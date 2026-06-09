openai:-Ένα-βήμα-πιο-κοντά-στην-wall-street-η-εταιρεία-πίσω-από-το-chatgpt

Η εταιρεία του Σαμ Άλτμαν υπέβαλε εμπιστευτικά τα απαραίτητα έγγραφα για αρχική δημόσια εγγραφή (IPO) στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ.
Η OpenAI έκανε το πρώτο επίσημο βήμα προς την είσοδό της στη Wall Street, σηματοδοτώντας μια νέα φάση για την εταιρεία που πυροδότησε την παγκόσμια έκρηξη ενδιαφέροντος για την τεχνητή νοημοσύνη.
Η εταιρεία του Σαμ Άλτμαν υπέβαλε εμπιστευτικά τα απαραίτητα έγγραφα για αρχική δημόσια εγγραφή (IPO) στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ.
Η κίνηση αυτή προετοιμάζει το έδαφος για μια εισαγωγή στο χρηματιστήριο ενδεχομένως ήδη από το φετινό φθινόπωρο, αν και η OpenAI -η οποία έδωσε το έναυσμα για το παγκόσμιο «κύμα» της τεχνητής νοημοσύνης με την κυκλοφορία του ChatGPT το 2022- διευκρίνισε ότι δεν έχει ακόμη λάβει οριστική απόφαση για το χρονοδιάγραμμα.
Η OpenAI, η SpaceX και η Anthropic εξετάζουν όλες το ενδεχόμενο δημόσιας εγγραφής με αποτιμήσεις-μαμούθ, με τη SpaceX να βρίσκεται στο πιο προχωρημένο στάδιο της διαδικασίας.