, αλλά να περάσει στο μέλλον», τόνισε.

Ο κ. Παπαθανάσης περιέγραψε την ψηφιακή πύλη ως την «πιο ορατή έκφραση μιας νέας αντίληψης του κράτους», λέγοντας ότι η επαφή του πολίτη με τη διοίκηση δεν είναι, πλέον, συνυφασμένη με την ταλαιπωρία. «Το gov.gr δεν είναι απλώς μια τεχνολογική καινοτομία. Είναι η κεντρική επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη να χτίσουμε ένα κράτος πιο σύγχρονο, πιο αποτελεσματικό, πιο φιλικό και πιο δίκαιο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παρουσιάζοντας τα οφέλη της ψηφιοποίησης, ο αναπληρωτής υπουργός επεσήμανε τη σημασία των ωρών που κερδίζουν οι πολίτες: «Οι αριθμοί αυτοί δεν είναι απλώς στατιστικά στοιχεία. Είναι ώρες που δεν χάθηκαν σε αναμονές, είναι πολίτες που δεν ταλαιπωρήθηκαν, είναι επιχειρήσεις που εξυπηρετήθηκαν ταχύτερα, είναι ένα κράτος που λειτουργεί καλύτερα».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη μετάβαση σε μία νέα εποχή εξυπηρέτησης: «Από την παροχή υπηρεσιών περνάμε σε μια πιο προσωποποιημένη, πιο άμεση και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση για πολίτες και επιχειρήσεις. Αυτή ακριβώς είναι η ουσία του ψηφιακού μετασχηματισμού που υλοποιείται σήμερα χάρη στους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, αλλά ιδιαίτερα χάρη στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Ο κ. Παπαθανάσης έκανε μία αναλυτική αναφορά στα ψηφιακά έργα που αλλάζουν τη χώρα:

Για τις επιχειρήσεις: «Με τη στήριξη πάνω από 90.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επιδοτήθηκαν για να αποκτήσουν ψηφιακά εργαλεία και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές».

Για τις υποδομές: «Με δυνατότητες για γρήγορο ίντερνετ μέσω των προγραμμάτων Fiber to the Home και του Gigabit Voucher».

Για την υγεία και τη δικαιοσύνη: «Με τον εθνικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας, την τηλεϊατρική… αλλά και την επιτάχυνση διαδικασιών στη δικαιοσύνη που για χρόνια καθυστερούσαν, μέσω της ψηφιοποίησης των αρχείων».

Για την εργασία: «Με την ψηφιοποίηση του ιστορικού ασφάλισης, το νέο ΟΠΣ του ΕΦΚΑ και το σύστημα “‘Ατλας” για ταχύτερη απονομή συντάξεων».

«Ένα ενιαίο ψηφιακό σύστημα για όλους»

Κλείνοντας, ο αναπληρωτής υπουργός υπογράμμισε ότι όλα αυτά τα επιμέρους έργα αποτελούν μέρος ενός μεγαλύτερου σχεδίου: «Το βασικό στοιχείο είναι ότι όλα αυτά τα έργα διασυνδέονται μεταξύ τους. Δημιουργούν ένα ενιαίο ψηφιακό σύστημα που απλοποιεί και βελτιώνει την καθημερινή εξυπηρέτηση».

«Μπαίνουμε στον όγδοο χρόνο διακυβέρνησης, έξι χρόνια gov.gr και δεν σταματάμε. Συνεχίζουμε, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό είναι το κράτος που αξίζουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες», κατέληξε ο κ. Παπαθανάσης.

Δ. Αναγνωστόπουλος: «Το νέο CRM δημιουργεί την ενιαία καρτέλα του πολίτη – Ένα κράτος που θυμάται και εξυπηρετεί άμεσα»

Στην παρουσίαση του νέου συστήματος CRM, το οποίο αποτελεί το επόμενο μεγάλο βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, προχώρησε ο γγ Πληροφοριακών Συστημάτων, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Όπως ανέφερε, το CRM βασίζεται στην ίδια «συνταγή επιτυχίας» με το gov.gr, στοχεύοντας σε μία προσωποποιημένη και πολυκαναλική εξυπηρέτηση του πολίτη.

