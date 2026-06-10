Αχτσιόγλου-στον-ΣΚΑΪ:-Θέλω-να-είμαι-σε-κάποιο-κόμμα-για-να-μπορώ-να-δράσω-στη-Βουλή

Για τα σενάρια πολιτικής συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα τοποθετήθηκε μιλώντας στον ΣΚΑΪ η Έφη Αχτσιόγλου, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να προεξοφληθεί κάτι και ότι «δεν υπάρχει κάτι δεδομένο αυτή τη στιγμή».

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η ίδια ανέφερε ότι, πολιτικά, ο χώρος που διαμορφώνεται γύρω από τον πρώην πρωθυπουργό είναι ο πιο κοντινός προς τις δικές της αναφορές, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αυτό που προέχει είναι η συγκρότηση ενός ισχυρού πολιτικού πόλου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Όπως είπε, ένας τέτοιος πόλος θα πρέπει να διαθέτει αφενός ένα πλήρως αντιπαραθετικό πρόγραμμα, ειδικά στο ζήτημα της ακρίβειας, και αφετέρου καθαρή στάση υπέρ του κράτους δικαίου, το οποίο –όπως υποστήριξε– έχει δεχθεί πλήγματα τα τελευταία χρόνια.

«Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα από άποψη προθέσεων αυτά έχει διατυπώσει. Δηλαδή έθεσε έναν προγραμματικό καμβά, γιατί ακόμη είναι σε ένα γενικό επίπεδο, που κάνει αυτή την πλήρη αντιπαράθεση με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και μιλάει για κυβερνώσα αριστερά. Δηλαδή προσβλέπει στην αλλαγή την κυβερνητική. Είναι νωρίς, αλλά αυτά έχει εκφράσει ως διάθεση. Τώρα, τα υπόλοιπα μένουν να φανούν», επισήμανε.

«Δεν αποκλείω ο Τσίπρας να επικρατήσει του Μητσοτάκη»

Σε ερώτηση για τις πολιτικές ισορροπίες, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο στις επόμενες εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας να επικρατήσει του Κυριάκου Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο για δυναμική που καταγράφεται στην κοινωνία, αλλά και για έντονη απαίτηση πολιτικής αλλαγής, την οποία – όπως ανέφερε – εκφράζουν «8 στους 10 πολίτες». Τόνισε πάντως ότι καθοριστικό ρόλο θα παίξει η εξειδίκευση των προγραμματικών θέσεων, καθώς εκεί θα κριθούν πολλά.

Για την προσωπική της πολιτική πορεία, η κ. Αχτσιόγλου επανέλαβε ότι η παραίτησή της από τη βουλευτική έδρα ήταν αυτοτελής επιλογή, που συνδέεται με τη διαδρομή και την πολιτική της ευθύνη, επισημαίνοντας ότι θεωρούσε συνεπή στάση την παραχώρηση της έδρας της μετά τη συμμετοχή της στην εσωκομματική διαδικασία για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Τέλος, άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι κατά την άποψή της έχει κάνει λάθος που απέρριψε τη συνεργασία με την Αριστερά και δεν προχώρησε σε μια καθαρά προγραμματική αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία.

«Ο κόσμος ακόμη δεν είναι βέβαιος ότι το ΠΑΣΟΚ θα κρατήσει αυτή τη στάση και ότι αν πιεστεί πολύ δεν θα κάνει και μια είδους συγκυβέρνηση ή κάποια στελέχη του θα μπουν σε αυτήν την κουβέντα. Γι’ αυτό και ορθώς κατά τη γνώμη μου οι πολίτες έχουν το αισθητήριο και δεν το βλέπουν με απόλυτη βεβαιότητα σε ό,τι πάει να πει», κατέληξε.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.