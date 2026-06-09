Ideal Holdings: Δημόσια προσφορά για το 29,92% των μετοχών της Αττικά Πολυκαταστήματα

Η IDEAL HOLDINGS Α.Ε. («IDEAL» ή η «Εταιρεία»), ακολουθώντας την ανακοίνωσή της στις 5 Μαΐου 2026 σχετικά με τη διερεύνηση πιθανής δημόσιας προσφοράς και εισαγωγής των μετοχών της θυγατρικής της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, γνωστοποιεί, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, περιλαμβανομένου του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, τα εξής:

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Η Kymora Limited, κυπριακή εταιρεία που ελέγχεται από την IDEAL και είναι η αποκλειστική μέτοχος της «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («attica»), αποφάσισε να διαθέσει στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα μέρος των μετοχών που κατέχει στην attica.

Συγκεκριμένα, η Kymora Limited σκοπεύει να διαθέσει έως 18.000.000 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές έκδοσης της attica, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό έως 29,92% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της attica, το οποίο αποτελείται σήμερα από 60.161.600 κοινές ονομαστικές μετοχές, μέσω δημόσιας προσφοράς προς ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, καθώς και μέσω παράλληλης διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές ρυθμίσεις (εφεξής και συνολικά η «Διάθεση»).

Επιπλέον, βάσει απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της attica που πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουνίου 2026, εγκρίθηκε η εισαγωγή του συνόλου (100%) των μετοχών της attica για διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens («Εισαγωγή»).

Η Διάθεση και η Εισαγωγή υπόκεινται, μεταξύ άλλων, στην έγκριση του σχετικού ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στην έγκριση της αίτησης εισαγωγής των μετοχών της attica για διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens.

Η IDEAL, η Kymora Limited και η attica, σε συνεργασία με τους συμβούλους και αναδόχους της συναλλαγής, προχωρούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και θα ενημερώνουν το επενδυτικό κοινό για κάθε ουσιώδη εξέλιξη, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για υποβολή προσφοράς αγοράς κινητών αξιών ούτε σύσταση ή προτροπή για τη λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης. Οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση που σχετίζεται με τις μετοχές της attica θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στο ενημερωτικό δελτίο, εφόσον αυτό εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσιευθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές ρυθμίσεις.