Premia Properties: Η συνέλευση των ομολογιούχων αναβλήθηκε

Η Premia Properties ενημερώνει ότι κατά τη διάρκεια της σημερινής, Τρίτης 9 Ιουνίου 2026, Συνέλευσης των ομολογιούχων δανειστών του εκδοθέντος σύμφωνα με το από 12.01.2022 Πρόγραμμα Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού έως €100.000.000 και Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (εφεξής «Πρόγραμμα ΚΟΔ»), η οποία πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας, επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 59, 11521, Αθήνα, δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, καθώς στη Συνέλευση συμμετείχαν ομολογιούχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 27.89% του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του ΚΟΔ.

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Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Προγράμματος ΚΟΔ και την από 26.05.2026 Πρόσκληση προς τους ομολογιούχους δανειστές για τη Συνέλευση, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026, στις 11:00 π.μ., όπως επισημαίνεται στην από 26.05.2026 Πρόσκληση.

Σημειώνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων της 10 Ιουνίου 2026 έχουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι ως κάτοχοι ομολογιών στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Euronext Securities Athens Α.Ε.» ή οι ταυτοποιούμενοι ως τέτοιοι μέσω εγγεγραμμένων ή άλλων διαμεσολαβητών, τηρώντας τις σχετικές ρυθμίσεις της νομοθεσίας, κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία της αρχικής Συνέλευσης, δηλαδή την 04.06.2026 (Ημερομηνία Καταγραφής), χωρίς να απαιτείται η δέσμευση των ομολογιών τους.