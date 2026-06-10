ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: 23% αύξηση στα καθαρά κέρδη του τριμήνου

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου.

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Τα έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. αντανακλούν τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ανέρχονται σε 24,4 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 23,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Τα Λειτουργικά Έξοδα για το α’ τρίμηνο του 2026 διαμορφώθηκαν σε 434 χιλ. ευρώ, σε σύγκριση με 275 χιλ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2025.

Τα κέρδη προ φόρων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων ανήλθαν σε 24 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 23,3% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2025, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων και της βελτίωσης της λειτουργικής αποτελεσματικότητας.

Τα Καθαρά Κέρδη παρουσίασαν αύξηση 23% και διαμορφώθηκαν σε 24,1 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με 19,6 εκατ. ευρώ κατά την ίδια περίοδο του 2025.

Τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 23% και ανήλθαν σε 0,104 ευρώ ανά μετοχή.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της Εταιρείας την 31.03.2026 ανήλθαν σε 15,6 εκατ. ευρώ, με μηδενικό χρέος.

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. κατέχει το 51% του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και στοχεύει στη βελτίωση του έργου της ΑΔΜΗΕ καθώς και στη διαχείριση των σχέσεων με τους επενδυτές και εταίρους με διαφάνεια. Οι μετοχές της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με κωδικό ATHEX: ADMIE, -: ADMIE GA, Reuters: ADMr.AT (free float 49%).

Όμιλος ΑΔΜΗΕ

Τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου ΑΔΜΗΕ για το α’ τρίμηνο του 2026 ανήλθαν σε 133,1 εκατ. ευρώ, με αύξηση 18,6% σε σύγκριση με 112,3 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Τα έσοδα από το σύστημα μεταφοράς, περιλαμβανομένων και των εσόδων από την αγορά εξισορρόπησης, ανήλθαν σε 130 εκατ. ευρώ έναντι 110 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 18,2%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 21,5% και ανήλθαν σε 99,2 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 81,6 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2025.

Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 97,4 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 18,4% σε σύγκριση με 82,3 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2025, εξαιρώντας τα εξής μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια:

• Πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που παρέχεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού ύψους 120 χιλ. ευρώ, σε σύγκριση με 124 χιλ. ευρώ για το α’ τρίμηνο του 2025.

• Πρόβλεψη για κινδύνους και έξοδα ύψους 100 χιλ. ευρώ, σε σύγκριση με 524 χιλ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2025.

• Κέρδη από πώληση συμμετοχής ύψους 1.973 χιλ. ευρώ, χωρίς αντίστοιχο κέρδος το α’ τρίμηνο του 2025.

Το ενοποιημένο EBIT παρουσίασε αύξηση 33,7% και διαμορφώθηκε σε 70,8 εκατ. ευρώ, έναντι 53 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2025, με τις αποσβέσεις να μειώνονται κατά 1,1% στα 28,3 εκατ. ευρώ.

Το ενοποιημένο συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε σε 69,1 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 28,8% σε σύγκριση με 53,6 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2025, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα ανωτέρω έκτακτα – μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 63,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 25,1% σε σύγκριση με 50,7 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2025, ενώ τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 49,1 εκατ. ευρώ, από 38,6 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 27%.

Τα συγκρίσιμα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 47,7 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 39,1 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2025, με αύξηση 21,9%.

*Τα αναλυτικά αποτελέσματα τριμήνου του ΑΔΜΗΕ είναι διαθέσιμα στη δεξιά στήλη