Allwyn: H ανάπτυξη που δεν φτάνει στον μέτοχο

Η Allwyn (πρώην ΟΠΑΠ, ΧΑ: ALWN) παρουσίασε στις 4 Ιουνίου τα πρώτα της προκαταρκτικά, μη ελεγμένα αποτελέσματα ως ενιαίο, διεθνοποιημένο σχήμα. Στην επιφάνεια, τα νούμερα φαντάζουν ισχυρά: καθαρά έσοδα €1,204 δισ. (+21%) και προσαρμοσμένα EBITDA €443 εκατ. (+24%). Κάτω από την επιφάνεια, όμως, το τρίμηνο επιβεβαιώνει σχεδόν σημείο προς σημείο τις επιφυλάξεις που έχουμε καταγράψει εδώ και μήνες — και που πλέον ενστερνίζονται και οι ίδιοι οι θεσμικοί αναλυτές που κάποτε στήριζαν τη μετοχή.

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Το ζήτημα δεν είναι αν η νέα Allwyn μεγαλώνει. Είναι πώς μεγαλώνει, με τι κόστος και ποιος πληρώνει τον λογαριασμό — και η απάντηση, στο πρώτο επίσημο τρίμηνο, είναι αμήχανη για όποιον αγόρασε το παλιό αφήγημα της αμυντικής, υψηλομερισματικής μετοχής.

1. Η αύξηση είναι αγορασμένη, όχι παραγόμενη

Το +21% στα έσοδα και το +24% στα EBITDA δεν προέρχονται από οργανική δύναμη. Προέρχονται κατά κύριο λόγο από την εξαγορά της PrizePicks, που ενοποιείται από τις 16 Ιανουαρίου.

Αφαιρώντας τη συνεισφορά της PrizePicks (€178 εκατ. εσόδων), η οργανική αύξηση εσόδων πέφτει στο 3,5% — και αυτή πάνω σε ένα τρίμηνο που η ίδια η εταιρεία παραδέχεται ότι ευνοήθηκε από ευνοϊκά αθλητικά αποτελέσματα.

— και αυτή πάνω σε ένα τρίμηνο που η ίδια η εταιρεία παραδέχεται ότι ευνοήθηκε από ευνοϊκά αθλητικά αποτελέσματα. Στα EBITDA, η PrizePicks πρόσθεσε €63 εκατ. Χωρίς αυτήν, η αύξηση συρρικνώνεται σε +6%. Το «underlying +11%» που προβάλλει η διοίκηση προκύπτει μόνο αφού αφαιρεθούν επιπλέον η αυξημένη φορολογία στην Αυστρία και οι ζημιές εκκίνησης στη Σλοβακία.

Με άλλα λόγια: η ανάπτυξη που παρουσιάζεται ως «δυναμική» είναι σε μεγάλο βαθμό λογιστική συνέπεια μιας εξαγοράς που χρηματοδοτήθηκε με δανεικά. Αφαιρέστε το inorganic κομμάτι και μένει ένας όμιλος που μεγεθύνεται με μονοψήφιο ρυθμό.

2. Το κρυμμένο κόστος: τα κέρδη ανά μετοχή κατέρρευσαν 38%

Εδώ βρίσκεται το πιο αποκαλυπτικό στοιχείο του τριμήνου, και αυτό που η ανακοίνωση φροντίζει να μην βάλει στους τίτλους.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (Adjusted EPS) διαμορφώθηκαν στα €0,21, έναντι €0,34 που ήταν το αντίστοιχο μέγεθος του ΟΠΑΠ ένα χρόνο πριν — πτώση 38%.

Πώς συμβαίνει αυτό, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους αυξήθηκαν κατά 37% (στα €169 εκατ. από €123 εκατ.); Η απάντηση είναι μία λέξη: αραίωση. Ο σταθμισμένος αριθμός μετοχών εκτινάχθηκε σε 794,8 εκατ. από 358,6 εκατ. — υπερδιπλασιάστηκε. Η συνένωση δηλαδή πρόσθεσε κέρδη, αλλά πρόσθεσε ακόμη περισσότερες μετοχές για να τα μοιραστούν. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο μέτοχος του παλιού ΟΠΑΠ κρατά σήμερα ένα κομμάτι μιας μεγαλύτερης πίτας — που του αναλογεί όμως κατά ένα τρίτο λιγότερο σε όρους κέρδους ανά μετοχή.

3. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές μισεύτηκαν

Για μια μετοχή που επί δεκαετία πουλούσε «μέρισμα και ταμειακές ροές», η εικόνα της ρευστότητας είναι ανησυχητική. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές (free cash flow) σε look-through βάση έπεσαν στα €127 εκατ. από €258 εκατ. — μείωση 51%.

Παράλληλα, τα προσαρμοσμένα χρηματοοικονομικά κόστη αυξήθηκαν κατά 68%, στα €94 εκατ., αντανακλώντας το υψηλότερο μεικτό χρέος από τη χρηματοδότηση της PrizePicks και τις εισφορές στη LottoItalia. Όσο πιο μοχλευμένος γίνεται ο όμιλος, τόσο μεγαλύτερο μέρος των κερδών απορροφά απλώς η εξυπηρέτηση του χρέους — πριν φτάσει στον μέτοχο.

4. Η μόχλευση: το αμελητέο έγινε βαρίδι

Αυτό είναι το σημείο όπου το νέο επενδυτικό προφίλ διαφέρει ριζικά από το παλιό. Ο ΟΠΑΠ προ συμφωνίας ήταν ουσιαστικά αχρεοκόπητος, με δείκτη καθαρού χρέους προς EBITDA περί τις 0,2 φορές. Η νέα Allwyn αναφέρει καθαρό χρέος (με μισθώσεις) €5,35 δισ., από €3,15 δισ. έναν χρόνο πριν.

Και εδώ τα νούμερα αρχίζουν να αποκλίνουν επικίνδυνα ανάλογα με το ποιος μετράει:

Η εταιρεία παρουσιάζει μόχλευση 2,8x , αλλά μόνο αφού υπολογίσει το EBITDA σε pro forma βάση, σαν να ανήκε η PrizePicks ολόκληρο το δωδεκάμηνο.

παρουσιάζει μόχλευση , αλλά μόνο αφού υπολογίσει το EBITDA σε pro forma βάση, σαν να ανήκε η PrizePicks ολόκληρο το δωδεκάμηνο. Η Citi υπολογίζει τον πραγματικό δείκτη στο τέλος τριμήνου στις 3,2x , από 2,7x στο τέλος του 2025.

υπολογίζει τον πραγματικό δείκτη στο τέλος τριμήνου στις , από 2,7x στο τέλος του 2025. Η J.P. Morgan βλέπει μόχλευση 3,4x για το 2026 — πάνω και από τον μέσο όρο του κλάδου (2,7x) — και δεν αναμένει επιστροφή στον στόχο των 2,5x πριν από το 2028 ή το 2029.

Δηλαδή: ένας τριετής ορίζοντας απομόχλευσης, για μια μετοχή που η παραδοσιακή της επενδυτική βάση την αγόραζε ακριβώς επειδή δεν είχε χρέος.

5. Τα «αδύναμα σημεία» που δεν φαίνονται στους τίτλους

Πίσω από το ενοποιημένο +24% κρύβονται επιμέρους εικόνες που δύσκολα χαρακτηρίζονται «ισχυρές»:

Ηνωμένο Βασίλειο: Τα προσαρμοσμένα EBITDA μειώθηκαν 56%, στα μόλις €4 εκατ., με το περιθώριο να καταρρέει στο 1,8% από 4,1%. Η Citi μιλά για «καμία ουσιαστική πρόοδο» στο τρίμηνο.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA μειώθηκαν 56%, στα μόλις €4 εκατ., με το περιθώριο να καταρρέει στο 1,8% από 4,1%. Η Citi μιλά για «καμία ουσιαστική πρόοδο» στο τρίμηνο. Βόρεια Αμερική / PrizePicks: Σε προσαρμοσμένη («100% basis») βάση, τα καθαρά έσοδα της PrizePicks υποχώρησαν 1% σε ετήσια βάση, ενώ τα λειτουργικά EBITDA της περιοχής βούλιαξαν στα €11 εκατ. από €87 εκατ. — μια πτώση που «εξαφανίζεται» μόνο χάρη σε προσαρμογές €87 εκατ., κυρίως κόστη της ίδιας της εξαγοράς.

Σε προσαρμοσμένη («100% basis») βάση, τα καθαρά έσοδα της PrizePicks υποχώρησαν 1% σε ετήσια βάση, ενώ τα λειτουργικά EBITDA της περιοχής βούλιαξαν στα €11 εκατ. από €87 εκατ. — μια πτώση που «εξαφανίζεται» μόνο χάρη σε προσαρμογές €87 εκατ., κυρίως κόστη της ίδιας της εξαγοράς. Λαχεία (το ιστορικό cash cow): Τα έσοδα από λαχεία στην ηπειρωτική Ευρώπη υποχώρησαν 11%.

