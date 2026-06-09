Nammos-Τζαννής Φραντζέσκος: Αγωγή 1,5 εκατ. ευρώ κατά ειδησεογραφικής ιστοσελίδας

Η επιχείρηση Nammos World, που λειτουργεί το εστιατόριο Nammos στην παραλία Ψαρρού της Μυκόνου, καθώς και ο ιδρυτής της, Τζαννής Φραντζέσκος, κατέθεσαν στο Πρωτοδικείο Αθηνών αγωγή αποζημίωσης ύψους 1,5 εκατ. ευρώ κατά της ιστοσελίδας bankingnews.gr, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του δικηγόρου Νικόλαου Αγαπηνού.

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Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι «η επιχείρηση και ο ιδρυτής μας, αφότου εξάντλησαν κάθε δυνατότητα εξώδικης επίλυσης μέσω εξώδικων δηλώσεων προς το μέσο, ενημερώνουμε ότι κατατέθηκε σήμερα στο Πρωτοδικείο Αθηνών αγωγή αποζημίωσης ύψους 1.500.000 € για την αήθη επίθεση που έχουμε υποστεί από το μέσο αυτό».

Επιπλέον, αναφέρεται ότι το συνολικό ποσό που θα επιδικαστεί έχει ήδη εκχωρηθεί ανεπίστροφα στο Χαμόγελο του Παιδιού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «ο ιδρυτής και δημιουργός του Brand Name Nammos, κύριος Τζαννής Φραντζέσκος, και η επιχείρηση Nammos από το 2003 μέχρι σήμερα έχουν διαφημίσει τον ελληνικό τουρισμό σε παγκόσμιο επίπεδο, σε βαθμό που έχουν επενδύσει σε αυτό το συγκεκριμένο brand οικονομικοί κολοσσοί διεθνούς εμβέλειας, ενώ το νησί μας και οι Κυκλάδες κατέστησαν το επίκεντρο του τουριστικού επιχειρηματικού ενδιαφέροντος της χώρας».

Υπογραμμίζεται επίσης ότι η ιστοσελίδα «προσβάλλει συλλήβδην τον ιδρυτή του Nammos, την επιχείρηση και τον ελληνικό τουρισμό» και «συνεχίζει αδιάκοπα και χωρίς αιδώ τη διάδοση ψευδών ειδήσεων, παραβιάζοντας κάθε κανόνα δημοσιογραφικής δεοντολογίας, καθώς δεν διασταυρώνει όπως υποχρεούται τα όσα αναφέρει σχετικά με την επιχείρησή μας».