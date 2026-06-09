OpenAI: Παίρνει τον δρόμο για τη Wall Street – IPO με αποτίμηση άνω του 1 τρισ. δολαρίων

Η OpenAI, η εταιρεία πίσω από το ChatGPT και ένας από τους πρωταγωνιστές της παγκόσμιας έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης, άνοιξε επισήμως τον δρόμο για την είσοδό της στη Wall Street, καταθέτοντας εμπιστευτικά σχέδιο ενημερωτικού δελτίου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC).

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η δημόσια εγγραφή θα μπορούσε να αποτιμήσει την εταιρεία σε περισσότερα από 1 τρισ. δολάρια, καθιστώντας την μία από τις πιο πολύτιμες εταιρείες που έχουν εισαχθεί ποτέ στο χρηματιστήριο.

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Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο πρωτοφανούς επενδυτικού ενθουσιασμού γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και λίγες μόλις ημέρες πριν από την αναμενόμενη εισαγωγή της SpaceX, ενώ η ανταγωνίστρια Anthropic έχει επίσης ξεκινήσει τη δική της διαδικασία εισαγωγής στο χρηματιστήριο.

Οι τρεις αυτές κινήσεις αναδεικνύουν τη νέα «χρυσή εποχή» της τεχνητής νοημοσύνης στις αγορές.

Η μεγαλύτερη αναμέτρηση της εποχής της ΑΙ

Η OpenAI θεωρείται ήδη μία από τις πολυτιμότερες μη εισηγμένες εταιρείες στον κόσμο. Τον Μάρτιο ολοκλήρωσε γύρο χρηματοδότησης-ρεκόρ ύψους έως 122 δισ. δολαρίων, ο οποίος αποτίμησε την εταιρεία στα 852 δισ. δολάρια.

Τώρα οι επενδυτές περιμένουν να δουν αν η αγορά θα ανεβάσει ακόμη περισσότερο την αξία της όταν οι μετοχές της αρχίσουν να διαπραγματεύονται δημόσια.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η εταιρεία σχεδιάζει παράλληλα να προχωρήσει σε πώληση μετοχών εργαζομένων πριν από την εισαγωγή της, δίνοντας τη δυνατότητα σε στελέχη και προσωπικό να ρευστοποιήσουν μέρος των συμμετοχών τους.

Η ανακοίνωση της κατάθεσης των εγγράφων είχε ως στόχο να προσφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια στους εργαζομένους που εξετάζουν το ενδεχόμενο πώλησης μετοχών ενόψει του IPO.

Ραγδαία ανάπτυξη, αλλά και τεράστιες ζημιές

Η δημόσια εγγραφή θα αποτελέσει ταυτόχρονα ένα μεγάλο τεστ για τη διάθεση των επενδυτών να χρηματοδοτήσουν εταιρείες που αναπτύσσονται με εκρηκτικούς ρυθμούς, αλλά εξακολουθούν να καταγράφουν τεράστιες ζημιές.

Η OpenAI επενδύει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια στην ανάπτυξη νέων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και στην κατασκευή της υποδομής που απαιτείται για τη λειτουργία τους. Τα κέντρα δεδομένων, οι εξειδικευμένοι επεξεργαστές και οι υπολογιστικές ανάγκες της εταιρείας απορροφούν τεράστια κεφάλαια, ενώ οι ζημιές εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν για αρκετά ακόμη χρόνια.

Παρά το κόστος, η OpenAI συνεχίζει να επεκτείνεται εντυπωσιακά. Οι Financial Times σημειώνουν ότι το ChatGPT εξυπηρετεί πλέον περίπου 900 εκατομμύρια χρήστες, αριθμός που καταδεικνύει την ταχύτητα με την οποία η τεχνητή νοημοσύνη περνά από την πειραματική φάση στη μαζική υιοθέτηση.

Sam Altman/ REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo

Το «πράσινο φως» μετά τη δικαστική νίκη

Η διαδικασία εισαγωγής ενισχύθηκε σημαντικά μετά την πρόσφατη δικαστική εξέλιξη στην αντιπαράθεση με τον Έλον Μασκ. Δικαστήριο της Καλιφόρνια απέρριψε τον περασμένο μήνα την αγωγή που είχε καταθέσει ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας κατά της OpenAI και του επικεφαλής της, Σαμ Όλτμαν, αφαιρώντας ένα σημαντικό εμπόδιο από τα σχέδια της εταιρείας.

Την ίδια στιγμή, η OpenAI βρίσκεται σε συνομιλίες με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με πιθανή συμμετοχή του αμερικανικού Δημοσίου σε κορυφαία εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής των ΗΠΑ για την τεχνολογική κούρσα με την Κίνα.

Πότε θα χτυπήσει το καμπανάκι

Η ίδια η OpenAI ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει το ακριβές χρονοδιάγραμμα της δημόσιας εγγραφής. Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της, υπάρχουν ακόμη αρκετοί λόγοι που καθιστούν ευκολότερη τη λειτουργία της ως ιδιωτικής εταιρείας.

Ωστόσο, η κατάθεση των εγγράφων δίνει πλέον στην εταιρεία τη δυνατότητα να κινηθεί ταχύτερα εάν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι Financial Times, η μετοχή θα μπορούσε να ξεκινήσει να διαπραγματεύεται ακόμη και μέσα στο φθινόπωρο.

Αν αυτό συμβεί, η δημόσια εγγραφή της OpenAI δεν θα είναι απλώς ένα ακόμη IPO. Θα αποτελέσει ίσως το σημαντικότερο τεστ για το κατά πόσο η Wall Street πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δικαιολογήσει αποτιμήσεις που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν αδιανόητες.