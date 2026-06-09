qualco:-Πρόταση-για-διανομή-μερίσματος-0,045-ευρώ-ανά-μετοχή

H εταιρεία αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την 30.06.2026, τη διανομή μερίσματος 0,045 ευρώ/μετοχή (μεικτό) για τη χρήση 2025.

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Ο Όμιλος Qualco Group A.E. (εφεξής η Εταιρεία), ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο (το “Δ.Σ.”), στην από 08.06.2026 συνεδρίαση του, αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει την 30.06.2026, τη διανομή μερίσματος 0,045 Ευρώ ανά μετοχή (μεικτό) για τη χρήση 2025.

Η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date), η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα και η ημερομηνία έναρξης καταβολής του, καθώς και η πληρώτρια τράπεζα θα γνωστοποιηθούν στο επενδυτικό κοινό ευθύς μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από την Τακτική Γενική Συνέλευση.