unicredit:-Η-commerzbank-απέκτησε-επιπλέον10,91%,-αυξάνοντας-το-μερίδιό-της-στο-37,7%

Η UniCredit ανέφερε σε έγγραφο που υπέβαλε, ότι οι μετοχές της Commerzbank που προσφέρθηκαν στο πλαίσιο της επιθετικής προσφοράς εξαγοράς της γερμανικής ανταγωνίστριας αυξήθηκαν στο 10,9% την περασμένη εβδομάδα, ανεβάζοντας τη συνολική συμμετοχή της ιταλικής τράπεζας στο 37,7%.

Η άμεση συμμετοχή της UniCredit σε συνδυασμό με τις προσφερόμενες μετοχές ανέρχεται σε 40,9%, συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που μπορούν να διακανονιστούν με την παράδοση μετοχών. Η UniCredit κατέχει επίσης παράγωγα που διακανονίζονται με μετρητά.

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Και τα δύο στοιχεία υπερβαίνουν το όριο του 30% που έθεσε η UniCredit με την προσφορά της, ανέφερε ο δανειστής σε ανακοίνωσή του.

Η Commerzbank στο τέλος της περασμένης εβδομάδας παρείχε ένα ποσοστό αποδοχής 7,85% του κεφαλαίου της για την προσφορά εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της UniCredit ύψους 40 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Συγκρούσεις

Η UniCredit και η Commerzbank έχουν ανταλλάξει επικρίσεις σχετικά με την ακρίβεια των δεδομένων εξαγοράς, με την Commerzbank να λέει ότι οι μετοχές που έχουν προσφερθεί μέχρι στιγμής δεν υποδηλώνουν πραγματική υποστήριξη των επενδυτών για την προσφορά, επειδή προέρχονταν από τράπεζες οι οποίες, σε πολλές περιπτώσεις, ήταν επίσης αντισυμβαλλόμενοι σε παράγωγα της UniCredit.

Η ιταλική τράπεζα ανάφερε σε ξεχωριστή δήλωση την Τρίτη ότι η ηγεσία της Commerzbank είχε πλήρως το δικαίωμα να προτείνει κατά της προσφοράς εξαγοράς της UniCredit.

«Ωστόσο, δεν έχει το δικαίωμα να υπονομεύσει την ακεραιότητα της διαδικασίας προσφοράς, διατυπώνοντας αβάσιμους ισχυρισμούς ότι οι νομοθετικά προβλεπόμενες γνωστοποιήσεις της UniCredit είναι παραπλανητικές, τεχνητά διογκωμένες ή παρεμβαίνουν αδικαιολόγητα με άλλο τρόπο στη διαδικασία προσφοράς», δήλωσε ο Ιταλός δανειστής.

Η Commerzbank διερευνά τα δεδομένα αποδοχής και ζήτησε από τη γερμανική ρυθμιστική αρχή BaFin να κάνει το ίδιο, λέγοντας ότι δεν είχε οικονομικό νόημα για τους επενδυτές να υποβάλουν προσφορά όταν η υπονοούμενη αξία της προσφοράς ανταλλαγής είναι κάτω από τις τιμές της αγοράς.

Θα ήταν πιο λογικό να πουληθούν μετοχές της Commerzbank στην αγορά και να αγοραστούν μετοχές της UniCredit, δήλωσε η Διευθύνουσα Σύμβουλος Μπετίνα Όρλοπ.

Η UniCredit δήλωσε ότι η γνωστοποίησή της ήταν σύμφωνη με τον κανονισμό και δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί παραπλανητική.

«Οποιοσδήποτε υπαινιγμός ότι η UniCredit σκόπιμα συνδύασε κατηγορίες γνωστοποίησης για να διογκώσει τεχνητά την υποτιθέμενη υποστήριξη προσφοράς για την προσφορά εξαγοράς της είναι χωρίς πραγματική ή νομική βάση», δήλωσε η UniCredit.

Η UniCredit πρόσθεσε μια ενότητα στην υποβολή γνωστοποίησης αυτής της εβδομάδας για να αναφέρει ότι οποιαδήποτε άλλα παράγωγα που κατείχε προορίζονταν για την αντιστάθμιση των κινδύνων καθοδικής πορείας της θέσης της στην Commerzbank.

- Reuters