«Το gov.gr αποτελεί την ενιαία πύλη της δημόσιας διοίκησης, με ένα ενιαίο κέντρο διαλειτουργικότητας που επιτρέπει σε πολίτες και επιχειρήσεις να εξυπηρετούνται χωρίς να χρειάζεται να προσκομίζουν πιστοποιητικά και βεβαιώσεις», σημείωσε ο κ. Αναγνωστόπουλος, τονίζοντας ότι μόνο το 2025 αναμένονται 700 εκατομμύρια διαλειτουργικότητες.

Ο γγ εξήγησε ότι το νέο CRM αναβαθμίζει το gov.gr, δημιουργώντας την «ενιαία καρτέλα του πολίτη».

«Ο πολίτης, για πρώτη φορά, έχει τη δυνατότητα να βλέπει τις υποθέσεις που τον αφορούν, τα ραντεβού που έχει κλείσει, δηλαδή τις αιτήσεις και τις συναλλαγές του με το Δημόσιο. Μπορεί, επίσης, να βλέπει τις υπηρεσίες που συχνά επισκέπτεται, όπως ακριβώς θα έκανε σε οποιαδήποτε πλατφόρμα ηλεκτρονικών αγορών», επεσήμανε.

Σύμφωνα με τον κ. Αναγνωστόπουλο, αυτή η καρτέλα θα συγκεντρώνει όλα τα βασικά στοιχεία του πολίτη, καθώς και τις αξιολογήσεις που έχει πραγματοποιήσει για τους δημόσιους φορείς, προσφέροντας μία συνολική εικόνα της σχέσης του με το κράτος.

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου συστήματος είναι η ομοιογένεια στην πληροφόρηση, ανεξάρτητα από το μέσο επικοινωνίας: «Παρέχεται μια ενιαία πολυκαναλική εξυπηρέτηση. Είτε μέσω ΚΕΠ είτε μέσω gov.gr είτε μέσω τηλεφωνικής εξυπηρέτησης ή ενός AI chatbot, ο υπάλληλος θα γνωρίζει ακριβώς τα ίδια δεδομένα και θα μπορεί να εξυπηρετήσει με τις ίδιες συνθήκες. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι σε κάθε κανάλι επικοινωνίας υπάρχει η ίδια πληροφορία».

Αναφερόμενος στο παρελθόν, ο γγ σχολίασε: «Μέχρι τώρα, ένας υπάλληλος ήξερε κάποια στοιχεία, ένας άλλος ήξερε κάποια άλλα… Η δυνατότητα να έχει κανείς ενιαία πληροφόρηση απλώς δεν υπήρχε. Είναι κάτι που παρέχεται τώρα με μοναδικό τρόπο».

Το CRM θα επιτρέπει, επίσης ,στο κράτος να δρα προνοητικά, ενημερώνοντας τους πολίτες για θέματα που τους αφορούν άμεσα: «Το CRM παρέχει τη δυνατότητα στους φορείς να δημιουργούν με ενιαίο τρόπο και με ασφάλεια καμπάνιες προς όφελος του πολίτη. Για παράδειγμα, ενημέρωση για το Youth Pass ή για προληπτικές εξετάσεις. Συμβάλλουμε έτσι σε ένα κράτος το οποίο δρα προληπτικά και εξυπηρετεί τον πολίτη χωρίς αυτός να χρειάζεται να κάνει ενέργειες όπως συνήθως».

Κλείνοντας, ο κ. Αναγνωστόπουλος υπογράμμισε ότι το CRM είναι το «επόμενο βήμα» όπου το Δημόσιο λειτουργεί με ενιαίο τρόπο και «θυμάται» τις υποθέσεις του πολίτη. «Η επιτυχία του CRM βασίζεται στην καλή συνεργασία των δημόσιων φορέων. Μέχρι τώρα κινηθήκαμε μπροστά και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, δημιουργώντας καλές διεθνείς πρακτικές που έφεραν τη χώρα μας πρώτη στον βαθμό βελτίωσης παροχής ψηφιακών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση», σημείωσε.