Το πραγματικό αντίβαρο ήρθε από τη Betano (συμμετοχή με τη μέθοδο καθαρής θέσης), που πρόσθεσε €60 εκατ. κερδών (+43%) — μια εξάρτηση από μια συμμετοχή που η Allwyn δεν ελέγχει πλήρως.

Αξιοσημείωτο, τέλος, ότι οι προσαρμογές EBITDA διπλασιάστηκαν στα €107 εκατ. Όσο μεγαλώνει η απόσταση ανάμεσα στο «λειτουργικό» και στο «προσαρμοσμένο» EBITDA, τόσο πιο προσεκτικά πρέπει να διαβάζεται το δεύτερο.

6. Το buyback ως ομολογία, όχι ως δύναμη

Η διοίκηση συνόδευσε τα αποτελέσματα με πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών έως €150 εκατ. Διαβασμένο επιφανειακά, μοιάζει με ψήφο εμπιστοσύνης. Διαβασμένο προσεκτικά, είναι κάτι διαφορετικό: στην ίδια την ανακοίνωση, η εταιρεία παραδέχεται ότι το buyback αντανακλά χαμηλότερες από τις αναμενόμενες επενδύσεις σε εξαγορές, μετά την απόσυρση της συμφωνίας για τη Novibet.

Με άλλα λόγια, ο όμιλος που πουλά αφήγημα ραγδαίας ανάπτυξης δεν βρίσκει αρκετές αξιόλογες επενδυτικές ευκαιρίες για να διοχετεύσει εκεί τα κεφάλαια — και έτσι τα επιστρέφει στους μετόχους. Για έναν «growth» τίτλο, αυτό είναι αντίφαση.

7. Ο λογαριασμός μετά το τρίμηνο

Το πιο ανησυχητικό κομμάτι αφορά τις ταμειακές εκροές που έπονται της 31ης Μαρτίου και που θα βαρύνουν τα επόμενα τρίμηνα:

€456 εκατ. για την εξαγορά μετοχών όσων άσκησαν το δικαίωμα εξόδου (καταβλήθηκαν Απρίλιο).

για την εξαγορά μετοχών όσων άσκησαν το δικαίωμα εξόδου (καταβλήθηκαν Απρίλιο). €465 εκατ. εισφορά κεφαλαίου στη LottoItalia για την τελευταία δόση της άδειας.

εισφορά κεφαλαίου στη LottoItalia για την τελευταία δόση της άδειας. €60 εκατ. earnout για την εξαγορά της IWG.

earnout για την εξαγορά της IWG. €583 εκατ. σε μετρητά για την ειδική διανομή €0,80.

Για να καλυφθεί ένα μέρος αυτών, ο όμιλος άντλησε τον Απρίλιο νέο δανεισμό €470 εκατ. συν 94 εκατ. δολ. Και πάνω απ’ όλα παραμένει ο earnout της PrizePicks έως 1 δισ. δολ., πληρωτέος το 2029. Η εικόνα ρευστότητας, δηλαδή, επιδεινώνεται περαιτέρω αμέσως μετά το τρίμηνο που μόλις ανακοινώθηκε.

8. Η αγορά έχει ήδη ψηφίσει

Η μετοχική πορεία είναι ίσως η πιο αμείλικτη κριτική. Η μετοχή κατέγραψε χαμηλό τετραετίας στα €12,05 τον Μάιο, έχοντας χάσει περίπου 37% από τα ~€19 της ημέρας που η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνένωση. Παράλληλα, καταγράφηκε η πρώτη short θέση στην ιστορία της μετοχής, από τη Marble Bar Asset Management, ανοιγμένη γύρω στην ολοκλήρωση της συναλλαγής. Ακόμη και όσοι στήριξαν τη διανομή επανεπενδύοντας στα €13,47 βρέθηκαν γρήγορα ζημιωμένοι.

Το πιο καθοριστικό, όμως, ήταν η υποβάθμιση από την J.P. Morgan σε «Neutral» από «Overweight» τον Απρίλιο, με ρητή αιτιολογία τη μόχλευση και την απαιτητική αποτίμηση — με την τράπεζα να περικόπτει ταυτόχρονα τις εκτιμήσεις της για τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή κατά περίπου 38% για 2026-2027. Το δίχτυ ασφαλείας ενός εκ των πιο σοβαρών θεσμικών υποστηρικτών της μετοχής αποσύρθηκε.

