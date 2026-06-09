Skroutz Plus: 260.000 μέλη για τη συνδρομητική υπηρεσία

Το Skroutz Plus γιορτάζει πέντε χρόνια λειτουργίας, επιτυγχάνοντας σημαντική ανάπτυξη στον αριθμό των συνδρομητών και την επίδρασή του στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση, με αφορμή την πενταετή παρουσία του, η Skroutz διοργανώνει την καμπάνια «Μη Σκας, 5 χρόνια Skroutz Plus», προσφέροντας αποκλειστικές εκπτώσεις, άτοκες δόσεις και επιστροφή έως 20% σε Coins για τα μέλη της υπηρεσίας στις 9 και 10 Ιουνίου. Επίσης, οι νέοι χρήστες που θα αποκτήσουν ετήσια συνδρομή για πρώτη φορά θα μπορούν να την αποκτήσουν με 15 ευρώ για έναν χρόνο, λαμβάνοντας επιπλέον κουπόνι αξίας 15 ευρώ για την επόμενη αγορά τους.

Το Skroutz Plus έχει φτάσει πλέον τα 260.000 ενεργά μέλη, σημειώνοντας αύξηση 21% σε σύγκριση με τα 215.000 μέλη της προηγούμενης χρονιάς. Επιπλέον, το μέσο καλάθι αγορών των συνδρομητών έχει αυξηθεί κατά 12% από το 2021 έως τον Μάιο του 2026, γεγονός που αναδεικνύει τη σταθερή χρήση της υπηρεσίας.

Οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες προϊόντων μεταξύ των συνδρομητών περιλαμβάνουν συμπληρώματα διατροφής, κρέμες προσώπου, σαμπουάν, πάνες μωρού και αντηλιακά. Αυξημένη είναι επίσης η χρήση των σημείων παραλαβής Skroutz Point, καθώς το 63% των χρηστών προτιμά αυτή τη μέθοδο παράδοσης.

Γεωγραφικά, οι περισσότερες παραγγελίες προέρχονται από την Αττική και τη Θεσσαλονίκη, ενώ ισχυρή παρουσία παρατηρείται στις Κυκλάδες, το Ηράκλειο, τα Δωδεκάνησα, την Αχαΐα, τα Χανιά, τη Λάρισα και τη Μαγνησία. Οι νομοί Κορινθίας, Βοιωτίας, Φωκίδας, Λάρισας και Άρτας σημειώνουν τη μεγαλύτερη αύξηση νέων συνδρομητών εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Η συμβολή του Skroutz Plus στα συνεργαζόμενα καταστήματα είναι σημαντική, καθώς το 44% του συνολικού τζίρου του Skroutz Marketplace προέρχεται από τους συνδρομητές. Επιπλέον, οι Plus χρήστες παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά επαναλαμβανόμενων αγορών από τα ίδια καταστήματα, ενισχύοντας την πιστότητα των καταναλωτών προς τους εμπόρους της πλατφόρμας.

Αυτή η τάση είναι εντονότερη σε κατηγορίες όπως τα είδη κατοικιδίων, τα καλλυντικά και τα προϊόντα υγείας και ομορφιάς, όπου τα ποσοστά επαναλαμβανόμενων αγορών είναι ιδιαίτερα υψηλά, καταλήγει η ανακοίνωση.