Άνοιγμα νέου καταστήματος ενεχυροδανειστηρίου στην περιοχή του Πειραιά

Η ProntoPegno Ενέχυρο Αγορά Χρυσού, ελληνική θυγατρική του ιταλικού Ομίλου Kruso Kapital, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας ενός νέου καταστήματος στον Πειραιά, στην οδό Φίλωνος 69, ενισχύοντας την παρουσία της στην ελληνική αγορά και διευρύνοντας την πρόσβαση των πολιτών σε καινοτόμες υπηρεσίες ενεχυροδανεισμού.

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Η επιχείρηση, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2022, και ήδη έχει αναπτύξει με επιτυχία το κατάστημά της στο κέντρο της Αθήνας (Σόλωνος 75), συνεχίζει την αναπτυξιακή της στρατηγική, ανταγωνιζόμενη την αυξανόμενη ζήτηση για αξιόπιστες και διαφανείς λύσεις ρευστότητας.

Η επιτυχία της ProntoPegno Greece αποτυπώνεται σταθερά στην ανοδική πορεία των αποτελεσμάτων της, με σημαντική αύξηση τόσο στα χορηγούμενα δάνεια όσο και στον αριθμό των συμβάσεων.

Μέχρι το τέλος Μαΐου 2026, η εταιρεία είχε ξεπεράσει τις 500.000 ευρώ σε εκκρεμές υπόλοιπο, με περίπου 700 συμβάσεις που αφορούν περίπου 200 πελάτες, επιβεβαιώνοντας την αξιοπιστία και τη δυναμική της στην αγορά ως μια καθημερινή επιλογή για την κάλυψη άμεσων χρηματοδοτικών αναγκών.

Το νέο κατάστημα στον Πειραιά, που θα ξεκινήσει τη λειτουργία του στα τέλη Ιουνίου, αποτελεί ένα επιπλέον στρατηγικό βήμα για την ProntoPegno, φέρνοντας τις υπηρεσίες της πιο κοντά σε ένα ευρύτερο κοινό και ενισχύοντας την τοπική εξυπηρέτηση σε μία από τις πιο εμπορικές και δυναμικές περιοχές της χώρας, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η ProntoPegno ανήκει στον διεθνή Όμιλο Kruso Kapital S.p.A., ο οποίος είναι εισηγμένος από τον Ιανουάριο του 2024 στην αγορά Euronext Growth του Ιταλικού Χρηματιστηρίου και έχει ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη, με 16 καταστήματα στην Ιταλία, 16 στην Πορτογαλία και πλέον 2 στην Ελλάδα.

Με την υποστήριξη της τεχνογνωσίας του Ομίλου, η ProntoPegno Ελλάδας προσφέρει μία σύγχρονη, επαγγελματική και πελατοκεντρική εμπειρία στον τομέα του ενεχυροδανεισμού. Οι πελάτες μπορούν να λάβουν δωρεάν εκτίμηση των πολύτιμων αντικειμένων τους – όπως κοσμήματα, χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους, επώνυμα ρολόγια, νομίσματα και χρυσές λίρες – παρουσία εξειδικευμένων εκτιμητών, με πλήρη διαφάνεια και σεβασμό στην ιδιωτικότητα.

Η διαδικασία είναι απλή και γρήγορη, χωρίς ελέγχους πιστοληπτικής ικανότητας, με το χρηματοδοτικό ποσό να καθορίζεται αποκλειστικά από την αξία του αντικειμένου. Παράλληλα, προσφέρονται ευέλικτες επιλογές συμβάσεων και νέες υπηρεσίες βραχυπρόθεσμης διάρκειας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών.

Τα τελευταία χρόνια, το κατάστημα της εταιρείας στο κέντρο της Αθήνας έχει εξυπηρετήσει περισσότερους από 500 πελάτες από όλη την Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου και την αυξανόμενη εμπιστοσύνη του κοινού.

Αφορμή για την ανακοίνωση του νέου καταστήματος στον Πειραιά, ο Νικόλαος Κερμελής, Country Manager της ProntoPegno Ελλάδας, δήλωσε: «Το νέο μας κατάστημα στην οδό Φίλωνος 69 στον Πειραιά είναι ένα σημαντικό ορόσημο για την ανάπτυξή μας στην Ελλάδα.

Η επέκτασή μας είναι αποτέλεσμα της θετικής ανταπόκρισης της ελληνικής αγοράς, καθώς επενδύουμε στρατηγικά σε περιοχές με έντονη εμπορική δραστηριότητα. Στόχος μας είναι να είμαστε ακόμη πιο κοντά στους πελάτες μας, προσφέροντας άμεσες, αξιόπιστες και διαφανείς λύσεις ρευστότητας, με υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και μακροπρόθεσμο όραμα».

Με περαιτέρω σχέδια ανάπτυξης σε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη, ο όμιλος Kruso Kapital συνεχίζει να επενδύει συστηματικά στην ενίσχυση των υπηρεσιών του και στη διεύρυνση της παρουσίας του, δημιουργώντας ένα νέο, σύγχρονο πρότυπο στον τομέα του ενεχυροδανεισμού.