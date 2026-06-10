Αντίπαλες παρατάξεις πιάστηκαν στα χέρια στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης – Δείτε βίντεο

Ένταση επικράτησε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης, η οποία λίγο έλειψε να εξελιχθεί σε επεισόδιο με σοβαρές διαστάσεις.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Σύμφωνα με δημοσίευμα του HlioupoliTimes.gr, το περιστατικό σημειώθηκε ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η τοποθέτηση του δημάρχου Στάθης Ψυρρόπουλος. Τότε, ο αντιδήμαρχος Γιάννης Ταβουλάρης φέρεται να αντέδρασε έντονα και να στράφηκε προς δημότισσα που παρακολουθούσε τη συνεδρίαση από την αίθουσα.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι είχε δεχθεί νωρίτερα λεκτική επίθεση, κάτι που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, οδήγησε στην έντονη αντιπαράθεση.

Η λογομαχία κλιμακώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα το κλίμα να γίνει ιδιαίτερα τεταμένο και η συνεδρίαση να μετατραπεί σε πεδίο έντονων συγκρούσεων.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.