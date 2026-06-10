Έρευνα της ΕΕ για το deal Paramount – Warner Bros λόγω κεφαλαίων από τη Μέση Ανατολή

Ειδικότερα, η ΕΕ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι έθεσε ως αρχική προθεσμία την 14η Ιουλίου για τον έλεγχο της συμφωνίας βάσει του νόμου.

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Στο μικροσκόπιο της ΕΕ μπαίνει η εξαγορά της Warner Bros Discovery από την Paramount Skydance ύψους 110 δισ. δολαρίων καθώς ερευνάται στο πλαίσιο του κανονισμού για τις ξένες επιδοτήσεις (EU Foreign Subsidies Regulation), με τις ρυθμιστικές αρχές να εξετάζουν τη συμμετοχή κεφαλαίων από τη Μέση Ανατολή που συνέβαλαν στη χρηματοδότηση της εξαγοράς.

Ειδικότερα, η ΕΕ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι έθεσε ως αρχική προθεσμία την 14η Ιουλίου για τον έλεγχο της συμφωνίας βάσει του νόμου, επιπλέον της ήδη εν εξελίξει έρευνας βάσει των τυπικών κανονισμών συγχωνεύσεων που έχει προθεσμία μία εβδομάδα νωρίτερα.

Όπως μεταδίδει το -, ο έλεγχος από την ΕΕ των 27 κρατών είναι ένα από τα τελευταία εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσει ο CEO της Paramount, Λάρι Έλισον, έχοντας «νικήσει» στον πόλεμο των προσφορών με την Netflix που διήρκεσε πάνω από 5 μήνες. Η νέα συμφωνία πρόκειται να ενώσει δύο στούντιο που βρίσκονται πίσω από ιστορικές ταινίες, δύο μεγάλα ειδησεογραφικά δίκτυα (CNN και PBS), τον κολοσσό του streaming HBO και δεκάδες καλωδιακά δίκτυα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τρία επενδυτικά funds της Μέσης Ανατολής, συμφώνησαν να διαθέσουν περίπου 24 δισ. δολάρια σε μετοχική χρηματοδότηση για να συνεισφέρουν στην προσφορά της Paramount. Σε αυτά περιλαμβάνονται το Δημόσιο Ταμείο Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, η Αρχή Επενδύσεων του Κατάρ και η λιγότερο γνωστή εταιρεία του Άμπου Ντάμπι, L’Imad Holding.

Πίσω από τα εν λόγω funds βρίσκονται πλούσια κράτη του Κόλπου που εδώ και καιρό παρέχουν μεγάλα ποσά σε διεθνείς εξαγορές. Ένα παράδειγμα είναι η Apollo Global Management η οποία συγκαταλέγεται μεταξύ των εταιρειών που έδωσαν πολλά δισ. δολάρια για την προσφορά της Paramount.

Η Mubadala Investment του Άμπου Ντάμπι, συνδέεται μακροχρόνια με την Apollo, ενώ ο βραχίονας επιχειρηματικών κεφαλαίων του ταμείου της Σαουδικής Αραβίας έχει επενδύσει σε κεφάλαια που διαχειρίζεται η αμερικανική εταιρεία.

Ο κανονισμός FSR της ΕΕ αποσκοπεί στην αποτροπή της στρέβλωσης του δίκαιου ανταγωνισμού στην Ένωση από εταιρείες που χρηματοδοτούνται από κυρίαρχα κράτη – όπως οι πλούσιες σε πετρέλαιο χώρες του Κόλπου και η Κίνα. Εάν οι ρυθμιστικές αρχές εντοπίσουν προβλήματα, θα μπορούσαν τελικά να ξεκινήσουν πλήρη έρευνα, με την Paramount να υποχρεούται ενδεχομένως να λάβει διορθωτικά μέτρα για να αντισταθμίσει τυχόν ανησυχίες.