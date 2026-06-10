Αποκαλυπτήρια-για-το-κυβερνητικό-σχέδιο-για-την-τρίτη-τετραετία

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Η εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Ν.Δ. είναι το μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Πολιτικής Επιτροπής του κυβερνώντος κόμματος, στις 17.30 σήμερα. Όμως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται ότι θα αξιοποιήσει την ευκαιρία για να στείλει πολλά μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση, που σχετίζονται και με τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Χθες, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, θέλοντας έτσι να βάλει τέλος στην εκλογολογία που και πάλι φούντωσε τις τελευταίες μέρες.

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Σήμερα, όμως, αναμένεται ότι θα παρουσιάσει στα κομματικά στελέχη το τρίπτυχο προτεραιοτήτων που θα έχει το νέο κυβερνητικό πρόγραμμα της Ν.Δ. και θα κηρύξει την έναρξη κομματικής εξόρμησης σε όλη τη χώρα. Ενώ οι πρόωρες εκλογές διαψεύδονται, ο κομματικός μηχανισμός μπαίνει σε προεκλογικούς ρυθμούς. Όσο κι αν επαναλαμβάνεται μονότονα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, είναι σαφές ότι επιδιώκεται να υπάρχει στο τέλος του καλοκαιριού διαμορφωμένο έδαφος ώστε αν κριθεί αναγκαίο, να μπορούν ανά πάσα στιγμή να προκηρυχθούν εκλογές.

Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα θα κάνει εκτενή αναφορά στο έργο της κυβέρνησης και θα ζητήσει από τα κομματικά στελέχη να φροντίζουν διαρκώς να το υπενθυμίζουν για να μην χάνεται η ουσία από πρόσκαιρες εντυπώσεις ούτε να ξεχνιούνται όσα έχουν γίνει. Παράλληλα, θα σταθεί ιδιαίτερα στον πατριωτικό χαρακτήρα τού κόμματος και θα απαντήσει σε αυτούς που στην πλειοψηφία περιγράφουν ως «επαγγελματίες ανησυχούντες» φωτογραφίζοντας πρωτίστως τον Αντώνη Σαμαρά.

Όσον αφορά το τρίπτυχο των προτεραιοτήτων, δηλαδή το κυβερνητικό σχέδιο με το οποίο το κυβερνών κόμμα θα διεκδικήσει τρίτη θητεία αφορά:

την ευημερία να σύγκλιση με την Ευρώπη στα εισοδήματα, στη μείωση της ανεργίας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας,

την ενίσχυση της ασφάλειας και της ισχύος της χώρας με αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύος και του γεωπολιτικού ρόλου στην ευρύτερη περιοχή,

τη θεσμική αναγέννηση με εκσυγχρονισμό και ψηφιοποίηση του κράτους και βελτίωση της λειτουργίας των θεσμών.

Η παράμετρος βελτίωσης της λειτουργίας των θεσμών περνάει και μέσα από τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Σήμερα συζητείται στην Ολομέλεια η πρόταση της πλειοψηφίας για τη σύσταση της επιτροπής της Βουλής που θα «τρέξει» την Αναθεώρηση. Πρόεδρος της Επιτροπής θα αναλάβει ο Μάκης Βορίδης, ενώ το χρονοδιάγραμμα είναι ιδιαίτερα «σφιχτό», καθώς θα ολοκληρωθούν οι εργασίες της μέχρι το τέλος Αυγούστου. Η κυβερνητική πλειοψηφία θα επιδιώξει να ενισχύσει το θεσμικό προφίλ της μέσα από τη διαδικασία, ενώ έχει εντάξει τις προτάσεις για τη Συνταγματική Αναθεώρηση στο κεντρικό -στην προεκλογική στρατηγική- αφήγημα της Ελλάδας του 2030.

Παράλληλα, αμέσως μετά την ανάδειξη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Ν.Δ. ξεκινάει η προσπάθεια για αναζωογόνηση της κομματικής βάσης και της επανενεργοποίησης των πολιτών που ενώ ιδεολογικά κινούνται κοντά στο κόμμα, έχουν απομακρυνθεί από την ενεργό συμμετοχή. Από το περιβάλλον του πρωθυπουργού τονίζουν ότι η επιλογή Κυρανάκη επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη του πρωθυπουργού στη νέα γενιά στελεχών του κόμματος, που έχουν δείξει ότι μπορούν να ανταποκριθούν με επάρκεια σε δύσκολες προκλήσεις.Τώρα, ως νέος γραμματέας έχει μπροστά του μία ακόμη πρόσκληση: να κινητοποιήσει ξανά τη βάση, να καταφέρει να επανασυσπειρώσει απογοητευμένους ψηφοφόρους και να καταστήσει τη Ν.Δ. ελκυστική στην κατηγορία των ψηφοφόρων που επιλέγουν να απέχουν ή στρέφονται προς άλλες επιλογές.

- sofokleous10.gr

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