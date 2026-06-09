DNV: Το πλοίο Hellas Prosperity της Latsco Shipping ανακηρύσσεται «Πλοίο του Μήνα»

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης των Ποσειδωνίων, το πλοίο μεταφοράς υγραερίου τύπου VLGC Hellas Prosperity διακρίθηκε ως «Πλοίο του Μήνα» για τον Ιούνιο από τον νορβηγικό νηογνώμονα DNV.

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Το Hellas Prosperity ανήκει σε μια σειρά πλοίων που έχουν κατασκευαστεί από τη Latsco Shipping στα ναυπηγεία Hyundai Heavy Industries και ξεχωρίζουν για τον καινοτόμο σχεδιασμό τους. Αυτή η προσέγγιση αντικατοπτρίζει τη στρατηγική της εταιρείας να ενσωματώσει την εμπειρία του υφιστάμενου στόλου στις νέες κατασκευές, επενδύοντας σε αξιόπιστες και δοκιμασμένες τεχνολογίες που υπερβαίνουν τις απαιτήσεις συμμόρφωσης και τις τυπικές τεχνικές προδιαγραφές των ναυπηγείων.

Το πλοίο διαθέτει προηγμένα κατασκευαστικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, όπως βελτιστοποιημένη ισχύ κύριας μηχανής και διάταξη ηλεκτροπαραγωγής, επιτρέποντας τη μέγιστη αξιοποίηση της γεννήτριας άξονα (shaft generator) χωρίς να επηρεάζεται η ταχύτητα. Επίσης, η χρήση LPG ως καυσίμου για την πρόωση και την ηλεκτροπαραγωγή συμβάλλει στη σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Το Hellas Prosperity είναι εξοπλισμένο με υψηλές δυνατότητες πρόσδεσης, διασφαλίζοντας πλήρη συμμόρφωση ακόμη και με τις πιο αυστηρές απαιτήσεις συμβατότητας τερματικών σταθμών υγραερίου. Παράλληλα, προσφέρει ταχύτερους ρυθμούς φορτοεκφόρτωσης, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ευελιξία και αποτελεσματικότητα.

Με δυνατότητα μεταφοράς αμμωνίας (NH₃) και χωρητικότητα φορτίου 87.000 κυβικών μέτρων, καθώς και αυξημένη χωρητικότητα καυσίμου χάρη σε βελτιστοποιημένη διάταξη δεξαμενών, το πλοίο εξασφαλίζει μεγαλύτερη εμβέλεια και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης και μελλοντικής ναυτιλίας.

Το βραβείο απονεμήθηκε από την Cristina Saenz de Santa Maria, Διευθύνουσα Σύμβουλο Ναυτιλίας του DNV, στον Αντώνη Γεώργαντζη, Διευθυντή Επιχειρήσεων της Latsco Marine Management Inc., παρουσία στελεχών που συμμετείχαν στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του πλοίου.

Η πρωτοβουλία «Πλοίο του Μήνα» του DNV αναδεικνύει πλοία που ξεχωρίζουν για την υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών και καινοτόμων λύσεων, με έμφαση στην απανθρακοποίηση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ναυτιλίας.