Στα τρέχοντα επίπεδα (περί τα €13,3 στις 8 Ιουνίου, ανακάμπτοντας οριακά πάνω από τα €13), η μετοχή έχει ανακτήσει ελάχιστα — αλλά παραμένει βαθιά κάτω από κάθε επίπεδο της προσυγχωνευτικής εποχής.

9. Τι μετρά πραγματικά: η αποτίμηση των αναλυτών

Η ευθεία απόδειξη ότι το αφήγημα έχει αλλάξει βρίσκεται στις ίδιες τις τιμές-στόχους. Όσοι κάλυπταν τη μετοχή με στόχους κοντά ή πάνω από τα €20 πριν τη συνένωση, σήμερα συγκλίνουν σε ένα εύρος γύρω στα €13 — δηλαδή ουσιαστικά στα τρέχοντα επίπεδα, με μηδαμινό ή αρνητικό περιθώριο ανόδου στην τιμή και με τη συνολική «απόδοση» να εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από το μέρισμα.

Συγκριτικός πίνακας τιμών-στόχων

Οίκος Σύσταση Τιμή-στόχος Ημερομηνία Σχόλιο Citi (Maxim Nekrasov) Neutral €13,10 4 Ιουν 2026 Μετά το Q1· είχε ήδη κοπεί από €19,10 (Απρ.) και αρχικά €20 Eurobank Equities Hold €13,40 16 Απρ 2026 Έναρξη κάλυψης· ~10x EV/EBITDA 2026 J.P. Morgan Neutral (υποβάθμιση) περικοπή από €23,50 9 Απρ 2026 Υποβάθμιση από Overweight λόγω μόχλευσης· κοπή adj. EPS ~38%

Σημείωση: Η J.P. Morgan περιέκοψε την τιμή-στόχο της κατά την υποβάθμιση της 9ης Απριλίου από το επίπεδο των €23,50 (Overweight, Μάρτιος)· το ακριβές νέο επίπεδο δεν αποτυπώθηκε στη δημόσια κάλυψη που εξετάστηκε. Οι προσυγχωνευτικές τιμές-στόχοι (Citi €20, JPM €23,50) παρατίθενται για ιστορική σύγκριση και δεν ισχύουν πλέον.

Η σύγκλιση δεν είναι τυχαία. Και οι τρεις οίκοι περιγράφουν την ίδια αλλαγή: από έναν απλό, αχρεοκόπητο, υψηλομερισματικό εκδότη σε έναν σύνθετο, πολυεθνικό, μοχλευμένο όμιλο με χαμηλότερη ορατότητα στα περιθώρια και τριετή ορίζοντα απομόχλευσης.

Συμπέρασμα

Το πρώτο τρίμηνο ως ενιαία Allwyn δεν ήταν «κακό» — ήταν, όπως είπε και η Citi, οριακά καλύτερο των φόβων. Αλλά αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα: το επενδυτικό στοίχημα δεν κρίνεται πια από το αν η εταιρεία ξεπερνά μια χαμηλωμένη πήχη κατά 2%. Κρίνεται από το αν η αραίωση των κερδών, η συρρίκνωση των ταμειακών ροών, η εκτόξευση της μόχλευσης και η εξάρτηση από εξαγορές μπορούν να αντιστραφούν προτού εξαντληθεί η υπομονή των μετόχων. Στο πρώτο επίσημο τρίμηνο, η ισορροπία γέρνει προς τους σκεπτικιστές.

Επόμενο ραντεβού: 11 Ιουνίου, με τη δημοσίευση των κατά IFRS οικονομικών καταστάσεων, που — όπως προειδοποιεί η ίδια η εταιρεία — διαφέρουν ουσιωδώς από τα look-through μεγέθη που παρουσιάστηκαν εδώ.

Τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου 2026 είναι προκαταρκτικά και μη ελεγμένα και ενδέχεται να αναθεωρηθούν με τις επίσημες κατά IFRS καταστάσεις της 11ης Ιουνίου. Το παρόν αποτελεί δημοσιογραφική ανάλυση και άποψη, με βάση δημόσια διαθέσιμα στοιχεία, και δεν συνιστά επενδυτική συμβουλή ή σύσταση για αγορά/πώληση κινητών αξιών.