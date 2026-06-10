Έτοιμα σπίτια στην πόρτα μας με… ένα κλικ σε Temu και AliExpress – Πλεονεκτήματα και παγίδες

Φανταστείτε να περιηγείστε στο κινητό σας και, ανάμεσα σε φθηνά ηλεκτρονικά είδη και ρούχα, να προσθέτετε στο ψηφιακό σας καλάθι ένα… ολόκληρο σπίτι. Αυτό που μέχρι χθες ακουγόταν σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αποτελεί πλέον τη νέα, επιθετική πραγματικότητα του παγκόσμιου ηλεκτρονικού εμπορίου.

Καθώς η στεγαστική κρίση και ο πληθωρισμός γκρεμίζουν τα όνειρα εκατομμυρίων ανθρώπων για ιδιοκατοίκηση, οι κινεζικοί κολοσσοί AliExpress και Temu υπόσχονται μια εναλλακτική: πλήρως εξοπλισμένα, συναρμολογούμενα σπίτια σε τιμές που κοστίζουν λιγότερο από ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο.

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Πρόκειται για μια επαναστατική λύση ανάγκης ή για μια ριψοκίνδυνη παγίδα γεμάτη κρυφά κόστη και ατέλειες;

Η διεθνής μάχη για την κυριαρχία στο ηλεκτρονικό εμπόριο επεκτείνεται πέρα από τα φθηνά ηλεκτρονικά είδη και τη γρήγορη μόδα, εισβάλλοντας στον παγκόσμιο τομέα των ακινήτων.

Οι κινεζικοί κολοσσοί του ψηφιακού λιανικού εμπορίου AliExpress και Temu διαφοροποιούν επιθετικά την γκάμα των προϊόντων τους, προσφέροντας πλήρως λειτουργικά προκατασκευασμένα σπίτια σε πρωτοφανώς χαμηλές τιμές. Η συγκεκριμένη στροφή προσελκύει το ενδιαφέρον οικονομικά πιεσμένων αγοραστών παγκοσμίως, αμφισβητώντας τις παραδοσιακές κατασκευαστικές μεθόδους και το υψηλό κόστος της σύγχρονης κατοικίας.

Παράκαμψη των παραδοσιακών δικτύων κατασκευής

Καθώς οι σοβαρές ελλείψεις κατοικιών και ο πληθωρισμός αποκλείουν εκατομμύρια ανθρώπους από τη συμβατική αγορά ακινήτων, η ιδέα να βάζει κανείς ένα σπίτι στο ψηφιακό καλάθι αγορών αποδεικνύεται ακαταμάχητη.

Η ανατροπή είναι βαθιά, καθώς οι καταναλωτές μπορούν να παρακάμψουν δίκτυα αρχιτεκτόνων, τοπικών εργολάβων και προμηθευτών υλικών, επιλέγοντας να αγοράζουν κατοικίες απευθείας από εργοστάσια της Ασίας. Αυτή η αναδυόμενη τάση αναγκάζει σε επαναξιολόγηση των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού και των αυστηρών κανονιστικών πλαισίων που διέπουν την ασφάλεια των κτιρίων και τον πολεοδομικό σχεδιασμό.

Τα χαρακτηριστικά

Το οικονομικό δέλεαρ των συγκεκριμένων πλατφορμών προκαλεί έκπληξη. Με περίπου 4.900 ευρώ, οι ενδιαφερόμενοι αγοράζουν ένα πλήρως κατασκευασμένο συναρμολογούμενο σπίτι δύο έως τριών υπνοδωματίων.

Τα συγκεκριμένα οικήματα φαινομενικά δεν μοιάζουν να είναι απλές ή πρόχειρες κατασκευές. Ενδεικτικά, δημοφιλές μοντέλο με τρία υπνοδωμάτια περιλαμβάνει, σύμφωνα με τη διαφήμιση, ενσωματωμένα όλα τα απαραίτητα συστήματα για άμεση κατοίκηση μετά την τοποθέτηση.

Οι πιο ακριβές καταχωρίσεις διαθέτουν σύγχρονες ανέσεις, όπως ενσωματωμένα μπάνια, βασική ηλεκτρική καλωδίωση, παράθυρα, εσωτερικά χωρίσματα και προεγκατεστημένη υποδομή ηλιακών πάνελ.

Για να κάνουν ακόμη πιο ελκυστική την ήδη χαμηλή τιμή, AliExpress και Temu καλύπτουν συχνά τα έξοδα μεταφοράς έως τα κυριότερα λιμάνια του κόσμου. Η αποστολή γίνεται δωρεάν, για παράδειγμα, από την επαρχία Χενάν της Κίνας με εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης δύο μήνες.

Ωστόσο, το τελικό κόστος εξαρτάται από τις τροποποιήσεις. Σε άλλη περίπτωση, στην ίδια κατηγορία τιμής, προσφέρονται δυνατότητες παραμετροποίησης, ώστε οι αγοραστές να διαμορφώσουν τον χώρο με βάση το προσωπικό τους γούστο.

