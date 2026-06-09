oxfam:-Οι-μεγάλες-ευρωπαϊκές-εταιρείες-ενισχύουν-τις-ανισότητες

Οι 100 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καταβάλλουν κατά μέσον όρο πάνω από τα δύο τρίτα των κερδών τους στους μετόχους τους.

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Οι 100 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καταβάλλουν κατά μέσον όρο πάνω από τα δύο τρίτα των κερδών τους στους μετόχους τους, τροφοδοτώντας τις ανισότητες και δεσμεύοντας τα χρήματα που θα μπορούσαν να πάνε στις επενδύσεις, κατήγγειλε σήμερα η Oxfam, καλώντας να μπει πλαφόν στις απολαβές των διευθυνόντων συμβούλων και στις καταβολές μερισμάτων.

«Την ώρα που τα δημόσια οικονομικά στερεύουν, οι επιχειρήσεις έχουν σε μεγάλο βαθμό τα μέσα να επενδύσουν στο μέλλον μας και στην οικονομική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, αλλά προτιμούν να αμείβουν τους μετόχους», δηλώνει ο Αλεξάντερ Πόιντατ, εκπρόσωπος της Oxfam για τα ζητήματα των κανονιστικών ρυθμίσεων που αφορούν τις πολυεθνικές.

Η ευρωπαϊκή αυτή έκθεση της Oxfam δείχνει ότι οι 100 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις βάσει του κύκλου εργασιών τους κατέβαλαν μεταξύ 2022 και 2024 κατά μέσον όρο το 70% των κερδών τους στους μετόχους τους.

«Ορισμένες επιχειρήσεις, όπως οι Telefónica, BP και Zurich Insurance Group διένειμαν μάλιστα στους μετόχους περισσότερα απ’ όσα είχαν βγάλει σε κέρδη», σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση.

Σχεδόν οι μισές από τις 100 αυτές επιχειρήσεις κατέβαλαν 32 φορές περισσότερα στους μετόχους τους από αυτά που επένδυσαν στην οικολογική τους μετάβαση, σύμφωνα με την έκθεση.

Για την Oxfam, «οι ανισότητες δεν είναι αναπόφευκτες: πρόκειται για επιλογή. Οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πρέπει να σταματήσουν να επιλέγουν ένα μοντέλο που δεν ωφελεί παρά μόνο μια μειονότητα και να αρχίσουν να δρουν προς το συμφέρον των περισσοτέρων», δήλωσε η Σεσίλ Ντιφλό, γενική διευθύντρια της Oxfam France, σε συνέντευξη Τύπου.

Για τη μη κυβερνητική οργάνωση, υπογραμμίζει ο Αλεξάντερ Πόιντατ, ένας καλύτερος καταμερισμός των κερδών θα καθιστούσε «το ευρωπαϊκό μοντέλο πολύ πιο (…) ενάρετο ως προς τους στόχους της δραστηριότητάς του μακροπρόθεσμα, αλλά ακόμη και πολύ πιο ανταγωνιστικό μεσοπρόθεσμα».

«Οι κανονιστικές ρυθμίσεις δεν είναι εμπόδιο στην ανταγωνιστικότητα. Είναι αντιθέτως η αρχιτεκτονική ενός επιθυμητού μέλλοντος. Τα φιλόδοξα κράτη δεν μπορούν να περιμένουν από τις Βρυξέλλες να διορθώσουν την κατάσταση», σημειώνει.

Η Oxfam συνιστά ως εκ τούτου στους νομοθέτες και στους επικεφαλής ευρωπαϊκών επιχειρήσεων να βάλουν πλαφόν στις αποδοχές των διευθυνόντων συμβούλων ώστε να φτάνουν το πολύ στο εικοσαπλάσιο των μέσων αποδοχών των μισθωτών και να περιορίσουν τα μερίσματα που καταβάλλονται στους μετόχους «ως το σημείο που να είναι εγγυημένος ένας αξιοπρεπής μισθός (…) και να τεθεί σε εφαρμογή μια φιλόδοξη κλιματική στρατηγική».

Η μη κυβερνητική οργάνωση ζητεί επίσης να «μεταφερθεί γρήγορα» σε κάθε χώρα «η ευρωπαϊκή οδηγία για τη διαφάνεια των αμοιβών», καθώς και να εισαχθούν ποσοστώσεις ώστε να είναι εγγυημένη η εκπροσώπηση των γυναικών στις διευθυντικές θέσεις.

- – ΜΠΕ