Αξιολόγηση των προϊόντων των Calzedonia, Intimissimi, Tezenis και Falconeri στην ελληνική αγορά

Η CALIN Α.Ε. παρουσίασε θετικά αποτελέσματα στην ελληνική αγορά για τα εμπορικά σήματα Calzedonia, Intimissimi, Tezenis και Falconeri. Οι οικονομικές καταστάσεις δείχνουν ότι ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 72,477 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 68,851 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 5,27%.

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Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 8,68 εκατ. ευρώ, έναντι 7,656 εκατ. ευρώ το 2024, με αύξηση 13,37%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν στα 6,47 εκατ. ευρώ από 5,66 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Η βελτίωση της κερδοφορίας οφείλεται κυρίως στην άνοδο του κύκλου εργασιών, καθώς τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 36,2 εκατ. ευρώ, με αύξηση 5,1%, ενώ τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης παρουσίασαν αύξηση 3,4%. Ως αποτέλεσμα, το περιθώριο κερδών προ φόρων βελτιώθηκε στο 11,98% από 11,12% το 2024.

Αναφορικά με το δίκτυο, η εταιρεία άνοιξε δύο νέα καταστήματα και έκλεισε τέσσερα, με το συνολικό δίκτυο να ανέρχεται σε 143 σημεία πώλησης, ιδιόκτητα και franchise, στο τέλος της χρήσης.

Η διοίκηση προτείνει την καταβολή μερίσματος ύψους 5,39 εκατ. ευρώ στους μετόχους, διατηρώντας παράλληλα ποσό 1,08 εκατ. ευρώ ως κέρδη εις νέον. Ο βασικός στόχος για την τρέχουσα χρήση είναι η διατήρηση και, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, η περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας, όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις.