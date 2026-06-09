Optima: Αξιολόγηση B3 για το ομόλογο AT1 από τη Moody’s

Η Moody’s αποδίδει βαθμολογία B3 (hyb) στο προγραμματισμένο ομόλογο Additional Tier 1 (AT1) της Optima Bank, συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ, το οποίο αποτελεί μέρος των προσπαθειών της τράπεζας για την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης. Ο οίκος αξιολόγησης διευκρινίζει ότι οι λοιπές αξιολογήσεις της Optima Bank παραμένουν αμετάβλητες.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Σύμφωνα με τη Moody’s, το προς έκδοση μέσο είναι ένα διαρκές ομόλογο πρόσθετων κεφαλαίων κατηγορίας 1 (AT1), το οποίο μπορεί να ανακληθεί από την τράπεζα μετά από πέντε χρόνια. Το προϊόν διαθέτει χαρακτηριστικά απορρόφησης ζημιών σε περιπτώσεις μη βιωσιμότητας, ενώ προβλέπει διαγραφή του κεφαλαίου αν ο δείκτης CET1 υποχωρήσει κάτω από το επίπεδο του 5,125%.

Ο οίκος σημειώνει επίσης ότι οι πληρωμές τόκων είναι πλήρως διακριτικές και μη σωρευτικές, γεγονός που σημαίνει ότι μπορούν να ακυρωθούν είτε εν μέρει είτε πλήρως, είτε με απόφαση της τράπεζας είτε, αν απαιτείται, από το εποπτικό πλαίσιο.

Η αξιολόγηση B3 στηρίζεται στην πιστοληπτική ικανότητα της τράπεζας (BCA και Adjusted BCA στο επίπεδο ba3), καθώς και στην ανάλυση κινδύνου απωλειών σε περίπτωση εξυγίανσης (Advanced Loss Given Failure). Η Moody’s κατατάσσει το συγκεκριμένο μέσο τρεις βαθμίδες χαμηλότερα από την προσαρμοσμένη αξιολόγηση της τράπεζας, αντανακλώντας τον αυξημένο κίνδυνο που ενσωματώνουν τα ομόλογα AT1.

Όπως επισημαίνει, τα συγκεκριμένα μέσα κατατάσσονται χαμηλά στην ιεραρχία απαιτήσεων σε περιπτώσεις εξυγίανσης τραπεζών, υπερέχοντας μόνο των κοινών μετοχών και των κεφαλαίων CET1, ενώ δεν λαμβάνουν καμία στήριξη από την υπόθεση κρατικής παρέμβασης.