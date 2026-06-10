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    Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ευρωαγορές με το βλέμμα στα γεωπολιτικά

    Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ευρωαγορές με το βλέμμα στα γεωπολιτικά

    By Αγορές No Comments1 Min Read
    Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ευρωαγορές με το βλέμμα στα γεωπολιτικά

    Σε μεικτό έδαφος έκλεισαν οι ευρωπαϊκές αγορές σήμερα, Τετάρτη (10/6), με το επενδυτικό κλίμα να έχει «μπερδευτεί» από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις νέες απειλές Τραμπ προς την Τεχεράνη.

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    Στο ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με πτώση 0,08% στις 618,16 μονάδες και τα περισσότερα μεγάλα χρηματιστήρια βρέθηκαν στα «κόκκινα».

    Ο γερμανικός DAX τερμάτισε με απώλειες 0,88% στις 24.218,32, ο γαλλικός CAC έχασε 0,51% στις 8.161,83, ενώ στη Βρετανία ο FTSE διασώθηκε με κέρδη 0,27% που τον έφεραν στις 10.254,81 μονάδες.

    Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ έκλεισε με πτώση 0,46% στις 50.029,17 μονάδες και ο ισπανικός ΙΒΕΧ ολοκλήρωσε τη μέρα στο -0,18% και τις 18.142,70 μονάδες.

    #Stoxx_600 #ΕΥΡΩΑΓΟΡΕΣ #μετοχές #Τραμπ

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