Ψήφος εμπιστοσύνης στον ΑΔΜΗΕ από τη Eurobank Equities: Νέα τιμή-στόχος €4,4 και σύσταση αγοράς

Σε σημαντική αναβάθμιση της επενδυτικής της άποψης για τον ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών προχώρησε η Eurobank Equities, αυξάνοντας την τιμή-στόχο της μετοχής στα 4,4 ευρώ από 3,66 ευρώ προηγουμένως και διατηρώντας τη σύσταση «αγορά» (buy).

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι το επικαιροποιημένο επενδυτικό πρόγραμμα του Διαχειριστή για την περίοδο 2026-2029 αλλάζει ουσιαστικά τα χαρακτηριστικά της εταιρείας, μετατρέποντάς την από μια παραδοσιακή μερισματική επένδυση σε έναν από τους πλέον ελκυστικούς ευρωπαϊκούς φορείς ρυθμιζόμενης ανάπτυξης στον τομέα των ενεργειακών υποδομών.

Η Eurobank Equities αναθεώρησε τις προβλέψεις της ώστε να ενσωματώσει το νέο επενδυτικό πλάνο του ΑΔΜΗΕ, το οποίο προβλέπει σημαντική επιτάχυνση της ανάπτυξης της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης (RAB).

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, η RAB αναμένεται να αυξηθεί από 3,4 δισ. ευρώ το 2025 σε 6,9 δισ. ευρώ έως το 2029, προσεγγίζοντας τον επίσημο στόχο του ΑΔΜΗΕ για 7 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή συνεπάγεται μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 20% για την περίοδο 2026-2029.

Η σημαντική διεύρυνση της περιουσιακής βάσης αναμένεται να ενισχύσει αισθητά τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) προβλέπεται να αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό άνω του 20%, ενώ τα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα εμφανίσουν μέση ετήσια άνοδο περίπου 30% έως το 2029. Η δυναμική αυτή ενισχύεται τόσο από την αύξηση της RAB όσο και από τη δυνατότητα κεφαλαιοποίησης τόκων, η οποία περιορίζει το χρηματοοικονομικό κόστος.

Στο επίκεντρο οι επενδύσεις στο δίκτυο και η ενεργειακή μετάβαση

Οι αναλυτές υπογραμμίζουν ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στον κομβικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο ΑΔΜΗΕ στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας.

Η ενίσχυση των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η διασύνδεση νέων έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και η αύξηση της ανθεκτικότητας του ηλεκτρικού συστήματος αποτελούν βασικούς πυλώνες του νέου αναπτυξιακού σχεδίου.

Παρά τους κινδύνους που συνοδεύουν την υλοποίηση ενός τόσο μεγάλου επενδυτικού προγράμματος, η Eurobank Equities θεωρεί ότι οι προϋποθέσεις επιτυχίας είναι σήμερα ευνοϊκότερες σε σχέση με το παρελθόν. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν η ενισχυμένη χρηματοδοτική ορατότητα μετά την κεφαλαιακή ενίσχυση, οι ευνοϊκότεροι όροι δανεισμού στην εγχώρια αγορά, η στήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, οι διαθέσιμες επιδοτήσεις και η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στις διαδικασίες προμηθειών για κρίσιμες ηλεκτρικές διασυνδέσεις.

Με βάση αυτές τις παραμέτρους, η χρηματιστηριακή κατατάσσει τον ΑΔΜΗΕ ανάμεσα στις πλέον ελκυστικές επενδυτικές περιπτώσεις ρυθμιζόμενων υποδομών στην Ευρώπη, καθώς ο αναμενόμενος ρυθμός αύξησης της RAB υπερβαίνει κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του κλάδου, ο οποίος διαμορφώνεται περίπου στο 9%.

Το σχέδιο της αύξησης κεφαλαίου

Κεντρικό στοιχείο του σχεδιασμού αποτελεί η κεφαλαιακή ενίσχυση ύψους 1 δισ. ευρώ στη θυγατρική εταιρεία (OpCo), η οποία θα ακολουθήσει την ολοκλήρωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στη μητρική εταιρεία, ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.

Η μητρική θα συμμετάσχει με 500 εκατ. ευρώ ώστε να διατηρήσει το ποσοστό 51% που κατέχει σήμερα. Αντίστοιχα, το Ελληνικό Δημόσιο και η State Grid θα καλύψουν αναλογικά τις δικές τους συμμετοχές, διατηρώντας τα ποσοστά 25% και 24% αντίστοιχα.

Το μοντέλο της Eurobank Equities βασίζεται στην παραδοχή ότι η αύξηση κεφαλαίου της μητρικής θα πραγματοποιηθεί στα 3,7 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή με έκπτωση περίπου 7% σε σχέση με την πρόσφατη χρηματιστηριακή τιμή. Υπό αυτές τις συνθήκες εκτιμάται ότι θα εκδοθούν περίπου 143 εκατ. νέες μετοχές, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό μετοχών στις 375 εκατ.

Για όσους μετόχους δεν συμμετάσχουν στην αύξηση, η απομείωση της συμμετοχής τους υπολογίζεται κοντά στο 38%, ενώ όσοι συμμετάσχουν θα διατηρήσουν αναλογικά την οικονομική τους έκθεση στην εταιρεία.

Γρήγορη ανάκαμψη των κερδών μετά την ΑΜΚ

Παρά την αύξηση του αριθμού των μετοχών, η Eurobank Equities εκτιμά ότι η επέκταση της ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης θα επιτρέψει στα κέρδη ανά μετοχή να ανακάμψουν ταχύτατα.

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου, τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) προβλέπεται να αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό 16% την περίοδο 2025-2029.

Παράλληλα, η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης θα μειώσει άμεσα τον δείκτη καθαρού δανεισμού προς RAB κάτω από το 20%, πριν αυτός κινηθεί σταδιακά προς το 60% έως το 2029, επίπεδο που θεωρείται συγκρίσιμο με αντίστοιχες ευρωπαϊκές εταιρείες του κλάδου.

Περιθώρια περαιτέρω ανόδου για τη μετοχή

Η μετοχή του ΑΔΜΗΕ έχει ήδη καταγράψει σημαντική άνοδο το τελευταίο διάστημα, περιορίζοντας αισθητά το discount 20%-30% σε σχέση με τη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση που παρατηρούνταν προηγουμένως.

Παρόλα αυτά, εξακολουθεί να διαπραγματεύεται χαμηλότερα από τα επίπεδα αποτίμησης των ευρωπαϊκών ομοειδών εταιρειών, οι οποίες εμφανίζουν premium άνω του 20%-30% στον δείκτη EV/RAB.

Με βάση τα νέα δεδομένα, η Eurobank Equities αναπροσαρμόζει την τιμή-στόχο στα 4,4 ευρώ ανά μετοχή σε βάση μετά την αύξηση κεφαλαίου (post-money), εφαρμόζοντας premium περίπου 7% επί της εκτιμώμενης RAB στο τέλος του 2027, εξαιρώντας το έργο Great Sea Interconnector (GSI).

Η χρηματιστηριακή θεωρεί ότι η προσέγγιση αυτή παραμένει συντηρητική και αφήνει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω αναβάθμισης της αποτίμησης, καθώς θα μειώνεται η αβεβαιότητα γύρω από τη χρηματοδότηση των έργων και οι επενδύσεις θα μετατρέπονται σταδιακά σε περιουσιακά στοιχεία, κέρδη και μερίσματα.