ΧΑ:-Οι-2360-μονάδες-αποτελούν-την-κοντινότερη-αντίσταση-για-το-ΓΔ

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Υποχώρηση κατά 0,13% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2352,54 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 266,2 εκ. ευρώ.

Οι πωλητές οδήγησαν στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης το ΓΔ στο χαμηλό ημέρας των 2324 μονάδων στον απόηχο των νέων συγκρούσεων στη Μ. Ανατολή.

Όμως, οι αγοραστές με οδηγό τις τράπεζες έφεραν σταδιακά το ΓΔ σε θετικό έδαφος και στο υψηλό της ημέρας των 2364 μονάδων περί τις 15.30μμ με το σκηνικό της Μ. Ανατολής πάλι να αλλάζει.

Ωστόσο, στις δημοπρασίες καταγράφηκαν τελικά μικρές απώλειες. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,750% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται πτωτικά.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,68%) κατέγραψε κέρδη με την Alpha Bank (+1,94%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Eurobank (+1,39%), η Πειραιώς (+1,36%) η ΔΕΗ (+0,37%), ο ΟΤΕ (+0,44%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+0,23%) αλλά και η Profile (+2,32%) με την Infoquest (+1,59%) από τις λοιπές μετοχές.

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Allwyn (-3,66%), η Cenergy (-1,68%), o Aktor (-2,06%), ο Τιτάν (-1,50%), η Aegean (-1,90%), το ΔΑΑ (-1,26%), η Helleniq Energy (-1,17%), η ΕΛΧΑ (-1,93%), το Jumbo (-2,17%), o Σαράντης (-1,57%) και η Βιοχάλκο (-3,12%). Απολογιστικά, 35 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 67 εκείνων που υποχώρησαν. Ξεκινάει σήμερα η διαπραγμάτευση του εταιρικού ομολόγου της Lamda Development, ενώ αποκόπτεται μέρισμα ανά μετοχή €14,60 για τον Καρέλια και €0,10 για τη ΓΕΒΚΑ.

Η ανοδική αντίδραση των δεικτών στη Wall Street με οδηγό τον τεχνολογικό κλάδο είναι πιθανό να οδηγήσει σε ανάλογη κίνηση και στο Χ.Α., με τις 2360 μονάδες να αποτελούν την κοντινότερη αντίσταση για το Γ.Δ.

Επιχειρηματικά νέα

ΕΛΣΤΑΤ: Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιαν.-Απριλίου 2026 ανήλθε σε €10.439,3 εκ., – 8,0%. Η συνολική αξία των εισαγωγών ανήλθε σε €28.210,8 εκ., +3,3%. Η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε σε €17.771,5 εκ., +11,3%.

Wood: Χάνει το momentum η ελληνική οικονομία λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στη Μ. Ανατολή – Στο καλό σενάριο ανάπτυξη 2% φέτος, δεν αποκλείεται επιβράδυνση στο 1,4%.

Jefferies: Discount 15% για τις ελληνικές τράπεζες έναντι της Ευρώπης. Διατηρεί σύσταση «Buy» για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, εκτιμώντας ότι επωφελούνται από ένα από τα ισχυρότερα μακροοικονομικά περιβάλλοντα στην Ευρώπη. Βλέπει ισχυρή ανάπτυξη και αυξημένη πιστωτική επέκταση.

Morgan Stanley: Στις κορυφαίες επιλογές για τις αγορές της περιοχής EEMEA (Αναδυόμενη Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) αναδεικνύεται η Ελλάδα. Αναβαθμίζει τη θέση της χώρας στην κατάταξη των

αγορών και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις ελληνικές τράπεζες.

Motor Oil: Προς έκδοση νέου πενταετούς ομολόγου έως 400 εκατ. ευρώ. Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την αποπληρωμή υφιστάμενων ομολογιών που λήγουν το 2026 και για την κάλυψη σχετικών εξόδων.

Jumbo: οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου τον Μάιο αυξήθηκαν κατά περίπου +4%, όσο και για το σύνολο του 5μηνου Ιαν.–Μαΐου 2026.