Από τι κατασκευάζονται

Το μυστικό του εξαιρετικά χαμηλού κόστους κρύβεται στις αυτοματοποιημένες γραμμές συναρμολόγησης των κινεζικών εργοστασίων. Οι κατοικίες κατασκευάζονται από ελαφρύ χαλύβδινο σκελετό και μονωτικά πάνελ υψηλής ποιότητας, που υπόσχονται προστασία από ακραίες καιρικές συνθήκες.

Σε συσκευασία flat-pack

Τα εργοστάσια χρησιμοποιούν χαλύβδινους σκελετούς σε διαστάσεις κοντέινερ ή κατασκευάζουν τα σπίτια ως πτυσσόμενα κομμάτια, με αποτέλεσμα να μεταφέρονται εύκολα σε επίπεδη συσκευασία (flat-pack). Μόλις παραδοθούν στο οικόπεδο, η συναρμολόγηση δεν απαιτεί τη χρήση βαρέων μηχανημάτων.

Οι κατασκευαστές μάλιστα ισχυρίζονται ότι ένα ολιγομελές συνεργείο μπορεί να ολοκληρώσει την ανέγερση σε λίγες ημέρες.

Κρυφά κόστη και παγίδες

Παρά την οικονομική ελκυστικότητα, ειδικοί του κλάδου προειδοποιούν για τις κρυφές παγίδες της αγοράς σπιτιού με ένα κλικ. Η αξιοπιστία των συγκεκριμένων κατασκευών αποτελεί ξεχωριστό ζήτημα, ωστόσο τα σπίτια συνοδεύονται από πενταετή εγγύηση και είναι διαθέσιμα σε μεγάλη αφθονία.

Το κύριο εμπόδιο για τους αγοραστές αφορά τη συμμόρφωση με τους εθνικούς χωροταξικούς νόμους, τους αυστηρούς οικοδομικούς κανονισμούς και τις πολεοδομικές άδειες. Ένας σκελετός απολύτως νόμιμος στην Κίνα ενδέχεται να μην πληροί τα αυστηρά πρότυπα ασφάλειας, μόνωσης και προστασίας του περιβάλλοντος που επιβάλλουν οι ευρωπαϊκές ή αμερικανικές αρχές.

Επιπλέον, η αρχική τιμή σπάνια αντικατοπτρίζει το πραγματικό συνολικό κόστος. Οι αγοραστές οφείλουν να χρηματοδοτήσουν και να υλοποιήσουν οι ίδιοι τις απαραίτητες εργασίες στο οικόπεδο, όπως την κατασκευή σταθερής θεμελίωσης από σκυρόδεμα και τις συνδέσεις με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα εύρεσης επαγγελματιών MyBuilder, το κόστος πρόσληψης εργολάβου για τη σύνδεση των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης και φυσικού αερίου κυμαίνεται μεταξύ 2.400 και 11.900 ευρώ.

Παράλληλα, οργανώσεις προστασίας των καταναλωτών επισημαίνουν σοβαρούς κινδύνους. Σε περίπτωση δομικού ελαττώματος ή ύπαρξης τοξικών υλικών στα πάνελ μόνωσης, η επιστροφή χρημάτων ή η διεκδίκηση εγγύησης από ξένους προμηθευτές πέρα από τα διεθνή σύνορα είναι πρακτικά αδύνατη.

Εμπειρίες και αντιδράσεις στο διαδίκτυο

Η νέα αυτή τάση καταγράφεται έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο TikTok, χρήστης δημοσίευσε βίντεο με την παράδοση του σπιτιού του στο Μπέρμιγχαμ. Παράλληλα, ο δημιουργός περιεχομένου Κάιλ Τόμας (@kylethomas) ανέφερε ότι το δικό του σπίτι υπέστη ζημιές κατά τη μεταφορά, δήλωσε όμως ικανοποιημένος από το μεγάλο μέγεθος της κατασκευής μετά την παραλαβή.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι δημιουργοί του καναλιού The Royalty Family στο YouTube αγόρασαν σπίτι από την Temu, ώστε ο έφηβος γιος τους να έχει τον δικό του χώρο. Το βίντεο με την παρουσίαση της κατασκευής συγκέντρωσε 140.000 likes. Οι θεατές εντυπωσιάστηκαν από το αποτέλεσμα, με έναν να σχολιάζει ότι η ποιότητα ξεπέρασε τις προσδοκίες του. Άλλος χρήστης επεσήμανε ότι τέτοιες κατασκευές θα μπορούσαν να βοηθήσουν εργαζόμενους αστέγους, ενώ τρίτος χαρακτήρισε την αγορά ως «το επόμενο επίπεδο» στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Ωστόσο, δεν λείπουν και οι προβληματισμοί. Η αμερικανική ομάδα παραγωγής περιεχομένου Unspeakable αγόρασε διάφορα βοηθητικά κτίσματα από την Temu, ενώνοντάς τα για τη δημιουργία μιας ενιαίας κατοικίας. Κατά τη δοκιμή σε ακραίες καιρικές συνθήκες με τη χρήση βιομηχανικού ανεμιστήρα, η κατασκευή παρουσίασε έντονους κραδασμούς, επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες των ειδικών.

naftermporiki.gr