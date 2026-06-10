Αναζήτηση-κατεύθυνσης-στις-ευρωαγορές-με-το-βλέμμα-στα-γεωπολιτικά

Σε μεικτό έδαφος έκλεισαν οι ευρωπαϊκές αγορές σήμερα, Τετάρτη (10/6), με το επενδυτικό κλίμα να έχει «μπερδευτεί» από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις νέες απειλές Τραμπ προς την Τεχεράνη.
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Στο ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με πτώση 0,08% στις 618,16 μονάδες και τα περισσότερα μεγάλα χρηματιστήρια βρέθηκαν στα «κόκκινα».
Ο γερμανικός DAX τερμάτισε με απώλειες 0,88% στις 24.218,32, ο γαλλικός CAC έχασε 0,51% στις 8.161,83, ενώ στη Βρετανία ο FTSE διασώθηκε με κέρδη 0,27% που τον έφεραν στις 10.254,81 μονάδες.
Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ έκλεισε με πτώση 0,46% στις 50.029,17 μονάδες και ο ισπανικός ΙΒΕΧ ολοκλήρωσε τη μέρα στο -0,18% και τις 18.142,70 μονάδες.
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