Άκ. Σκέρτσος Θ. Λιβάνιος: «Στόχος μας ένα κράτος γρήγορο, αποτελεσματικό και… στο κινητό μας»

Την ανάγκη για έναν διαρκή εκσυγχρονισμό του κράτους, ο οποίος υπερβαίνει την απλή ψηφιοποίηση και στοχεύει στην ουσιαστική απλούστευση των διαδικασιών, τόνισαν ο Άκης Σκέρτσος και ο Θόδωρος Λιβάνιος. Οι δύο Υπουργοί εστίασαν στη νέα εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και στον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην καθημερινή εξυπηρέτηση του πολίτη.

Ο κ. Σκέρτσος ξεκίνησε την τοποθέτησή του με μία παραδοχή: «Οφείλουμε μια συγγνώμη στους Έλληνες πολίτες, διότι καθυστερήσαμε για δεκαετίες να προσφέρουμε το αυτονόητο: Υπηρεσίες ποιότητας, ταχύτητας και αποτελεσματικότητας». Επεσήμανε ότι η Ελλάδα έχει, πλέον, το σχέδιο και τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης για να καλύψει το χαμένο έδαφος.

Απαντώντας στο αν η ψηφιοποίηση απλώς μετέφερε τη γραφειοκρατία από το γκισέ στην οθόνη, ο υπουργός Επικρατείας ήταν σαφής: «Μαζί με την ψηφιοποίηση έρχεται και η απλούστευση. Η τεχνολογία μάς αναγκάζει να σκεφτούμε πιο απλά. Κάθε φορά που αναλαμβάνουμε ένα έργο, σκεφτόμαστε τι μπορεί να μειωθεί ως προς το γραφειοκρατικό βάρος… Δεν ψηφιοποιούμε το χάος ή τη γραφειοκρατία, αντίθετα τα απλοποιούμε και τα ψηφιοποιούμε ταυτόχρονα».

Ο κ. Λιβάνιος αναφέρθηκε στη σημασία της διαλειτουργικότητας για τους δήμους, φέροντας ως παράδειγμα την εγγραφή παιδιών σε παιδικούς σταθμούς: «Το 2019, ένας γονιός χρειαζόταν περισσότερα χαρτιά για να γράψει το παιδί του στον παιδικό σταθμό απ’ ό,τι για να αγοράσει σπίτι. Αυτό λύθηκε. Πλέον, όλα τα δεδομένα αντλούνται αυτόματα από την ΑΑΔΕ, τον ΕΦΚΑ και την Εργάνη. Είναι μια εντελώς άλλη φιλοσοφία που διευκολύνει την αυτοδιοίκηση και τον πολίτη». Συμπλήρωσε πως ο ψηφιακός μετασχηματισμός επιτρέπει στο κράτος να στοχεύει καλύτερα τις ανάγκες του: «Η ψηφιοποίηση μάς δίνει τη δυνατότητα να κατευθύνουμε τις προσλήψεις εκεί που υπάρχει πραγματική ανάγκη, όπως γιατρούς και δασκάλους, αντί για διοικητικούς υπαλλήλους που απλώς βάζουν σφραγίδες».

Για τον κ. Σκέρτσο, η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ο επόμενος μεγάλος σταθμός: «Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει την επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης… Μπαίνουμε σε αυτήν την εποχή με τις καλύτερες προϋποθέσεις ώστε να μη χάσουμε και αυτό το τρένο. Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αυξήσει εκθετικά την παραγωγικότητα του ελληνικού Δημοσίου και της οικονομίας συνολικά». Περιγράφοντας το κράτος του μέλλοντος, ο υπουργός Επικρατείας υπογράμμισε: «Θέλουμε ένα κράτος που να μην ταλαιπωρεί καθόλου τους πολίτες, να είναι ενιαίο, να μη μιλάει διαφορετικές γλώσσες από υπηρεσία σε υπηρεσία, να είναι γρήγορο και να είναι στο κινητό μας».

Ο κ. Λιβάνιος έκλεισε τονίζοντας τη σημασία της διακίνησης πληροφοριών αντί εγγράφων: «Το μεγάλο βήμα είναι η ψηφιακή διακίνηση πληροφοριών. Όλες οι πληροφορίες θα αντλούνται αυτόματα, χωρίς έγγραφα, ώστε να είναι διαθέσιμες στη δημόσια υπηρεσία για να κάνει τη δουλειά της. Η ψηφιοποίηση είναι μετρήσιμα αποτελέσματα και εργαλείο βελτίωσης των υπηρεσιών μας».